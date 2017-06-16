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Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Страна и Мир arrow А, ну-ка, предъяви свой телефончик!  
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А, ну-ка, предъяви свой телефончик! Печатать E-mail
Четверг, 15 Июнь 2017

Вы все - коррупционеры и мразь. Да-да. Практически каждый.
 
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История Железногорска
15.06.1965
создана городская контора материально-технического снабжения

15.06.1990
городскому музею присвоен статус «Государственного музея»

по материалам библиотеки им.Горького
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