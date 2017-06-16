Социальный дом на Ленинградском стал костью в горле Серого дома. ЗАМЕТАЛСЯ ПОЖАР ГОЛУБОЙ Похоже, с «социальным» домом на Ленинградском г-н Чебурашкин тоже влетел. Десяти дней не прошло с момента нашей публикации о приключениях фирмы Сергея Сергеева, как от всей истории в целом потянуло совсем уж нехорошо. Во-первых, сегодня с утра по «ЭкономЖилСтрою» и его марионеткам в Сером доме повторно отбомбилась «Сегодняшняя газета». Фактуры в почти полосном материалы нашлось не много, больше эмоций, но так уж угодно было Фортуне, что именно в это время в Нашгород снова прикатил директор краевого фонда жилищного строительства. В компании с «молодым и энергичным» номер два они активно спасают сейчас тонущее судно, и в рамках данной программы собрали на Ленинградском проспекте кучку потенциальных потерпевших, чтобы присыпать им на уши сухой, но быстрорастворимой лапши. Это во-вторых. Об этом позвольте поподробней. Единственным реальным способом успокоить дольщиков было бы, сами понимаете, возобновление строительства. Приезжает взволнованная публика на площадку, а там бетоновозы газуют, прорабы матерятся, стены второго корпуса возносятся ввысь прямо на глазах. Кипит работа, короче говоря. Вместо этого публике вновь представлены были два водителя руками – Медведев и Бердоусов. Плюс не часто балующие нас своим присутствием гг Сергеев и Голик. Макетик промпарка будущего дома с объекта, похоже, уже и не увозят. Чуть менее убедительной лекцией о стабильности и процветании могло бы стать выступление представителя фирмы «Культбытстрой», которая две недели назад ушла с объекта и возвращаться туда не собирается, пока Сергей Сергеев не погасит почти двухсотмиллионный (ну, так говорят, по крайней мере) должок. Вместо этого перед железными горцами возник прокурор ЗАТО Олег Пугач, причём роль его так и осталась не прояснённой. То ли дядечка в погонах должен был придать вес ритуальным танцам Вадима Медведева, то ли – напротив – приглядывал за его поведением: кто знает? На сайте Серого дома никакой информации о данном мероприятии нет, поэтому придётся пользоваться буквально подножным материалом. «Всё по плану, - героически поднялось первым в контратаку за сергеевское бабло городское радио. - Для выяснения всех обстоятельств и понимания дальнейших сроков на стройплощадке прошло выездное совещание с участием главы ЗАТО Вадима Медведева, красноярского краевого фонда жилищного строительства, генподрядчика - фирмы "Экономжилстрой", дольщиков, также в совещании принял участие прокурор ЗАТО г.Железногорск Олег Пугач. Директор Красноярского краевого фонда жилищного строительства Сергей Бердоусов заявил, что дом на Ленинградском, 26 будет сдан в декабре 2017. Не смотря на вопросы дольщиков о том, как в такие короткие сроки можно возвести вторую коробку, провести коммуникации и т.д., застройщики и генподрядчик заверили - работы идут по графику: продолжаются внутренние работы, остекление первого дома, прокладка инженерных систем, электросетей, системы отопление и т.д. Отметим, что на объекте не менее десяти подрядчиков, один из них Культбытстрой с 1 июня приостановил свою работу из-за задержки финансирования. Задержка возникла из-за опережения фирмой графика работ. Субподрядчик вернется на стройку в середине июля и до конца августа завершит строительство второго дома. Кроме того, часть строителей была направлена на восстановление домов пострадавших от пожаров в разных районах края». Тут мы должны ещё раз подчеркнуть: ни о каком стахановском подвиге на заколючинской земле «Культбытстрой» речи не ведёт. Только о задержках платежей, причём из заветных тридцати пяти тысяч за «квадрат» субподрядчику достаётся лишь тридцать. Пятёрку снимает в качестве организатора работ бывший директор муниципального УКСа Сергей Сергеев. Любопытно, что как раз на этом месте споткнулась автор заметки, обратили внимание? Либо «работы идут по графику», либо «из-за опережения графика работ». Вместе как-то плохо получается. Далее прорезался в хоровой партии информационных стабилизаторов трубный глас муниципальной газеты. Основной тезис был тот же: «Субподрядчик вернется на стройку Ленинградского,26 в середине июля». Верьте нам, люди! «Директор Красноярского краевого фонда жилищного строительства Сергей Бердоусов заявил: работы продолжаются по графику, дом, как и обещали, будет сдан в декабре 2017 года. В настоящее время продолжаются внутренние работы, идет остекление первого дома, прокладка инженерных систем, электросетей и т.д. Всего на объекте трудится около десятка подрядчиков, один из них Культбытстрой с 1 июня приостановил свою работу из-за задержки финансирования. По словам Бердоусова, задержка возникла из-за опережения фирмой графика работ. Субподрядчик вернется на стройку в середине июля и до конца августа завершит коробку второго дома». Сделанный в «ГиГе» из увиденного вывод был насколько предсказуем, настолько же поражал воображение: «На встречу были приглашены дольщики Ленинградского,26, в основном их вопросы касались дальнейшего благоустройства двора и отделки квартир». Представляете? Перед группой товарищей предстала реальная перспектива влететь с этим домом на довольно приличные деньги. Судя по фото, это не восьмидесятилетние первопроходцы, коим можно вместо манной каши впарить слабо разведённый мел, и они это съедят и ещё будут нахваливать. Дольщики – люди молодые и наверняка успели уже нагуглить изрядное число грустных историй аналогичного плана. При этом успокаивают их те же самые персоныши, что завели ситуацию в тупик. И в этот момент пайщики интересуются исключительно благоустройством двора?! Нет, я не оспариваю, конечно, вероятности именно такого развития событий. Я просто очень удивляюсь. Очень-очень-очень. А с другой стороны, кто-то ведь регулярно за путинскую стабильность голосует в Нашгороде. Не исключено, что тут вот они все и собрались. Один к одному. Яблочко к яблочку. Элита. Становой хребет нации. Третья заметка, уже после двух часов дня, появилась на любимом портале г-на Чебурашкина 24rus.ru . Содержание практически то же самое, за одним исключением. Директор «Культбытстроя» якобы согласился вернуться на объект. Верьте нам, люди! «В ходе мероприятия участники обсудили темпы строительных работ, будущее благоустройство придомовой территории, а также смогли воочию посмотреть, как ведется строительство на объекте и пройтись по типовым квартирам одной из секций дома. «Вы видите, что дома построены практически на 80%. На первом доме полностью завершены монтажные работы, ведутся работы по подведению коммуникаций и оборудования, монтируются системы отопления, остекляются окна. На втором десятиэтажном строении монтажность работ колеблется от 8 до 4 этажей. Предыдущие три месяца работы компания «Кульбыстрой» вела с опережением графика, что вызвало небольшой разрыв планов производства работ с планами финансирования. В связи с этим компания «Кульбыстрой» приостановила работы на втором доме, но, по их расчетам, монтажных работ на объекте осталось на 1,5 месяца. После рабочей встречи с генеральным директором «Кульбыстроя» Геннадием Семеняковым были достигнуты договоренности о возобновлении строительства по установленному графику, чтобы все работы на данном объекте были выполнены точно в срок. Помимо «Кульбытстроя» на участке работают еще восемь субподрядных организаций. Они занимаются дорогами, проездами, коммуникациями, благоустройством и внутренними работами. Со всеми ситуация находится также в графике», - обратился к присутствующим Сергей Бердоусов. Вадим Медведев, побывав на строительной площадке и внутри дома отметил: «У меня нет сомнений в сдаче данного объекта в срок. На нем работают хорошие, проверенные компании. Это государственная программа. Мы держим ситуацию на своем контроле и внимательно относимся к любым обеспокоенностям жителей Железногорска. Поэтому сегодня мы вас здесь собрали. Все идет по плану». Напомним, в 5 микрорайоне г. Железногорска ведется строительство 10-этажного жилого дома на 465 квартир, завершить объект планируется в IV квартале 2017 года. Приобрести жилплощадь в новом доме по фиксированной цене – 35 000 рублей за квадратный метр, могут молодые и многодетные семьи, семьи, имеющие двух и более несовершеннолетних детей молодые специалисты, граждане, нуждающиеся в жилье, проживающие в аварийном или ветхом жилом помещении, сотрудники органов государственной власти и органов местного самоуправления, работники бюджетных организаций, сотрудники градообразующих организаций и оборонно-промышленного комплекса, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, военнослужащие; сотрудники государственных или муниципальных унитарных предприятий и другие категории граждан». В заключение позвольте добавить, что за полгода до завершения проекта на квартиры в «социальном» доме претендуют, якобы, двести семьдесят человек. Плюс-минус. Деньгами в него вложились всего восемьдесят. Ужасно хочется знать, каков среди них процент чиновников Серого дома и людей в погонах. Так, для общего развития.