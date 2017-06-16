Железногорск

Диапазон действий Путина сузился: либо танки, либо самолёт. Прямую линию с Путиным оживили эсэмэски с вопросами о том, не устал ли он править Трансляция 15-й прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на российском телевидении обернулась курьезом благодаря вопросам, которые граждане страны присылают по SMS. Тексты вопросов выводились на экран, очевидно, не проходя предварительный отбор и редактуру. В результате среди них оказались такие: "Три срока президентства достаточно", "Может, вы устали и вам пора отдохнуть?", "Вся Россия считает, что вы засиделись на троне", "Когда вы уйдете в отставку? Александр Чулков. Пермь", "До свидания, Владимир Владимирович!", "Бессменный наш!!! Вам не дают покоя лавры Леонида Ильича ?", "Путин, ты правда считаешь, что народ верит в этот цирк с поставными вопросами?" Путин ответил на этот вопрос после того, как его прочитал ведущий. При этом президент задал встречный вопрос, прочитав еще одно ехидное сообщение. "Давайте освободим мир от этого зла" - разве это подставной вопрос?" - спросил он. Напомним, ранее РБК писало, что все вопросы президенту репетируются заранее. Много вопросов, приходящих по SMS, было посвящено обострившейся в последнее время теме коррупции. Кстати, как выяснилось, президент не считает ее главной для россиян. Вопросы из этой серии звучали так: "Правда говорят, что Навальный теперь про вас фильм снимает?", "Ваши слова "своих не сдаем" относятся к казнокрадам и коррупционерам?", "Спросите у Кудрина, если бы он работал токарем на заводе, смог бы он работать до 70 лет?", "Почему такие сумасшедшие зарплаты у глав госкорпораций?" Президент ответил на один из них - про "своих не сдаем" и казнокрадов. "Я не считаю их своими", - коротко отрезал он, очевидно, имея в виду коррупционеров. Отметим, что "главный вопрос" Путину (о его планах баллотироваться на новый срок) так и не задали. Впрочем, некоторые эксперты предупреждали, что он на него и не ответит. Их прогнозы отчасти подтвердились. Так, под конец трансляции глава государства ответил лишь на вопрос "Кого вы планируете оставить после себя?". "Я еще работаю", - заметил он. На еще один наводящий вопрос, заданный ведущей, будет ли еще одна прямая линия с ним, президент ответил уклончиво: "Если и будет, то только такая же прямая". Также в ходе трансляции граждане интересовались: "Дождемся ли мы первой леди страны?" и требовали: "Хватит выкидывать деньги на армию и гонку вооружений", "Прекратите манипуляции с пенсионным возрастом ! Это злит!". Не обошлось и без вопросов, касающихся внешней политики, в частности отношений России с Турцией. "А мы Эрдогану уже отомстили или еще нет?" - поинтересовался автор одного из сообщений. Россияне попеняли главе государства и на высокопоставленных чиновников, в том числе на членов непопулярного правительства: "Когда отправят Медведева, Чубайса, Кудрина, Грефа и других в отставку?", "До каких пор будем слышать "Денег нет, но вы держитесь?" , "Рогозин трудоустроил своего сынка. Может, он и моего сына трудоустроит?". Трансляция прямой линии с президентом началась в 12:00. До начала эфира поступило 1 млн 939 обращений. Вопросы принимались вплоть до окончания программы. Задать вопрос можно было, позвонив по телефону, отправив СМС- или ММС-сообщение, написав на специальном сайте или через мобильное приложение. Обращения линии принимались также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Первая прямая линия состоялась 24 декабря 2001 года, последняя - 14 апреля 2016 года. Всего Путин участвовал в 14 передачах, из них десять раз в качестве главы государства и четыре - как председатель правительства. Рекорд прямой линии был установлен в 2013 году, когда Путин отвечал на вопросы четыре часа 48 минут. Абсолютный рекорд по количеству вопросов Путину был поставлен в 2015 году, когда на линию поступило свыше 3,2 млн обращений. newsru.com . *** Бегство от политики Во время прямой линии Путин говорит: такая ежегодная площадка нужна ему для того, чтобы понять настроения общества, выяснить, что людей беспокоит сегодня. В ходе многочасового политического шоу президента тем временем происходят обычные для этого формата чудеса. Вместе со школьником Андреем президент решает вопрос с угольной пылью над портом Находки. Вникает в историю с расселением ветхого дома в Ижевске и обещает помочь. Спасает от последствий наводнения село на Ставрополье. После этого сюжета приходит сообщение из Генпрокуратуры — начата проверка. Государственные СМИ тут же распространяют слухи об отставке губернатора Ставропольского края — в администрации их опровергают. Шоу продолжается в этом ключе в течение четырех часов. «В этом тоже есть смысл, — поясняет Путин. — Где-то, где плохо что-то, шевелить, может быть, что-то сделать хорошее: и дорогу проложат, где нужно, и со здравоохранением поразбираются, другие социальные вопросы порешают». В прошлом году мы писали, что прямая линия президента осталась последним живым общественным институтом . На других уровнях, кажется, уже не работает ничего и без вмешательства президента «чудес» не дождешься. Сегодня ситуация становится только хуже: президент не только вынужден «подкручивать, где плохо», но и прямо говорит, что нуждается в общественном институте, чтобы чувствовать настроение общества. Обычно такими институтами являются парламент и свободные СМИ. Можно ли замерить настроения людей, решив раз в год несколько социальных проблем по очевидно заранее отобранным сюжетам? Попутно на экране бегут вопросы, полученные через смс. Их по каким-то причинам решают не цензурировать, и сообщения время от времени попадаются злые. Путин на них никак не реагирует — и неизвестно, видит ли в принципе. Эти «параллельные настроения» не вписываются в формат общения с народом. Но в потоке социальных проблем, проходящих в эфир, проскальзывает несколько острых тем. Во-первых, реновация: Путин публично сомневается в том, что московская программа будет идти достаточно гладко, обещает за этим следить. На аналогичные программы в других регионах денег нет, хотя аварийного жилья там, конечно, больше. Во-вторых, повышение пенсионного возраста. Здесь от Путина прямо требуют ничего не трогать, и это, кажется, единственное требование за все четыре часа. Похоже, проблема пенсионного возраста — новая болевая точка, откуда могут расти протестные настроения. Президент отвечает уклончиво: некоторые экономисты говорят, что без повышения не обойтись, но в Кремле будут разбираться, что можно сделать. В этот момент появляется фигура умолчания. Разговор о пенсионном возрасте касается будущего — ситуации после очередных президентских выборов в марте 2018 года. К Путину обращаются не только как к очевидному кандидату в президенты, но и как к человеку, обязанному в этих выборах победить. При этом ни сами выборы, ни выдвижение на них Путина не обсуждаются. Глава государства не просто не отвечает на этот вопрос — его вообще не задают. Будто бы общество совершенно это не интересует. Единственный момент, когда участники прямой линии вспоминают о выборах, касается истории с показаниями бывшего директора ФБР Коми против Трампа — и возможным влиянием российского фактора на последнюю американскую президентскую кампанию. Обсуждение американских выборов оказывается важнее и интереснее, чем ближайшее будущее нашей страны. Только намеком упоминается тема недавних российских протестов. Здесь Путин говорит о том, что открыт к диалогу с теми, кто недоволен ситуацией в стране, кто готов предложить конкретные решения. Никто не задает президенту вопроса о Медведеве и Навальном: общество будто бы не интересуется и этим. Самым ярким сюжетом шоу становится в итоге заочная дискуссия с президентом Украины Порошенко о поэзии Лермонтова. Получив для страны «безвиз», Порошенко сказал: «Прощай, немытая Россия». Путин многозначительно цитирует продолжение: «Быть может, за хребтом Кавказа укроюсь от твоих царей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей». Может быть, Порошенко тоже готовится к бегству, иронизирует Путин. Но по итогам прямой линии ясно, что в Кремле потеряли темп. Не придумали, как публично реагировать на протестную мобилизацию. И не имеют пока готовой концепции президентской кампании: она будет складываться после региональных выборов в сентябре, когда у стратегов Кириенко появятся новые социологические данные. Пока же нам предлагают обойтись без политики. Согласится ли на это общество? novayagazeta. Р.S. Госдума приняла во втором чтении поправки в федеральный закон «О государственной охране», разрешающие засекретить персональные данные находящихся под такой охраной лиц. Федеральная служба охраны (ФСО), согласно внесенным поправкам, получает право «принимать меры по защите персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей». Раскрытие и обработка персональных данных таких лиц, говорится в документе, будет возможна лишь с их согласия и с согласия органов госохраны. Исключение предлагается сделать только «для персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами». Под персональными данными, согласно одноименному закону, понимается любая информация, «относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)». К таким данным, может относиться информация об активах, например, недвижимости, долях в компаниях или счетах. Госохрана предоставляется президенту, премьер-министру, руководителям Генпрокуратуры и Следственного комитета, спикерам обеих палат парламента, а также председателям Конституционного и Верховного судов. Занимающие эти должности обязаны декларировать свои доходы, как и их супруги и несовершеннолетние дети. При этом у президента РФ есть право своим распоряжением предоставлять госохрану лицам, занимающих госдолжности. Полностью такой список не публикуется. meduza.