|"Делай, как я!"
|Среда, 14 Июнь 2017
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Саморегуляция общества - чистый позитив. Тут и реклама не грузит.
«ДЕЛАЙ КАК Я!»
Совсем без рекламы в истории маленькой велосипедистки не обошлось, конечно же…
Чуть не забыл отчитаться: восьмого июня железногорская федерация автомобильного спорта выполнила своё обещание: «Сегодня мы, совместно наградили Алину Лысак и ее маму Ирину за соблюдение девочкой ПДД при пересечении пешеходного перехода. Напомним историю (https://vk.com/wall-23421634_71390). Девочке вручили iPod nano 8gb, а ее маме сервисную карту от Службы Аварийных Комиссаров, номиналом 2500р. Соблюдайте ПДД и в следующий раз, возможно, мы наградим Вас!»
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