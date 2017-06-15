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Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Окружающая среда arrow "Делай, как я!"  
Четверг, 15 Июнь 2017
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Комментарии
  • Одобрямс!!!
    Ну, если у него тюрьма, то пересыльная: он по всему белому свет мотается :-) >>>

  • Омский ФаршМак
    Дело Спитака живет и побеждает! >>>

  • Корабёлы
    Wonderful blog! Do you have any tips for aspiring writers? I'm planning to start my own website soon but I'm a little lo... >>>

  • Одобрямс!!!
    Вы просто не в курсе. Теперь вместе с правом на бесплатный проезд выдаётся личный автобус. Иначе хрен дождёшься его. >>>

  • Одобрямс!!!
    Если на тюрьме, то да. >>>

  • Одобрямс!!!
    Но вид у него тут грустный: видно, неловкость таки испытывает. А может, разочарование перечисленным: у него-то такого до... >>>

  • Одобрямс!!!
    Внеочередная установка телефона - это как раз то, что Тестоедову надо!! :lol: >>>

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"Делай, как я!" Печатать E-mail
Среда, 14 Июнь 2017

Саморегуляция общества - чистый позитив. Тут и реклама не грузит.

«ДЕЛАЙ КАК Я!»

Совсем без рекламы в истории маленькой велосипедистки не обошлось, конечно же…

Чуть не забыл отчитаться: восьмого июня железногорская федерация автомобильного спорта выполнила своё обещание: «Сегодня мы, совместно наградили Алину Лысак и ее маму Ирину за соблюдение девочкой ПДД при пересечении пешеходного перехода. Напомним историю (https://vk.com/wall-23421634_71390). Девочке вручили iPod nano 8gb, а ее маме сервисную карту от Службы Аварийных Комиссаров, номиналом 2500р. Соблюдайте ПДД и в следующий раз, возможно, мы наградим Вас!»

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История Железногорска
14.06.2006
из Москвы отправилась экспедиция для покорения самой сложной вершины мира Чогори (К-2). В состав экспедиции вошел и прославленный железногорский альпинист Петр Кузнецов. Погиб в лавине недалеко от вершины 13 августа.

14.06.2007
принято постановление Администрации ЗАТО N 313п «О ликвидации муниципального образовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната N 94 основного общего образования»

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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