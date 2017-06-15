Саморегуляция общества - чистый позитив. Тут и реклама не грузит. «ДЕЛАЙ КАК Я!» Совсем без рекламы в истории маленькой велосипедистки не обошлось, конечно же… Чуть не забыл отчитаться: восьмого июня железногорская федерация автомобильного спорта выполнила своё обещание: «Сегодня мы, совместно наградили Алину Лысак и ее маму Ирину за соблюдение девочкой ПДД при пересечении пешеходного перехода. Напомним историю ( https://vk.com/wall-23421634_71390 ). Девочке вручили iPod nano 8gb, а ее маме сервисную карту от Службы Аварийных Комиссаров, номиналом 2500р. Соблюдайте ПДД и в следующий раз, возможно, мы наградим Вас!»