Грустно видеть седых, лысых мужиков в роли девочек по вызову. ДЕДСКИЙ ЛЕПЕТ Банкет перестаёт быть томным. Вот, собственно, и всё, что местная власть может пока сказать про растущие аппетиты краевых рейдеров. С нескрываемым удовольствием привожу заметку «Что будет МП Гортеплоэнерго и городом?», сочинённую наспех Татьяной Зиминой с городского радио. К ней можно снова целую кучу комментариев и вопросов присобачить, но я ограничусь одним: что будут делать заколючинские чиновники и депутаты, когда в краевом «правительстве» закончат с тонкими политическими ходами и отдадут прямую команду слить Дранишникова? Предлагаемые варианты ответа: 1) сольют и уволятся, 2) сольют и попросят премию, 3) сольют и весело пойдут на повышение. А теперь сам текст. Сокращения и правки минимальные. «Муниципальное предприятие «Гортеплоэнерго» может в два счета стать банкротом. Весь энергетический комплекс ЗАТО г. Железногорск перейдет в монополию под названием ООО «КРАСЭКО». Железногорские энергетики задолжали ресурсоснабжающей организации кругленькую сумму. Сейчас в суде рассматривается иск «КРАСЭКО» и ООО «КЭСКО» к ГТЭ на 600 млн рублей. От решения краевой фемиды будет зависеть будущее предприятия города. Да и вся система теплоснабжения». - Ой, нет, граждане, простите. Не могу, не сдержусь. Беру свои слова обратно. Одним вопросом в воздух тут явно не обойдёшься. Начнём плясать от «двух счетов». Предыдущая заметка на сайте «Свежего ТВ», посвящённая долгам Виктора Дранишникова, начиналась словами «Слухи о возможном банкротстве железногорского МП «Гортеплоэнерго» преувеличены», и было это, я извиняюсь, буквально пару дней тому назад. Что случилось? Ваш корреспондент запустил сегодня поисковик, дабы взглянуть на 600-миллионное дело, о котором переживает девушка Зимина. Увы, самое распоследнее упоминание конторы Дранишникова датировано августом прошлого года и относится к его финансовым разборкам с ТСЖ «Мирное». В мае того же года МП «ГТЭ» пыталось вынуть должок из ГУССТ-9. А вот реальные деньги (суммарная стоимость иска – 950 млн рублей с копейками) и серьёзные люди упоминались там лишь в марте 2016-го, когда Третий арбитражный апелляционный суд отказал железным горцам в удовлетворении периферийной жалобы на сорокамиллионный долг «НИКИМТ-Атомстрою». С тех пор ничего нового… Ну, чего я вам рассказываю? Можете сами посмотреть . Дополнительные очаги возгорания отсутствуют, причину паники установить не представляется возможным. А мы продолжаем чтение, тем более, что в следующем абзаце упоминается как раз эта самая заметка, но в сугубо алармистском уже ключе: «О состоянии дел с долгами (в общей сложности это 1 млрд 400 млн рублей) рассказал на вчерашней сессии депутатам глава администрации ЗАТО Железногорск Сергей Пешков. Из чего складывается такая задолженность, мы писали в материале «Пациент еще жив" tv.k26.ru . Ситуация вокруг муниципального предприятия становится все напряженнее. Напомним, губернатор Красноярского края распорядился создать единый тепловой узел «Железногорск - Сосновоборск» с передачей теплового комплекса города в единые руки – ООО «КРАСЭКО». Взамен железногорцы, якобы, получат снижения тарифа на 250-300 рублей. ООО «КРАСЭКО» даже представило местной власти инвестиционный проект на 1 млрд 400 рублей. За эти деньги проведут модернизацию сетей и построят прямой трубопровод от ЖТЭЦ до поселка Подгорный, что позволит избавиться от поселковой мазутной котельной. Но радужная перспектива снижения тарифа не греет местных парламентариев и исполнительную власть Железногорска. И вот почему. Передача энергокомплекса (200 км сетей 6 котельных) создаст монополиста в лице ООО «КРАСЭКО», который затем будет диктовать условия населению и юридическим лицам. Напомним, что «КРАСЭКО» еще при экс-министре Пашкове стал эксплуатировать электрические сети Железногорска. Арендует пока, платит МП «Горэлектросеть» что-то около 6 млн рублей в месяц. И периодически вбрасывает информацию, как муниципалы «жируют» на эти деньги. Сегодня аренда котельной №1 СТС ГХК обходится ГТЭ 17 млн рублей в год. Сейчас рассматривается вариант ее передачи «КРАСЭКО». Передать ее на баланс муниципалитета владелец отказался». - Опаньки! ОднаСемьяОднаСудьба нынче вот так выглядит, оказывается? Верный солдат «Росатома» сегодня униженно обивает пороги родного ведомства, а ему сверху, из жолтых окон, показывают жирную дулю с кулинарным маком? Шекспир, ну чистый же Шекспир! На крайняк – Людмила Кротова пополам с Мариной Панфиловой. Семнадцать арендных «лимонов», зачем-то утрамбованные в тепловой тариф, на этом фоне совершенно не смотрятся, я понимаю. Лекции по истории Красноярска-26 нам читают варяги. «Создав на территории энергомонополиста, местная власть будет лишена даже малейшего на него влияния, но при этом ответственность за энергообеспечение Железногорска нести будет по полной. Да, сейчас ООО «КРАСЭКО» - стопроцентная дочка краевого правительства, но мы-то знаем, как государственная собственность переходит в частные руки. Можно предположить, что инвестиции, которые потратит «КРАСЭКО» на модернизацию, преспокойненько будут вложены в энерготрариф. Как говорится, бизнес - и ничего личного». - Блин. Ещё раз прервём пламенный спич незамутнённой девушки. Очень хочется полной ясности. Про переход в частные руки – это прямо Пешков так на сессии сказал и на радио запись этих слов имеется? Или «сити-менеджер» где-то в другом месте позволил себе публично усомниться в честности и справедливости гауляйтера Толоконского, под протокол? Но тогда чем разумный, взвешенный и профессиональный Сергей Евгеньевич отличается от наскрозь жёлтого «Уран-Батора» периода первой атаки на «Горэлектросеть»? Если же данное предположение принадлежит лично журналистке, то не станет ли возражать мистер Пешков против инфильтрации его в собственные тезисы? А если не станет, то почему? Уж не потому ли, что он сейчас вынужден уныло воспроизводить все те доводы, что приводили мы ему самому семь лет назад? Тогда какой отсюда вывод напрашивается, граждане? «Железногорские власти предлагают сначала увеличить мощности ЖТЭЦ, построив два дополнительных котла, проложить трубопроводы и потом забрать сети ГТЭ. Но на это потребуется не менее 5 млрд рублей. Дать их может только федерация, считает депутат от Единой России Анатолий Новаковский. Парламентарий убежден, что закрытый город, в котором сосредоточено уникальное оборонное космическое и атомное производство, должно быть на особом контроле у власти, прежде всего, у краевой». - Толян в своём репертуаре. Он убеждён – и это всё решает. Проблема лишь в том, чтобы отправить в Нерезиновую пару порожних вагонов и пригнать бабло в Железногорск. Или в Красноярск, я что-то не совсем понял последние слова. Главное, что в принципе Пешков против слива сетей ничего не имеет. Так, детальки какие-то. Нюансики. «На мазутной котельной № 1 ГХК срочный ремонт требуется паровому котлу, который уже в феврале нельзя будет эксплуатировать по предписанию Роспотребнадзора. «КРАСЭКО» должно будет вложить в его модернизацию почти 15 млн рублей». - И что? У партайгеноссе Зуева не отыщется этой жалкой суммы, которую он, к тому же, всё равно попробует вбить в тариф? Это первый вопрос. И второй: сам Виктор Дранишников этот поломатый котёл чинить и эксплуатировать не собирается, судя по открывающейся картине. Почему? И если без парового котла можно обойтись, зачем тогда про него вообще тут вспоминают? Добавим акцента: тепловая катастрофа нас ждёт будущей зимой или не ждёт? «Глава администрации считает, что при передаче теплового комплекса закрытого города в другие руки необходимо взвешенно принимать решение. Кстати, на недавнее совещание по подготовке к отопительному сезону представители «КРАСЭКО» и КЭСКО не явились. А на совещании как раз обсуждались проблемы порывов, ремонтов и необходимых вложений. И это, кстати, не первый их демарш ресурсоснабжающих организаций». - Ай-ай. Кстати, вон оно чё. Какие нехорошие дяденьки, оказывается. А предыдущие семь лет «КРЭК» разве не клал демонстративно на дорогого Сергея Евгеньевича и не менее дорогого – во всех смыслах – Вадима Викторовича с большущим пробором свой тяжкий рабочий болт? Пора бы привыкнуть и получать удовольствие молча. Или на сей раз клиент слез с девушки и ушёл, не заплативши? Тогда да, обидно. И ещё один моментик. При чём тут «демарш», я что-то не догоняю. Как это: «не первый их демарш ресурсоснабжающих организаций»? Сие точно по-русски написано? А о чём? Буря усиливается, меж тем: «Если решение о передаче энергокомплекса будет принято, что будет с коллективом МП «Гортеплоэнерго»? Это волнует железногорских депутатов. Сегодня на предприятии трудиться около 1000 человек, но и этих людей не хватает для обслуживания. Работу 10 человек выполняют 6 сотрудников. И хоть дальнейшая оптимизация недопустима, гарантий, что все работники после смены владельца останутся на свои местах, нет». - Рискну показаться надоедливым, но семь лет назад аналогичная проблема была решена властями буквально на бегу. Под мысленные аплодисменты депутатов Пешков отобрал у МП «ГЭС» право эксплуатации электрических сетей, но само предприятие похерить побоялся. Чем нынешняя ситуация отличается от прежней? Клиент объявил себя гусаром и отказывается смазывать хозяйскую кровать? «Между тем сети теплоснабжения города ветшают. Во время опрессовки труб было обнаружено 40 порывов. «Гортеплоэнерго» продолжает вкладывать средства в замену и ремонт трубопровода, чтобы Железногорск не замерз зимой». - Ну вот. Опять за рыбу деньги. На восьмом году вставания с колен Нашгород приполз ровно туда же, где находился в момент, когда Геннадий Баховцев объявил катастрофическим секвестр проекта Железногорской ТЭЦ. Помните, гендиректор Горно-химического комбината тогда на полном серьёзе говорил о том, что ремонт первой котельной позволил НЕ РАЗМОРОЗИТЬ ГОРОД ЗИМОЙ. Никогда прежде и никогда с тех пор подобные страшные слова ответработники ЗАТО произносить себе не позволяли. И на тебе… Отсюда консолидированный вывод главы администрации ЗАТО Железногорск т. Пешкова С.Е. и временно примкнувшего к нему «Уран-Батора». Вставайте, люди русские! Злые вороги пришли на многострадальную нашу землю. Имя им - Виктор Толоконский. Имя им – легион. А кто двери открыл, вы и сами отлично знаете, потому что сами же вы их и открыли. Жаловаться не на кого. И некому. Р.S. Любителям пуканов дополнительно напоминаю базовый принцип «Уран-Батора» в данной истории. Сожрите друг друга, ребятушки. Сожрите с костями, галстуками и полностью атрофированной совестью. Чем скорее это произойдёт, тем больше будет шансов у Нашгорода не сгинуть под обломками «вертикали власти». В частности по этой причине дрова в означенную печку мы готовы подбрасывать абсолютно бесплатно, в круглосуточном режиме, все семь дней в неделю. Ставки слишком высоки. Есть ради чего постараться. Р.Р.S. Счастье, развитие и стабильность ЗАТО Железногорск сегодня должны выглядеть так. Привыкайте. От сумы и от тюрьмы в этой стране… ну, вы знаете.