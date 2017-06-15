Варить лягушку надо медленно. Чтобы успела порадоваться теплу. На самом Дне России По данным «ОВД-Инфо» на 21:30 на антикоррупционной акции в центре Москвы полицейские задержали около 750 человек (всего по стране — около двух тысяч, причем в одном только Петербурге около 900). Несмотря на то, что перед началом акции глава московского департамента региональной безопасности и (что не менее важно) противодействия коррупции Владимир Черников обещал, что гуляющих по Тверской без плакатов и лозунгов задерживать не будут, все пошло по тому же сценарию, что и 26 марта — полиция задерживала и избивала всех попавших под руку людей, включая 12-летних подростков и журналистов. С утра сотрудники полиции задержали Навального прямо на выходе из подъезда, поэтому вся акция проходила без его участия. Люди стали стекаться к Тверской задолго до начала акции. Как и в ходе мартовского митинга, поначалу отличить участников от праздно гуляющих москвичей было сложно и все проходило относительно мирно, но затем начались задержания, причем неоправданно жесткие. Полицейские вырывали людей из толпы, били дубинками и ногами. Некоторым везло больше — их вели к полицейским автобусам просто под руки, а не волоча по земле. По пути к автобусам задерживаемые иногда теряли наушники, ботинки и другие личные вещи, полицейским приходилось нести их обратно, чтобы отыскать потерянные вещи и затем вернуть в автобус. К концу праздничного дня в Симоновском районном суде рассматривалось административное дело в отношении Алексея Навального. Ему вменяли неповиновение полиции и повторное нарушение порядка организации массового мероприятия. Адвокат Терехов попросил об отводе судьи: он заявил о предвзятом отношении суда и согласованности действий судьи с сотрудниками полиции. Он пояснил, что у защиты даже есть доказательство — аудиозапись, которую можно воспроизвести в суде. Аудиозапись опубликовала «Медиазона». theins.ru . *** Весь день провел в судах. Было очень мало времени что-то писать в сеть, однако уровень трэша, которым стоит поделиться, зашкаливает. Почти вся информация есть чатах организаторов помощи, но уверен, о «подвигах» петербургских правоохранителей должен знать весь мир. Начнем с того, что вчера из почти шести сотен задержанных, лишь считанным единицам удалось покинуть отделения полиции. Если традиционно ночевать оставляют лишь тех, кто уже задерживался на акциях, тут решили оставить всех. Видимо, кто-то шибко умный с большими погонами решил, что так можно запугать молодых ребят, которые сознательно, иногда под угрозой отчисления из вуза и т.п., пришли на Марсовое поле. Глупость, иначе не сказать. Проведя сутки в отделах полиции, задержанные нашли новых знакомых, поняли, что не «белые вороны» и 12 июня сделали все правильно. Были и откровенно безобразные вещи. В 18, 6 и 24 отделах полиции, надо полагать, служат садисты. Полицейские не обращали внимание на людей со справками об инвалидности. Над ними морально и физически издевались, заставляя ночевать на полу, не предоставив даже прокрывала. В 25 отделе полицейские применили силу к задержанным, от расправы их спасли только вовремя прибывшие члены ОНК. Еще на Марсовом поле Росгвардия с лихвой отрывалась на молодежи, винтя всех подряд. 12-летняя девочка, случайно оказавшаяся в оцеплении омоновцев, не смогла разжалобить доблестных бойцов и оказалась среди задержанных. В отделе полиции ее передали в руки оперов из Центра «Э». Конечно, воевать с детьми, куда приятнее, чем ловить реальных террористов или стрелков, как в Коптево. Уже ближе к ночи пришла информация, что в 6 отделе полиции находится девушка, у которой на утро назначено ЕГЭ. Она, естественно, согласна была подписать все обязательства о явке и протоколы. За ней приезжали родители, друзья, но все было без толку. Когда я уже ближе к двум часам ночи оказался в этом отделе полиции, довольно улыбающийся сотрудник ухмыляясь сказал: «А чё она хотела? Самая умная, пусть тут ЕГЭ сдает». В одном из отделов, сотрудники полиции запугивали активистов и заставляли их отказываться от помощников «Отрытой России», и вообще любых защитников, обманывая, что тогда суд проявит милосердие. Те, кто поддался на уговоры полицейских, Дзержинским судом отправлялись на 5-10 суток ареста. Суды - отдельная тема. Полицейские составили более 1000 протоколов за один день на полсотни человек. Если не ошибаюсь, известный судья Кузнецов, прославившийся во многом и тем, что присудил мне 29 суток ареста, рассматривал в год 3000 протоколов и слыл рекордсменом России. Дзержинский суд, закрывшийся специально на два дня, чтобы судить только задержанных на Марсовом поле, не выдержал, и власти были вынуждены привлечь судей со всего города. Ни на одно заседание не пустили журналистов. Защитникам зачастую приходилось проходить в здания суда с боем. Фактически судьи тысячу раз нарушили Конституцию РФ. Дзержинский суд сразу взял самую жесткую планку. Не допуская к суду защитников, начал судить молодых людей, выписывая им по 5 и 10 суток ареста, даже девушкам.

Видно было, что судьи разозлены, что на них упал такой шквал работы и в хамской манере, раздражено швыряли в лица ребятам, лет по 18-20, приговоры по 5-10 суток ареста. У суда стояли ошарашенные родные и близкие, которым в первый раз в жизни пришлось искать в магазине, что нужно и можно передать в изолятор. Сейчас на часах 22:30. В судах еще сидят еще больше сотни задержанных, и уверен многим из них придется вернуться и провести еще одну ночь в отделах полиции. Но скоро все ребята выйдут на свободу. Пропадет ли после отсидки желание выйти еще? Уверен, что нет. А презрения к властям и правоохранительным органам добавит. Пятна позора с мундира не смываются. facebook.com . *** «Хотя бы на правах заключенных» Как создавалась новая историческая общность — советский народ. Задача тоталитарного государства — полностью подчинить человека, подавить его инициативу. Что бы он ни попытался делать сам, государство говорит: «низзя». Политикой становится то, что к политике, казалось бы, не имеет отношения. Но в тоталитарном государстве политика — все, в том числе быт и семья. Вот, например, вы сдаете квартиру. Или даже комнату. И получаете небольшую, но денежку, но не от государства, а сами по себе. Это в СССР расценивалось как нетрудовые доходы, а вы — как чуждый делу социализма человек. Поэтому году в 1929 вас за это лишили бы избирательных прав. Казалось бы — ну и что? Избираться вы и так не собирались. Да и на выборы все равно не ходите. Но все не так просто. Если вы работаете в государственном учреждении, то вас при первой же возможности уволят. Начальнику совсем не нужно, чтобы его выперли с работы при очередной чистке за то, что он «засорил аппарат лишенцами». Он лучше уволит вас. И устроиться в другое место вам будет сложно, по той же причине. А в некоторые организации таких, как вы, брать вообще запрещено — например, на железную дорогу. То же самое касается всех членов семьи, потому что они лишаются избирательных прав вместе с вами. У жены-лишенки тоже начнутся проблемы с работой, а сына-студента, скорее всего, отчислят или, по крайней мере, выгонят из комсомола. Даже у младшей дочки в школе начнутся неприятности. Люди лишаются средств к существованию, перед ними закрываются возможности карьеры. Доходит до ситуаций анекдотичных: «Убедительно прошу Горсовет <…> оказать содействие в даче работы хотя бы на правах равных с заключенными лицами, отбывающими принудительные работы. Лично я обращался в СибУЛОН в совхоз № 1 ИТУ с просьбой о принятии на работу и получил отказ по мотивам: «Нет статьи — принять не можем». Люди пытаются как-то выжить, занимаясь кустарным промыслом, торгуя пирожками, семечками, квасом, самодельным мороженым, сдавая комнату жильцам. Все это советская власть приравнивала к преступлению и лишала за это избирательных прав. А значит, и работы. «Но мне надо что-то кушать, а чтобы кушать — надо работать, а чтобы работать — надо иметь право, а потому убедительно прошу дать мне право голоса, чтобы меня не уволили из сторожей или бы по крайней мере дети бы не так гнушались». Приручение через голод — любимый метод советской власти. Все блага, включая еду, должны исходить от государства. А государство уж само решит, заслужил ты эти блага или нет и в каком количестве. Оно решит, выдать тебе номенклатурный паек или зэковскую пайку. И человек, чтобы выжить, старается соответствовать. Членам Союза писателей, то есть «правильным писателям», давали продуктовые карточки в голодном 1934-м и возможность издавать книги. А «неправильным» — нет. Не лагеря, не расстрелы — просто лишение еды. Нередко этого было достаточно, чтобы человек стал «правильным». Так создавалась новая историческая общность — советский народ. И была успешно создана и существует по сей день. novayagazeta.