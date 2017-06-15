Всё ещё платите за капремонты? Тогда держите карман шире. Резиновый ремонт. Деятельность фонда капремонта признали неэффективной За три года от жителей Красноярского края в фонд поступило 5,5 млрд рублей. О неэффективности работы фонда говорилось не раз. Что, естественно, вызывает у жителей недоверие. На днях счётная палата представила отчёт о проверке ведомства. Выяснилось несколько любопытных фактов. Деньги лежат мёртвым грузом Доводы аудиторов были озвучены в Заксобрании края на комитете по строительству и ЖКХ. Так, с 2014 по 2016 годы фонд капремонта собрал с жителей Красноярского края 5,5 млрд рублей. А ремонт, точнее, отдельные его виды в 241-м доме, сделан всего на 656 млн. Остальные деньги лежат на счетах мёртвым грузом. «Проверка показала, что несовершенство системы управления приводит к затягиванию сроков, - пояснила аудитор Счётной палаты Светлана АЛДАШОВА. - Так, от момента принятия решений собственниками о проведении капремонта дома до сдачи-приёмки выполненных работ проходит почти 2 года. Также установлено, что при проведении капитального ремонта отсутствует комплексный подход. Утверждённый обязательный минимальный взнос в размере 7,2 руб./кв. м даёт возможность провести только один вид работ. Всего же их шесть - замена лифтов, ремонт инженерных сетей, крыши, фасада, фундамента и подвала. Для проведения комплексного капремонта здания размер взноса должен увеличиться почти в 2 раза и с учётом благоустройства дворовой территории составить 17 руб./кв. м ». А сроки затягиваются Неэффективность работы организации также подтверждает и прокуратура края. Так, аккумулирование взносов на капремонт осуществляется ненадлежащим образом. Исковой работой охвачено менее 1% от общей суммы просроченной задолженности, что в дальнейшем может привести к тому, что ремонт будет просто не на что делать. Но мало найти подрядчиков и оплатить работы. Важно проконтролировать выполнение работ. И строительный контроль на объектах осуществляется фондом не в полной мере. Подрядные организации нарушают условия договора, пропускают сроки его исполнения, а вот штрафные санкции за это им никто не начисляет. Для примера, до сих пор не завершены работы по капитальному ремонту многоквартирного дома в Железногорске, где срок выполнения истёк ещё 31 декабря 2016 года. В результате проведённых проверок прокуратура внесла в адрес руководства фонда представление об устранении нарушений. Вместе с этим, по информации Счётной палаты, 1 мая прошлого года всем сотрудникам фонда была повышена зарплата. Так, если в 2015 году среднемесячная составляла 48,9 тыс. рублей, то в 2016 году - уже 51,2 тыс. рублей. Конкретно, генеральный директор сегодня получает 146,1 тыс. рублей, его заместитель - 104,4 тыс. рублей, а водитель - 33,7 тыс. рублей в месяц. Видимо, руководство фонда считает, что работают они отлично и заслуживают большего. Мнение эксперта «В сравнении с другими регионами наглядно видно, что наш фонд работает неэффективно. Другие регионы делают работы в разы больше, - говорит депутат Законодательного собрания края Александр ГЛИСКОВ. - К примеру, Самарская область при таком же количестве домов и квадратных метров жилья ремонтирует с 2014 года от 500 до 800 домов ежегодно. При этом справляются они меньшим количеством сотрудников. Штатная численность нашего фонда явно раздута - 82 человека. А, например, в Якутии - 30 человек, в Алтайском крае вообще 8. Отдельный вопрос по арендной плате. На аренду фонд тратит 12 млн в год из расчёта примерно по 1 тыс. за квадрат. Это явно неадекватная цена. И ещё один возмутительный факт: руководство фонда предложило правительству края выделить из бюджета деньги на услуги коллекторов. То есть фонд вместо повышения эффективности своей работы предлагает кормить бюджетными деньгами финансовых шакалов». aif.