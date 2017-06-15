Братская Белоруссия прекрасно доит российское величие. "По-братски" Беларусь за счёт российской нефти заработала на Украине 2 млрд. Сделать это Минску удалось благодаря продаже Киеву бензина, изначально предназначавшегося Москве. Ведь именно на условиях такого своеобразного бартера Россия согласилась в 2014 году ежегодно поставлять в братскую республику 23 тонны беспошлинной нефти. Разыгравшийся в начале 2016 года самый долгий и серьёзный нефтегазовый спор России и Белоруссии закончился подписанием мира лишь в середине прошлого месяца. Причём проигравшей, по мнению большинства экспертов, оказалась Москва. Она согласилась дать Минску нефтегазовые льготы и многомиллионный кредит. А взамен получила лишь подписанный Таможенный кодекс ЕАЭС и уплаченный долг за уже поставленное в братскую республику голубое топливо. Отдельной статьёй проходил бензин — отныне Белоруссия освобождается от обязанности поставлять в Россию 1 млн тонн топлива ежегодно. Такую "повинность", напомним, Минск нёс в обмен на поставки из РФ нефти по льготным ценам. Как выяснил Лайф, для Минска этот пункт имел особую важность. По данным независимого агентства "Аналитика товарных рынков", за весь 2016 год Россия получила от белорусских партнёров всего 170 тыс. тонн бензина вместо 1 млн тонн. С начала 2017 года поставки и вовсе скатились практически до нуля. Однако это не значит, что Белоруссия перестала производить бензин из дешёвой для себя российской нефти. Она просто поставляет его не на восток, а на юг, в дружественную для себя, но разругавшуюся с Россией Украину. Да и раньше, пока шли споры с Москвой, Минск не упускал возможности поторговать с Киевом. В 2016-м, как узнал Лайф из свежих данных Белстата, Украина впервые за последние три года получила от Белоруссии 4,3 млн тонн бензина, что почти на 1 млн тонн больше показателей 2015 года. Ровно тот же объём Минск, согласно на тот момент действующему договору с Москвой, должен был поставлять в РФ. Нефть течёт к деньгам Российско-белорусское соглашение от 2014 года, предполагавшее поставки минимум 1,8 млн т бензина в год в обмен на беспошлинные 23 млн т российской нефти, заранее было обречено на провал. Перебои начались уже в первый год действия договора. За весь 2015-й в Россию было ввезено, по данным "Аналитики товарных рынков", всего 808 тыс. т бензина. То есть на 1 млн т меньше оговорённых объёмов. Уже на следующий год Белоруссия решила попросить Россию снизить обязательства до 1 млн т. — Это нормально, 2 млн была завышенная цифра, — признавал тогда глава Минэнерго Александр Новак. Но и эти обязательства, как показало время, Белоруссия решила не исполнять: прельстили европейские бензиновые ценники, не скрывал вице-премьер республики Владимир Семашко. Согласно Белстату, главными рынками для белорусского бензина в 2015–2016 гг. стали Украина (4,3 млн т в 2016-м и 3,2 млн т в 2015-м), Великобритания (3,1 млн т в 2016-м и 7,8 млн т в 2015-м) и Нидерланды (3,9 млн т в 2016-м и 2,9 млн т в 2015-м). Напомним, сама Белоруссия собственной нефтедобычи почти не имеет и зависит от российского сырья более чем на 90%. Тот же бензин, который она перерабатывает из 1,6 млн т добытой собственными силами нефти, уходит в Польшу (446 тыс. т) и Литву (522 тыс. т), считающиеся, как и с некоторых пор Украина, геополитическими соперниками России. Вероятно, с ростом нефтяных поставок из России Белоруссия будет наращивать товарооборот и с Киевом. 26 апреля одной из ключевых тем встречи президентов Александра Лукашенко и Петра Порошенко, по сообщению белорусского МИД, были "энергетическая безопасность" и, в том числе, "увеличение экспорта белорусских нефтепродуктов на украинский рынок". Даже если бы такие переговоры не велись, роста или хотя бы сохранения поставок на текущем уровне можно было бы ожидать чисто логически: на Украине из-за отсутствия собственных перерабатывающих мощностей цены на бензин продолжают держаться выше российских. По данным Белстата, в 2016 году Белоруссия поставляла в Украину бензин по $403 за тонну. Поставки же в Россию почти не велись — тут оптовая цена на белорусский бензин упала до $367. С учётом ценовой разницы между двумя рынками в $36, по подсчётам Лайфа, на переброске поставок с российского рынка на Украину Белоруссия заработала более чем $36 млн чистых доходов (2 млрд руб.). Всего же за прошлый год, свидетельствует Белстат, Белоруссия заработала на Украине $1,7 млрд. Россия же поставлять бензин на дефицитный украинский рынок не стремится: в прошлом году туда ушло всего 148 тыс. тонн бензина и около 1,6 млн т дизеля суммарно на $770 млн. С начала 2017 года поставки упали ещё ниже — до 24 тыс. т бензина. Дизель туда пока не отправляли. Впрочем, официальный Минэнерго РФ потеря украинского рынка не беспокоит: недопоставки на него компенсируются за счёт поставок нефтепродуктов по другим направлениям, сообщил Лайфу представитель ведомства. В украинском же Минтопэнерго снижение поставок поясняют чисто экономическими причинами. — Стоимость российского бензина в данный момент не отвечает интересам покупателей, — передала Лайфу пресс-служба ведомства. Ничего личного, это просто бизнес Снижение товарооборота России с Украиной на фоне политического противостояния было ожидаемо. Если же не касаться политики, то выбор Украиной именно белорусского бензина вместо российского можно обусловить как минимум логистическими причинами: украинский рынок ближе к белорусским, а не российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), поясняет эксперт агентства "Аналитика товарных рынков" Артём Рахманкулов. — Если углубиться в вопрос, то виновата Белоруссия — её бензин не доезжал до России ещё в 2015 году, поэтому снижение поставок нефти вполне законно, — замечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. — Минск является одним из главных бенефициаров российско-украинского конфликта: Москва, по факту, субсидировала белорусский бюджет дешёвой нефтью, а Минск в ответ решил условия льготы игнорировать и заработать существенную маржу на льготной российской нефти. Официально белорусская сторона все обвинения в недопоставках бензина отвергала, пеняя на то, что после модернизации российских НПЗ бензиновые поставки в Россию стали бессмысленны. Российские заводы, проходя модернизацию мощностей, ежегодно наращивают переработку нефти. В 2015 году, по данным Минэнерго РФ, производство бензина достигло 38,9 млн т, что на 1,6% выше показателя 2014 года, в 2016-м был скачок ещё на 2% — до 39,9 млн т. — Сегодня благодаря модернизации своих заводов Россия полностью закрыла потребности [российского рынка] в высокооктановом топливе. Сегодня отпала необходимость поставлять России топливо из Белоруссии, к тому же это было убыточно, — пояснял остановку поставок белорусский вице-премьер Владимир Семашко. Только за прошлый год на перенаправлении поставок с Европы на Россию Белоруссия, по версии местного Минэнерго, потеряла более $100 млн, по 2017-му издержки могли быть уже выше $150 млн, говорит близкий к ведомству источник Лайфа, само же ведомство от комментариев отказалось. На бирже белорусский бензин берут неохотно, так как стоит он дороже отечественного, объясняет его непопулярность в России Рахманкулов. С подписанием соглашения с Россией в апреле этого года Белоруссия сэкономила солидную сумму. К примеру, снижение газовых цен на 20%, по подсчётам "Коммерсанта", экономит ей порядка $490 млн ежегодно, а за счёт зачисления российских нефтяных пошлин в собственный же бюджет — около $570 млн допдоходов в год. По версии же Семашко, годовые "нефтяные" допдоходы не должны превысить $93 млн. Допдоходы от нефтяных пошлин можно списать в ноль: из-за идущего в российской нефтянке налогового манёвра (уменьшение экспортной пошлины за счёт роста налога "на скважине") нефть для Белоруссии дорожает, писали недавно аналитики польского Центра восточноевропейских исследований (OSW). Наконец, кроме прямых заработков Минску удалось "выбить" себе новые кредиты — $1 млрд напрямую от России и $600 млн транша из фонда ЕврАзЭс. Взамен, напомним, Белоруссия выплатила России ранее не признававшийся ею газовый долг в $762 млн. life.ru . *** С 1 июля Национальный банк Республики Беларусь перестанет учитывать российский рубль в золотовалютных резервах и полностью перейдет на международные стандарты. Как сообщает пресс-служба белорусского регулятора, с этого момента будет использоваться только стандарт Международного валютного фонда (МВФ), который не рассматривает российский рубль в качестве резервной валюты. Таким образом, нацбанк отменил свое постановление от 2004 года о правилах расчета резервных активов в национальном определении. До сих пор регулятор ежемесячно публиковал показатели резервов, рассчитанные по национальной методике, которая кроме российского рубля, предполагали включение в состав резервов драгоценных камней и металлов, не относящихся к монетарному золоту. Так на 1 июня резервы страны, рассчитанные по стандартам МВФ, составляли $5,239 млрд, а по национальным стандартам — $5,604 млрд. При этом объем валютных активов по стандарту МВФ оценивался примерно в $2,347 млрд, а по национальному стандарту — в $2,5895 млрд. Отмечается, что решение о переходе на единый расчетный показатель нацбанк Белорусии принял после консультаций с МВФ и Всемирным банком. iz. *** Задержек в выделении четвертого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития не предвидится, сообщил 14 июня первый замеминистра финансов Беларуси Максим Ермолович после расширенного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам. По его словам, переговоры с представителями ЕФСР прошли успешно, управляющий оценивает условия выполнения четвертого транша кредита, передает БелТА . При этом замминистра назвал выделение следующего транша бюрократическим процессом, который требует времени, из-за чего сказать точную дату получения Беларусью средств пока нельзя. «Сдерживающих этот процесс факторов сегодня нет», - подчеркнул он. telegraf.by .