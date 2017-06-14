|Рекламы много не бывает
|Вторник, 13 Июнь 2017
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Проект века "Цветущий Железногорск"в гостях у "Записок френолога".
«Рекламы много не бывает. Когда спелая, сочная реклама тяжёлыми гроздьями набухает на ветках, наступает пора сбора урожая. Созревшие плоды зачастую падают на землю вместе с обломанными ветвями. Природа готовится к обновлению» (Сергей Добролюбов, «Записки френолога. Цветущий Город», т. 3).
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