Рекламы много не бывает Проект века "Цветущий Железногорск"в гостях у "Записок френолога". «Рекламы много не бывает. Когда спелая, сочная реклама тяжёлыми гроздьями набухает на ветках, наступает пора сбора урожая. Созревшие плоды зачастую падают на землю вместе с обломанными ветвями. Природа готовится к обновлению» (Сергей Добролюбов, «Записки френолога. Цветущий Город», т. 3). Рассказать про это друзьям в: Добавить комментарий След. > [Назад] Реклама











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