Против коррупции митинговать нельзя. А если за коррупцию? Активисты бросали бомбы, никто не пришел. Как кремлевские СМИ освещали акцию 12 июня День России в Москве отметили массовыми задержаниями участников несогласованной акции против коррупции, прошедшей одновременно в десятках российских городов. В отличие от предыдущей подобной акции 26 марта, которую официозные СМИ предпочли вообще не заметить, на этот раз лояльные телеканалы, газеты и сайты все же сообщили о событиях. Но сделали это довольно своеобразно. «Первый канал» и «Вести 24»: «Согласованный митинг завершился без происшествий» «Первый канал» в дневных новостях рассказал о благополучно прошедшем санкционированном митинге оппозиции на проспекте Сахарова — том самом, от проведения которого отказались заявители, обнаружив, что власти не позволили предоставить им необходимую звуковую аппаратуру. «Организаторы заявляли о 15 тысячах участников акции. Как сообщают в МВД, на санкционированный митинг собрались около тысячи человек. Нарушений и беспорядков не зафиксировано. Обстановка спокойная», — сообщил «Первый» в сюжете продолжительностью 19 секунд. Больше к этой теме канал не возвращался. Вечером в конце программы «Время» показали благостный сюжет о «грандиозном фестивале «Времена и эпохи», состоявшемся на Тверской: «это путешествие длиною 10 веков, будто на машине времени, проходишь по Тверской улице, попадая из одного века в другой». О том, что самая современная часть этого путешествия была осуществлена с помощью автозаков, не сказали ни слова. Телеканал «Россия 24» уделил антикоррупционной акции намного больше времени — полторы минуты. Он тоже рассказал , что согласованный митинг на проспекте Сахарова прошел без происшествий, но упомянул и о том, что случилось на Тверской. Акцент сделали на том, что проблем со звуковой аппаратурой, из-за которых Алексей Навальный решил отказаться от митинга, на самом деле не было: «Некоторые организаторы с той санкционированной акции на проспекте Сахарова, правда, утверждали, что там ее было невозможно провести — мол, не работали усилители звука — но вот, судя по этим кадрам, со звуком там было как раз все в порядке». В кадре в этот момент была пустая сцена с небольшими колонками, из которых звучала какая-то попса. О том, что на самом деле происходило со звуковой аппаратурой, рассказал накануне акции в своем блоге Алексей Навальный: «Все последние дни у нас одна схема. Некоторые подрядчики просто отказываются сразу, как только узнают геолокацию. Другие сначала соглашаются, затем думают и отказываются. И самая любимая наша категория — это те, кто соглашается, мы выезжаем на проспект Академика Сахарова, прописываем смету, прорабатываем логистику (все городские мероприятия монтируются за 24 часа и более, у нас только 12 часов на монтаж), доходит до подписания контракта, и через некоторое время они отказываются. Аргумент простой: «начальству позвонили из мэрии, наложили запрет на эту точку». Говорят, звонит лично помощник мэра. Уж не знаю, кто это, но его угрозы навсегда запретить участвовать в мероприятиях в Москве работают отлично». На сайте Навального есть и несколько скриншотов переписки с компаниями, предоставляющими аппаратуру; те открыто признают, что мэрия запретила им обслуживать этот митинг. Аппаратура на проспекте Сахарова появилась, как это всегда и делается, утром в день митинга. Но это произошло уже после того как Навальный обратился к своим сторонникам с призывом вместо митинга выйти на Тверскую. На согласованном «оппозиционном» митинге же в результате выступала адвокат Виолетта Волкова, которая в последние годы не была замечена в оппозиционных настроениях. НТВ: «Часть оппозиционеров предпочла продолжить…» Канал НТВ тоже рассказал о согласованной акции, на которую, по данным ГУ МВД, пришли около тысячи человек. К рассказу о событиях на Тверской корреспонденты перешли с поразительным изяществом: «Часть оппозиционеров предпочла продолжить свое мероприятие в самом центре Москвы. В частности, на Тверской улице и на Пушкинской площади. Полицейские в мегафон предупреждали участников о том, что мероприятие в этом месте не согласовано, и предлагали вернуться на Академика Сахарова. Тех, кто нарушал правила проведения массовых акций (выкрикивал лозунги, разворачивал транспаранты), задерживали». То есть, по версии НТВ, на Тверскую отправилась всего лишь некоторая часть той тысячи, которая была на согласованном митинге. Непонятно, правда, как это согласовать с заявлением пресс-службы столичного главка МВД, согласно которому в «несогласованной публичной акции» участвовали «порядка 4,5 тысяч» человек (хотя в достоверности этой оценки тоже есть большие сомнения: трудно понять, каким образом при подсчете отделяли участников акции от тех, кто просто пришел погулять в праздник). Видимо, в фантастической вселенной НТВ часть больше целого. «Комсомольская правда»: провокация на перекопанной улице и взрыв самодельной бомбы Спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц обвиняет Навального в сознательной провокации: «Давайте будем называть вещи своими именами. То, что 12 июня «выкинул» Алексей Навальный, — это громадное свинство. Отказавшись от проведения разрешенного мэрией митинга на проспекте Сахарова, он решил испортить праздник десяткам тысяч москвичей, которые в День России собрались на Тверскую. <…> Навальный в ночь накануне призывает свой «ядерный электорат» — подростков-школьников — идти фактически на амбразуру: на перекопанную из-за ремонта Тверскую». «Перекопанная из-за ремонта Тверская» — это ее часть между Пушкинской и Триумфальной площадями. Никакой акции там не было, по улице двигался транспорт, помех движению никто не создавал. Акция была в другой ее части — между Пушкинской и Манежной площадями, на участке, где движение транспорта было перекрыто из-за проходившего там фестиваля исторических реконструкций в честь государственного праздника. Подростков среди пришедших на Тверскую было немало, но они вряд ли составляли большинство. Хватало и пенсионеров, и интеллигентной публики средних лет. Коц пишет об агрессивной толпе, о «темной волне, спускавшейся по Тверской». На самом деле никакой особенной агрессивности у пришедших не было, но тут действительно произошла провокация. Только устроил ее не Навальный. Дорогу шедшим в направлении Кремля на Пушкинской площади перегородил полицейский заслон. Переходить через Бульварное кольцо не позволяли, загоняя всех в подземный переход, не рассчитанный на такой поток. Там образовалась давка; к счастью, обошлось без травм. Тех, кто добрался до другой стороны бульваров, ожидала еще одна цепь полицейских, к рамкам металлодетекторов, через которые надо было проходить на перекрытую улицу, не подпускали. Вполне естественно, что в спрессованной толпе в такой ситуации кто-то повел себя агрессивно. Об этой агрессии Коц пишет так: «Кто-то из «оппозиционеров» уже бросает петарду в ОМОН, кто-то распыляет баллончик со слезоточивым газом. Полиция задерживает самых буйных, и те просто счастливы, видя, что на них направлены десятки фото- и телекамер». Оставим на совести Коца заявление о том, что задержанные, которым заламывали руки и били головой о кузова автозаков, были так уж счастливы. Баллончик действительно был, правда, не со слезоточивым газом, а с перцовым аэрозолем; подозреваемый в его распылении задержан . Но откуда Коц взял информацию о брошенной в омоновца петарде, неизвестно — в новостях никаких упоминаний об этом инциденте не было. И «вишенка на торте» из статьи Коца: Навальному «мирный митинг был и не нужен. Ему позарез нужен был скандал, желательно с печальными последствиями. И если бы не грамотные действия полиции, кто знает, чем бы все закончилось. Вон, накануне митинга 14-летний пацан собирал у себя дома бомбу и подорвался. В марте его уже задерживали на несанкционированном митинге Навального на Пушкинской. Парень выжил, ему оторвало кисть». Случай со взрывом самодельного устройства в московской квартире, как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на правоохранительные органы, действительно был. Правда, пострадавшему не 14 лет, а 16. Имя его, разумеется, не названо — закон не позволяет разглашать имена несовершеннолетних подозреваемых. И опубликовано сообщение только во вторник — на следующий день после акции. Откуда Коц узнал, что этого подростка задерживали на «митинге Навального» и что он имеет какое-то отношение к протестному движению, — загадка. Вероятно, оттуда же, откуда и о несуществующей петарде. МВД: задержаны 150 человек РИА Новости, ТАСС и многие другие СМИ ссылаются на заявление пресс-службы МВД, где говорится : «В столице проходят массовые мероприятия и народные гуляния, посвященные празднованию Дня России, в них уже приняло участие более 2,5 млн человек, в том числе в центре Москвы на Тверской улице более 270 тысяч человек, из которых порядка 4,5 тысяч участвовали в несогласованной публичной акции. За нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства доставлены более 150 человек». По данным ОВД-Инфо, в Москве задержаны 866 человек. На сайте ОВД-Инфо они названы поименно с указанием отделов внутренних дел, в которые их доставили. theins.ru . *** Протест кончился. Началась борьба за власть Что случилось с антикоррупционным митингом, перенесенным на Тверскую. Вечером 11 июня в России завершилась эпоха гражданского протеста, стартовавшая шесть лет назад. Штаб Навального принял решение перенести митинг в День России с согласованной мэрией площадки на проспекте Сахарова на Тверскую. Публика заколебалась, но в основном Навальному подчинилась. Показательна реакция Льва Пономарева, который, кажется, в некоторой растерянности направлялся на Сахарова и по дороге заявил, что Навальный подвел протестное движение. Но Навальный, если разобраться, ничего протестному движению не обещал и вообще никому не подотчетен. Его риторика в последнее время ориентирована на российского избирателя, для которого он готовит победу над коррупцией. Протестного движения больше нет, есть борьба Алексея Навального за власть. В этом, разумеется, нет ничего дурного. Политика, которой у нас в России так страшатся в последние годы, и представляет собой борьбу за власть. Действующая Конституция прямо предписывает гражданам заниматься такими вещами. Например, иметь убеждения, создавать партии, баллотироваться на выборах и голосовать на них. Нужно лишь зафиксировать частный вывод из такого положения вещей. Помимо вопроса о коррупции существуют и другие проблемы — например, вопрос о российских традициях узурпации власти харизматическими лидерами. В дебатировании таких нюансов, к слову, и состоит ценность партийной политики, когда люди объединяются не столько вокруг очередной персоны, сколько вокруг ценностей, которые нужно обсуждать друг с другом время от времени, договариваться. И в этом же состоит основная проблема персоналистских политических проектов, где дебаты не слишком в цене. И вот к вечеру в Москве 750 задержанных, в Петербурге — около 600. Там губернатор Полтавченко никак не может забыть историю о проходе протестующих 26 марта к Зимнему дворцу — за этот «либерализм» он, по слухам, получил много недобрых слов на Старой площади. В День России, кажется, к счастью, обошлось без серьезных инцидентов и вспышек насилия. Хотя как знать, как увидят ситуацию на видеозаписях в Следственном комитете — там профессионально умеют находить свидетелей крушения малазийского «Боинга» и «сколотую эмаль» полицейских. Формальной причиной для переноса площадки для Навального стала невозможность найти подрядчика для монтажа звукового оборудования на сцене. Они отказывались одним за одним — очевидно, под внешним давлением. И ясно, что Навального много месяцев целенаправленно травили: нападения на штабы, обыски в офисе, поврежденный зеленкой глаз и так далее. Уже во время митинга компьютерщики, помогающие Навальному, заявили об отключении основных и резервных каналов связи, которые использовались для прямой трансляции митинга, а затем нашли перерезанным кабель связи, ведущий из второго офиса трансляции. Таковы аргументы властей в современной дискуссии о коррупции. Монтаж звука на Сахарова тут стал, кажется, просто одной из последних капель — Навальный решил повысить ставки в ответ на развернувшуюся травлю. И в ответ на неадекватные действия властей часть оппозиции прибегает теперь к рискованным методам: это называется радикализацией. Рядом с традиционным фронтом борьбы «честных и нечестных людей», протестующих и силовиков, открывается новый конфликт: протестующие появляются там, где собираются случайные люди. Есть реальный риск быть задержанным просто потому, что вы неудачно зашли на Тверскую в момент «народных гуляний оппозиции» (абсолютно конституционных, разумеется). Радикализация уже не различает комбатантов — тех, кто намеренно вышел на улицу, и нонкомбатантов — тех, кто в этот день просто шел по центральной улице в Макдональдс. Один из базовых принципов противоборства нарушен — и нельзя утверждать, что первыми это сделали оппозиционеры. И все же в 2017 году, возможно, впервые праздник 12 июня обрел свой смысл, а люди без приказа начальства массово вышли на площадь с триколорами. Смысл этого дня, кажется, до сих пор недооценен — это точка в нашей политической истории, когда Россия впервые заявила, что стремится быть нормальной страной — такой, где интересы граждан стоят больше, чем геополитические успехи. Сейчас, благодаря двадцатилетним сторонникам Навального, готовых в знак протеста нести государственную символику, история, кажется, не спеша, совершает новый поворот. А в ближайшей перспективе, думается, нас ждет затяжная борьба за делегитимизацию президентских выборов как процедуры, в которой не участвует самый приметный, если — де-факто — не единственный, кандидат от оппозиции. После 26 марта было ясно, что для закрепления успеха новой оппозиционной уличной повестки нужна вторая успешная акция. 12 июня она состоялась, пусть и не в желаемых ее устроителями масштабах: крупные митинги прошли в десятках российских городов. Но пока в игре Навального против власти стоит зафиксировать ничью. Хотя у оппозиционера хватило ресурсов для того, чтобы предложить в Москве неожиданный ход, некоторым образом развить успех, достигнутый в марте, но вывести акции на новый уровень пока не удалось. Впрочем, инициатива по-прежнему на его стороне, а власти при этом по-прежнему не могут предложить внятной концепции для мартовских выборов президента. novayagazeta. *** Сотрудники полиции задержали Навального днем 12 июня в подъезде его дома в столичном районе Марьино перед акцией в центре Москвы. Судом он был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации"). Оппозиционеру определили наказание в виде 30 суток административного ареста. "Мы не согласны с данным решением и намерены его обжаловать", - заявил "Интерфаксу" во вторник адвокат Навального Вадим Кобзев. "Алексей сейчас сам сказал, что ожидал суток двадцать, но не тридцать", - добавил юрист. Накануне в Москве и в других городах РФ прошли антикоррупционные акции, организаторами которых выступили сторонники Алексея Навального. По данным портала "ОВД-Инфо" , в ходе акции против коррупции в Москве было задержано 866 человек, которых доставили в 42 столичных ОВД. В МВД приводят другие цифры: более 150 человек задержанных. Кроме того, в ведомстве отчитались о задержании 500 человек в Санкт-Петербурге. В некоторых городах РФ антикоррупционные акции также сопровождались массовыми задержаниями . newsru.com .