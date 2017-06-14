Осёл в образе черепахи никогда не догонит морковку в роли Ахилла. НОЧЬ ПРОСТОЯТЬ, ДЕНЬ ПРОДЕРЖАТЬСЯ Надеюсь, граждане, что за длинные выходные вы успели как следует отдохнуть, потому что я вас сейчас загружу обнадёживающими новостями по самое не балуйся. ПРАВИЛЬНО ОБНАЛИЧИТЬ ПРИОРИТЕТЫ Ещё в конце мая в Москве состоялось специфическое, но крайне важное для Нашгорода событие. В правительстве России… ну, то есть, как «в правительстве»? В некоем «президиуме совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам» рассматривали проект развития Железногорска и, как уверяет аппарат губернатора Красноярского края, затея эта прокатила на ура. Нет-нет, не вздрагивайте. За последние два десятка лет число всевозможных проектов развития бывшего Соцгорода действительно превысило все мыслимые пределы, и ни один из них реальной пользы железным горцам не принёс. Однако всё это – вчерашний день. Теперь всё у нас по-другому пойдёт: «В правительстве пообещали улучшить жизнь в Железногорске к 2020 году». Ни больше, ни меньше! Вам, возможно, уже доводилось где-нибудь слышать о последнем, чисто административном прорыве отечественной инновационной мысли. «Проект, который получил приоритет в правительстве, называется «Железногорск — территория новых знаний и инноваций». В России уже сформировано более десяти территорий, развитие которых базируется на внедрении инноваций — Королев в Московской области, Мичуринск в Тамбовской области, Димитровград в Ульяновской области и другие. Теперь в их число вошел и Железногорск», - вещает, к примеру, новостной агрегатор news.mail.ru . Нет-нет, мальчик, это не механический перевод с хинди на суахили. Это чисто русский язык на пике расцвета. Я не возьмусь в точности пояснить, что означает в смысле денег формулировка «получить приоритет», но вы ведь и сами понимаете на уровне подсознания, что это нечто блистательное и лучезарное, не правда ли? Посему дальше будет легче читать: «Данный проект подразумевает большое развитие градообразующих предприятий, технологического предпринимательства, человеческого капитала и городской среды. Вадим Медведев отметил, что реализация проекта позволит создать условия для инновационного развития города, а также для комфортного проживания жителей. Так, к 2020 году планируется создать не менее 20 новых производств на базе малых и средних наукоемких предприятий, а также более 1200 высокопроизводительных рабочих мест. В систему технологического предпринимательства вовлекут не менее 430 молодых специалистов. Таким образом, доля продукции малых и средних предприятий через 3 года должна увеличится на 25%». Судя по отсутствию мягкого знака в последнем глаголе, там пропущён союз «и». Сиречь, автор хотел написать «должна и увеличится», но зазевался. Да и кто бы не дал дрозда, в священном трепете выстукивая по клавишам эпохальные откровения: «В правительстве региона отметили, что подобные проекты никогда не реализовывались в Красноярском крае. Реализовывать идею примутся министерства и ведомства правительства края, а также вузы, научные организации и инновационные предприятия». Никогда не было, короче, и вот опять. Большое Развитие! Примерно с девяносто седьмого года Нашгород непрерывно плывёт по волнам инвестиционных зон, программ развития, форсайт-сессий, инновационных кластеров, стартапов, промышленных парков, коворкингов и проч. Плывёт бодро, щедрою рукою бросая за борт сотни миллионов бюджетных рублей и взамен получая – официально - некоторый информационный шум. А уж частные свои бонусы почтеннейшие стратеги развития и кластеростроители предпочитают публике не демонстрировать. Чтоб не дразнить гусей понапрасну. Это выясняется задним числом, как в казусе краснодарского бизнеса Андрея Катаргина, например. Или, вот, как в случае с видным деятелем из «Роснано», которого обвиняют в фактическом хищении 738 млн рублей из закромов любимой фирмы. Про Чубайса мы сегодня ещё вспомним, обещаю. ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ТАРО Классическая схема с ослом, который тянет тележку вслед за морковкой, привязанной к его носу, работает в ЗАТО Железногорск с неизменным успехом. Если бы наши депутаты ездили в автобусах, например, то мне бы не пришлось рассказывать им, что обещания Вадима Медведева семилетней давности быстренько навести порядок в работе муниципального пассажироперевозчика остались обещаниями. А уж про новые производства и высокопроизводительные рабочие места и говорить не приходится. Я же вам не Кулеш, извините. Кто-то ещё помнит, как в 2010 году бодренько стартовал в Нашгороде промышленный парк Химзавода в Подгорном? Туда постоянно вкладывались бюджетные средства. О нём постоянно рассусоливали многочисленные эксперты в не менее многочисленных заметках и телесюжетах. В один прекрасный момент ширнармассам предъявлены были даже первые два товаропроизводителя, но… Потом всё снова пошло по давно наезженной колее. Производство встало, фирмы пошли по миру, проект власти тихонечко задвинули под кровать и принялись камлать у другого костра. А завод полупроводникового кремния? А кросс-полярные перелёты? А коллаген-хитозановые раневые покрытия, производитель которых при помощи великого Чубайса А.Б. должен был стать полноценным третьим градообразующим предприятием ЗАТО? Где они все теперь, кто им целует пальцы? Депутаты Законодательного Собрания обещали в мае месяце навестить железногорский промпарк и посмотреть, что там нынче делается. Поездка не состоялась. Зато из Нерезиновой вернулся с победой «молодой и энергичный» номер два. Он там, видите ли, «предварительно защищал программу развития моногорода». Это следующая стадия развития административной шизофрении, сменяющая прямо сейчас т.н. территории опережающего социально-экономического развития. Проект полностью выхолощен и также подлежит сдаче в архив. Власти Челябинской области, к примеру, уверяют, что ТОСЭРы будут созданы во всех шестнадцати (!) тамошних моногородах. Представляете этот взрыв мухосранского процветания? Надо срочно возобновлять шитьё мешков на Химзаводе, иначе бабло некуда паковать будет. «В Железногорске создается кластер инновационных технологий и строится промышленный парк, - напомнила недавно публике газета с хорошим бюджетным аппетитом под двусмысленным названием «Наш Красноярский край». - Первый производственный корпус уже сдан и работает. Есть собственная подстанция, которая обеспечивает электроэнергией не только корпуса, но и соседние жилые дома. В сентябре 2016 года 12 инновационных компаний края начали подготовку помещений для размещения оборудования. Промпарк станет отправной точкой для развития города. Это и инвестиции, и рабочие места». Мдя… Кстати, даю справку . За последние пять лет на болотине возле АО «ИСС» за шестнадцать миллиардов рублей были построены одиннадцать ангаров для размещения новых производств общей площадью 96.000 кв.м. Там разместились около двух десятков малых и средних инновационных компаний и вовсю куют светлое будущее. Не верите? Ну и правильно делаете. Хотя в бумагах краевого «правительства» со присными именно так написано. Да вот и картиночка есть: СТРАТЕГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВЫЖИВАНИЯ Как именно Серый дом намерен в очередной раз возрождать бывший Красноярск-26, уже не является секретом. Если денег в Москве выцыганить не удастся (а так оно и будет, судя по последним новостям о могильнике РАО), то Улучшение Жизни За Три Года придётся взять на себя директорам ФГУП «ГХК» и АО «ИСС». Чиновники прямо так и говорят: « планируется привлекать в помощь предприятия, в первую очередь связанные с госкорпорациями». Подробностей запланированного экономического чуда пока не приводится. Но разве вера горы не двигает? Разве «РосРАО» не подскажет нам на досуге, за кофе-брейком, как правильно и выгодно складировать бытовой мусор, а «Ленгипрогор» не научит регулировать содержание солей железа в подземных водоносных слоях? Тьфу три раза в бесстыжие глаза тому, кто скажет, будто мы не стали заметно лучше жить в последние годы, благодаря массовым финансовым и интеллектуальным вливаниям из Нерезиновой. Крытый каток в парке помните? Семейный развлекательный центр? Что ты говоришь, девочка? Шестьсот миллионов рублей ушли вместо этого на погашение долгов за тепло? Да ну на фиг. Быть того не может. Это, получается, госкорпорация построила вместо ЖТЭЦ угольную печку, продавала нам втридорога теплоноситель, копила муниципальные долги, а потом получила компенсацию из тех средств, что были нам обещаны «на процветание»? А разве так можно? На недавней сессии Совдепа Сергей Пешков выступал с годовым отчётом. В нём говорилось, между прочим, что среднемесячная заработная плата по ЗАТО составила 42,7 тысячи рублей (без учёта малого бизнеса, правда). А теперь внимание. В муниципальных предприятиях – в сфере непосредственной ответственности «сити-менеджера» - средняя оплата труда не дотянула при этом даже до 26 тысяч. А в бюджетной сфере она оказалась ещё на триста рубликов меньше. Отсюда резонный вопрос: кто должен оплачивать будущий банкет? Богатенькие Буратины, конечно же! А уж в управленцах недостатка не будет. Никогда не было. Если мы с вами заглянем на официальный сайт краевого «правительства», то увидим, что заколючинский ядерно-космический кластер состоит из двух частей, Горно-химического комбината и бывшего НПО ПМ. Базирующийся на их бизнес-планах промпарк ежегодно должен давать 770 млн рублей налогов. Из коих, учтите, почти двести «лимонов» мы по-прежнему получаем от ООО «Коллахит». Да-да, я не оговорился, именно получаем, на бумаге, ибо никто этот колоссальный прожект модифицировать под суровую реальность не собирался и не собирается. Зачем? Ослик бодренько бежит за морковкой, тележка весело поскрипывает на ходу. Вслед за 2020 годом настанет рано или поздно 2030-й. А там непременно кто-нибудь да сдохнет. Либо очередной падишах, либо Красноярск-26, либо Россия. Спрашивать будет не с кого полюбасу. А крик голодного осла из Геленджика не слышан, ручаюсь. Про Майащину и говорить нечего.