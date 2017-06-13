Самое грустное, что Николай Тестоедов как бы молча согласен.

К пенсии он бонусы собирает, что ли?

4.2. Почетным гражданам предоставляются следующие гарантии и меры социальной поддержки:

- право быть безотлагательно принятым Главой ЗАТО г. Железногорск, Главой администрации ЗАТО г. Железногорск, заместителями Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, заместителем председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, иными должностными лицами Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальных учреждений, предприятий, организаций; (в ред. решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 N 6- 25Р),

- участие в работе комиссий Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск с правом совещательного голоса;

- право участия в торжественных заседаниях органов местного самоуправления и общественности города, проводимых по случаю государственных и муниципальных праздников, торжественных событий, памятных дат и юбилеев;

- единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края";

- ежемесячное материальное вознаграждение при достижении пенсионного возраста; поздравление в связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более);

- бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования;

- внеочередная, бесплатная установка телефона;

- возмещение стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Красноярского края, Алтайского края, Республики Хакасия;

- ежемесячная денежная компенсация гражданину и проживающим совместно с ним членам его семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг;

- ежемесячная денежная компенсация за пользование услугами местной телефонной сети в размере установленного тарифного плана с абонентской системой оплаты;

- организация похорон с необходимыми почестями.

4.3. Почетный гражданин может быть лишен звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края" в случае его осуждения за совершение общественно опасного деяния по приговору суда, вступившему в законную силу.