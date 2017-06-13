Пёстрая лента новостей бывшего Соцгорода. ЖЕЛЕЗНОГОРСК СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ. ВСЮДУ Жутко оригинальный концепт Дня города выдумали в Сером доме. Сообщивши urbi et orbi, что «несмотря на особый статус и пропускной режим, здесь насыщенная культурная, спортивная и деловая жизнь», чиновники пригласили пройтись на грядущем празднике отдельной колонной заколючинских эмигрантов и прочую ностальгирующую по ЗАТО публику. Для оформления пропусков им нужно до 30 июня подать заявку и непременно указать, сколько времени потенциальные шпионы и террористы намерены находиться в секретном городе. Ибо мало ли. СТРАННОПРИИМНАЯ БИБЛИОТЕКА После МОКС-происшествия на ГХК только такие новости генерируют. На деньги гранта «ТОП-20» в селе Атаманово открылась на базе читального зала «детская гостиная общения». «Очень важно, чтобы у детей было такое пространство, где они могут рукодельничать, обсуждать книги и фильмы, вместе играть в настольные игры, придумывать что-то новое и интересное», - поясняют авторы проекта. И прогнозируют «стабильно высокий интерес к новой площадке круглый год». Деревня, чего вы хочете? КОНЦЕРТ БИТТЫ, МУЗЫКА КЕТТЫ АО «ИСС» торжественно закрыло Космический АРТ-фестиваль. Нет-нет, марсиане пока к нам не прилетели, просто «звёздной фирме» стало завидно, должно быть, что на Горно-химическом комбинате постоянно какая-то левая тусовка происходит, поэтому 5 июня во Дворце культуры состоялся концерт Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. Годенко, приуроченный к 58-й годовщине со дня основания предприятия. ЛУЧШИЕ ЛЮДИ В ПОЧЁТНОМ КАРАУЛЕ Иногда просто не находится слов для комментариев, ей-богу. По случаю Дня пограничника на т.н. аллее воинской славы прошёл, как известно, профильный митинг. Мы бы не обратили внимания на данное мероприятие, поскольку фонтана возле ТЭА пока нет, но спасибо организации «Офицеры России» за представленные фото: замглавы администрации ЗАТО Железногорск в компании крупнейшего заколючинского мошенника Владимира Кияева смотрится вполне исчерпывающе. Есть такая профессия – Родину зачищать. БРЕДУЩИЕ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ Краевые антимонопольщики ополчились на национальную гвардию. На 15 июня в региональном УФАС запланировано рассмотрение дела о правонарушении, предусмотренном ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ, в отношении начальника квартирно-эксплуатационной службы тыла в/ч 3377 (майора). Через двадцать минут по той же статье будут прорабатывать лейтенанта в/ч 2669, пребывающего на аналогичной должности. Пятнадцать тысяч возможного штрафа – копейки, впрочем. ДЕФИЦИТ КЛАДОВЩИКОВ Центр занятости населения упорно пересчитывает безработных. Таковых по состоянию на 1 июня оказалось 458 человек. Со своей стороны, работодатели Нашгорода за пять месяцев представили в ЦЗН сведения о 2.753 вакансиях. Никак не удаётся им набрать, в частности, строителей, медработников, а также администратора, риэлтера, бухгалтера, воспитателя с младшим воспитателем и кладовщика. Инноваторы опять не требуются почему-то. ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ. И ВООБЩЕ ВСЁ Отлично стартовали летние каникулы в бывшем Соцгороде. Уже зафиксировано, например, три случая укуса клещей в загородных лагерях «Факел» и «Вирго». «Возможно, что дети выходили за территорию, которая, разумеется, не входит в план акарицидной обработки», - не очень внятно разъясняет ситуацию городское радио. А в Сером доме напоминают , что 230 тысяч рублей на травлю кровососов выделяются по программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов». Отсюда и результат, мол. А ещё чиновники проверили безопасность работающих батутов: «Перед стадионом, видимо, завидев комиссию, батут срочно сдули, а владельцы исчезли. Возле ТК «Созвездие» отсутствовали некоторые крепления, а имеющиеся были плохо закреплены. Кроме того, отсутствовало ограждение, за которым находились бы провода». БЛАГАЯ ВЕСТЬ «БЛАГОВЕСТА» Электротермовакуумные испытания нового КА начались на АО «ИСС». «Ранее Николай Тестоедов рассказал о планах создания спутников тяжелого класса «Благовест». «Мы делаем четыре телекоммуникационных спутника системы передачи данных. Они предназначены для прямой ретрансляции в интересах Минобороны. Там нет ничего секретного. Просто огромные объемы социальный и иной информации». Не в наших традициях пичкать читателя подобными полуфабрикатами новостей, но что прикажете делать, если других просто нет? КОГДА ВРАЧ СЫТ, ТО И БОЛЬНОМУ ЛЕГЧЕ Клиническая больница №51 снова разбила всех врагов. Спортивных. Дело было второго и третьего июня в Ачинске. Там имел место финал XIX Спартакиады работников здравоохранения Красноярского края. Из десяти команд, состязавшихся в плавании (эстафета), лёгкой атлетике (эстафета), стрельбе, шахматах, волейболе, настольном теннисе и мини-футболе железные горцы оказались сильнейшими. И щедро посвятили свою победу 70-летию ФМБА России. Лично я некоторый мазохизм тут усматриваю, но пусть их. Чем бы дитя ни тешилось во внерабочее время. КУЛЬТУРА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ Курсанты и слушатели академии МЧС закрыли театральный сезон. Точнее, их пригласили на закрытие 59-го сезона Театра оперетты в ДК. «Культурно-нравственному воспитанию будущих офицеров Академия всегда уделяет огромное значение, - говорится в специальном релизе , - поэтому наши курсанты имеют возможность полноценно духовно развиваться и расширять свой кругозор». Ну, и посещаемость культурным учреждениям ЗАТО тоже делают регулярно, о чём также не стоит забывать. ФЕМИДА НОН-СТОП Трудовые споры в городском суде не стихают и летом. На минувшей неделе в таковых замечены были ООО «ЧОП « Барс+ », ФГУП «ГХК» ( сразу три иска ), АО «ФЦНВТ «СНПО « Электрон », ФГУП « ГУССТ-9 » (доведённая до ручки истица в День защиты детей в парке рекламные проспекты раздавала) и ФГБУЗ « КБ-51 ». Из любопытного стоит отметить также разбирательства по жилищному вопросу между А.Ю.Клементьевой и прокурором ЗАТО – с одной стороны, и Серым домом и краевым «министерством» образования, с другой. Очень уж компания острохарактерная получилась. БОЛЕЕМ ПОТИХОНЬКУ Ещё пятеро ребятишек в ЗАТО подхватили вшей за неделю. Медицинская статистика бывшего Соцгорода пополнилась 22 случаями острых кишечных инфекций (в том числе 17 детей), тремя шестерых человек покусали животные (тут двое детей пострадали), вирусными гепатитами «С» плюс одним неопределённым пока гепатитом, а также мононуклеозом и тремя энтеробиозами у маленьких аборигенов. Ну и клещи по-прежнему атакуют, да. Есть мнение, что в этом году они почти вдвое более активны. Энцефалит пока, правда, диагностирован только один. *** Семнадцать человек родились и восемнадцать умерли в ЗАТО Железногорск за семь дней.