Железногорск

Бандитский режим долго не живёт по определению. Не может. Развод по политическим мотивам Они жили недолго и несчастливо, и умерли в один год. Была на Красноярских Столбах в начале двадцатого века компания «Беркуты». Компания легендарная, открывшая немало сложных и опасных ходов, о которых говорят их названия. Например, Сумасшедший. Во время Гражданской войны «Беркуты» скрывались на Столбах, партизанили и участвовали в «войне флагов», когда на труднодоступной Манской стенке каждый день флаг менялся с красного на черный — ​большевики состязались с анархистами. «Беркуты» были «красными». Вообще на Столбах кого только не было: от кадетов и анархистов до социалистов разных мастей. Кончили же все плохо — ​и красные, и белые, и вообще аполитичные. Кто погиб в Гражданскую, кого расстреляли или отправили в лагерь при советской власти. Из «Беркутов» тоже мало кто остался в живых. Не выжили и Семен Горбунов с Надеждой Шапир. Вот они на фотографии — ​юные еще, но чересчур серьезные. Прекрасная пара. Поженились, родили дочь и сына. И жили бы дальше вместе, если бы не идеологические разногласия. Семен был «колеблющимся» — ​до 1917 года меньшевик, потом вступил в ВКП(б), но и там оказался в оппозиции — ​троцкистом. А Надежда, если и колебалась, то вместе с партией. Оба были непримиримы и бескомпромиссны. И, конечно, расстались в конце двадцатых. Судьбы их сложились по-разному, но кончились одинаково. Семен стал директором физкультурного техникума. В 1935 году был арестован за то, что в своих лекциях рассказывал о заслугах Троцкого, Зиновьева и Каменева. Горбунов на допросах заявил: «Виновным себя не признаю. Если говорил на студенческих собраниях о заслугах Зиновьева и Каменева перед рабочим классом и партией, то это был не вымысел, а несомненно история партии». В обвинительном заключении говорится: «Умышленно не пошел на закрытое партсобрание при первой проработке закрытого письма ВКП(б) в связи с убийством тов. Кирова». В 1935 году за этакое вольнодумство еще могли дать всего три года. Столько и дали. Но потом догнали и дали еще — ​на Колыме, на прииске Ат-Урях в 1938 году тройкой УНКВД по «Дальстрою» по статье «контрреволюционная троцкистская деятельность» Семен был приговорен к расстрелу. Тут он просто «попал под раздачу»: лимиты на расстрел спускались не только на «свободных» граждан, но и на заключенных. В лагерях план выполняли, благо все «кандидаты» под рукой. Надежда же после развода уехала в Иркутск и там поднялась до второго секретаря горкома партии. В декабре 37-го ее арестовали, но несколько месяцев не могли заставить дать признательные показания. Все пытки она выдержала, а сломалась, как и многие, на детях. Пригрозили арестовать и их, в то время уже студентов. Она подписала все, и была расстреляна. В 50-е годы дочь, Мария Семеновна, добилась реабилитации родителей. Ей не было дела до идеологических разногласий, это были ее папа и мама. И общая судьба примирила непримиримых, хотя бы после смерти. Почему-то я часто вспоминаю эту пару, у которой могла бы быть долгая счастливая жизнь, любимое дело и любимые дети. А вместо этого развод по политическим мотивам, жизнь-борьба и мученическая смерть в финале. Они жили недолго и несчастливо, и умерли в один год. novayagazeta. *** Ставка на сволочь Денис Драгунский об истоках и расцвете культуры ненависти. Когда-то давно Михаил Светлов сказал: «У нас, чтобы жить, надо умереть». Это касается не только людей искусства. Смерть — великая примирительница и утешительница. «Хорошо на кладбище. Все, что было запутано, мучительно, — стало легко. Близкий человек живет здесь особой, хорошей, ясной жизнью, и так милы стали отношения с ним» (Василий Гроссман, «На вечном покое», 1957). Но увы. Это все про ранешние времена и давнишних людей, про питомцев русской классики и вообще довоенного гуманизма. Довоенного — в смысле до Первой мировой. Этот позапрошловековый, можно сказать, дух дожил аж до середины ХХ века, а то и до конца третьей его четверти. Так бывает. Но все равно — кончается. Времена нынче другие, и люди тоже. Нынче стоит человеку умереть, как его начинают ненавидеть еще сильнее, чем ненавидели при жизни. Не стану приводить примеры — их слишком много, они у всех на свежей памяти и перед глазами. Сначала бешено злорадствуют по поводу умершего. Вторая волна — жаркая ненависть к тем, кто злорадствует. Третья — злорадники объясняют ненавистникам, как они неправы. То есть «гореть вам в аду». «Нет, вам, вам, вам!». Где-то на пятой итерации предмет скорби (или злорадства) забывается, остается чистая ненависть. Если что-то стало частью словесной, эмоциональной, ментальной жизни — значит, это стало частью культуры. Почему процвела культура ненависти и упоение собственной безжалостностью? Оказывается, у русской культуры середины ХХ века и последующих лет есть одно поистине изумительное свойство. Оно резко отличает ее от классической русской культуры (и особенно литературы) XIX века, о которой мы говорим с восторженным придыханием и гордостью. Пушкин! Гоголь! Достоевский! Толстой! Некрасов, Тургенев, Чехов, и целый сонм писателей чуть поменьше масштабом: Григорович, Лесков, Короленко, Эртель, писатели-народники (извините, что в одну кучу), а также Потапенко, Андреев, Куприн и даже Бунин и Блок. Мы сегодня считаем себя законными наследниками «золотого века русской культуры». Меж тем это совсем не так. Что же это за новое свойство? Чрезвычайная терпимость к злу, вот что. И отсюда — сочувствие палачу и презрение к его жертве. Вся русская классическая литература исполнена жалости к «маленькому человеку». К жертве обстоятельств или разбойников, нищеты или болезни, полиции или охранки. Бедная Лиза, Самсон Вырин, Акакий Акакиевич, Антон Горемыка, а также Акулина и Дунька из потрясших Россию повестей Григоровича, Герасим со своей Муму, Макар Девушкин, Неточка Незванова, Соня Мармеладова, Катюша Маслова, гробовщик Яков Бронза вместе со скрипачом Ротшильдом, андреевские семь повешенных, купринские проститутки и безымянная «под насыпью, во рву некошеном». Сострадание было главнейшей нравственной ценностью. Каторжников в народе называли «несчастными» Адвокатов буквально носили на руках. «Войдем в зал суда с мыслью, что мы тоже виноваты», — призывал Достоевский. Мы, которые судим и казним. Соблазнитель, обманщик, мироед, палач, жандарм и неправедный судья пользовались, мягко говоря, куда меньшим сочувствием авторов и читающей публики. Губернатора, который приказал стрелять в рабочих, отчего погибло много народу и среди них дети (рассказ Леонида Андреева «Губернатор», 1905), — жалела безвестная гимназистка, но почему? Потому что губернатор уже сам себя приговорил к смерти за этот приказ, и нарочно ходил без охраны, и в итоге его застрелили боевики-революционеры. «И весь день возбужденно говорили об убийстве, одни — порицая, другие — одобряя его и радуясь. Но за всеми речами, каковы они ни были, чувствовался легкий трепет большого страха: что-то огромное и всесокрушающее, подобно циклону, пронеслось над жизнью, и за нудными мелочами ее, за самоварами, постелями и калачами, выступил в тумане грозный образ Закона Мстителя. Гимназисточка плакала». Но вряд ли бы она смогла плакать о застреленном губернаторе, если бы до этого она, и ее мама, и ее бабушка не плакали о Бедной Лизе, Самсоне Вырине, Антоне Горемыке и далее по списку. В ХХ веке, начиная со второй его трети, все вдруг изменилось. Сейчас жертва (особенно — слабая, безымянная и давняя) — вызывает брезгливое раздражение. Палач — «он выполнял приказ», «время такое было» и вообще «не нам их судить». То есть им — судить, приговаривать и казнить. А нам — ни-ни. Кстати, полезный совет: когда вам кто-то с постной миной говорит: «не судите» — это значит, что вас уже осудили, в полном противоречии с евангельской заповедью, на которую этот ханжа ссылается. Стоило кому-то написать в социальных сетях, что рядом с красивым надгробным памятником главпалача НКВД Блохина — который лично, сам, своей рукой расстрелял более 10 000 человек — что рядом не худо бы поставить табличку с указанием на этот исторический факт — тут же раздается ханжеский голос: «Воевать с мертвыми, фу, это недостойно, это низко!». Ему убивать по 20 человек в день было высоко. А указать на это — низко. Интересные дела. А вот жертвам достается по полной. Крестьяне прятали хлеб, рабочие бастовали, доценты саботировали. Поляки, карелы и немцы шпионили. Крымские татары, балкарцы, чеченцы и ингуши предавали. Если бы к власти пришли Троцкий (Бухарин, Каменев, Зиновьев, Рыков и т.д.) — то было бы еще хуже. Маршалы и генералы все как один лезли в бонапарты. За колоски сажали — справедливо (аргумент: «или вы считаете, что воровать, красть — можно?!»). А бухгалтера Иванова и его жену — и еще полмиллиона таких же бухгалтеров и их жен — сажали и стреляли для общей острастки, которая в видах грядущей войны была просто необходима. И самое главное — ведь не всех же загнали в лагеря, а тем более расстреляли? Не всех. Значит, кого не арестовали и не расстреляли — те были нормальные, ни в чем не виноватые люди. А вот кого таки да расстреляли — наверное, было за что? А взять евреев? Скорее всего, они сами виноваты, что их с таким упоением и тщанием убивали в конце тридцатых — начале сороковых. Наверное, восстановили против себя мирное малограмотное население восточноевропейских городов и деревень. А погромщики — ну сказано же, малограмотные люди, трудно живущие, им естественно хотелось поживиться еврейским скарбом… В общем, «не нам их судить». А жертвы сами нарвались. Так им и надо, по большому историческому счету. Да что там история, что там репрессии, войны и «окончательное решение еврейского вопроса». Ближе к жизни! Сколько раз, видя, как пятеро бьют одного, я пытался вмешаться, позвать здоровых мужиков на помощь. А здоровые мужики рассудительно отвечали: «А почем мы знаем, что у них там? Может, он им денег задолжал, и не отдает? Может, он чью-то девушку обидел? И вообще, может он первый начал?» Конечно, у всего этого есть свои объективные причины, которые коренятся… и т.д., и т.п., и много-много рассуждений и объяснений. Но гадость не перестает быть гадостью из-за того, что у нее есть причины. Кто же виноват? Легче всего обвинить советскую литературу, которую вколачивали в головы трех поколений школьников. На месте классического сострадания оказались такие понятия, как «классовая ненависть» и «революционная целесообразность». Отчасти это действительно так. Но только отчасти. Многие прекрасные наши писатели — тот же Василий Гроссман, Андрей Платонов, Пришвин, Трифонов, и не только они — никогда не пытались оправдать палача и пригвоздить жертву. Увы, их голос был едва слышен на барабанном фоне соцреалистического мейнстрима. Его было много, он был громок и настырен, стучался в души через кино- и телеэкраны, радиопостановки, спектакли, вообще через устранение образа жертвы, образа страдающего, несчастного, униженного человека. Ну а кроме того, не надо придавать литературе слишком уж большое значение. Хочешь не хочешь — литература отражает жизнь. И даже воздействуя на жизнь, обтачивая ее по своим лекалам — литература не с потолка эти лекала берет. Иногда кажется, что главная причина одна — гражданская война в России до сих пор не окончена. В 1921 году, после Кронштадта и введения НЭПа, она лишь притормозила. Не было полномасштабного гражданского примирения, не была создана нация равноправных граждан. Оставались граждане первого, второго и десятого сорта, «лишенцы», кулаки, нераскаявшиеся меньшевики, бывшее дворянство, купечество и духовенство, «буржуазные спецы», а потом колхозники без паспортов, обитатели 101-го километра, и так далее — широкий спектр неравноправия. Иногда кажется, что сталинские репрессии были своего рода продолжением гражданской войны. Рев толпы «расстрелять, как бешеных собак» вполне мог быть искренен: вряд ли кто-то из народа мог сочувствовать Каменеву и Зиновьеву, Бухарину и Рыкову. Что же касается пресловутых «четырех миллионов доносов» — в них, возможно, тоже было какое-то сведение старых счетов. Символическая месть ни в чем не виноватому соседу за свое несчастное житьё-бытье. Ну а самым главным воинством были наши доблестные органы, воевавшие и с народом, и друг с дружкой, в ходе регулярных смен руководства НКВД. У правящей клики была одна (в скобках цифрами — 1) цель, и не надо нам заливать про доменные печи и индустриализацию — потому что во всех странах мира индустриализация, и куда более успешная, проходила без 800 000 расстрелов за два года, без раскулачивания и колхозов. Так вот, цель была всего одна — увековечить свою власть, ибо в ином случае Сталина с Молотовым, Маленковым, Кагановичем и прочими товарищами ждали бы те же самые подвалы Лубянки и точно такие же Большие Процессы. И тов. Вышинский кричал бы в Колонном зале о том, что Молотов был завербован всеми разведками, и признался в этом, а Сталин ночами сыпал толченое стекло в картофельное пюре рабочей столовой на Малой Силикатной улице — и тоже признался. И он бы признался. Во избежание такой перспективы и пришлось продолжать гражданскую войну и опираться на самые низменные и подлые человеческие мотивы, на самых алчных, тупых и злобных людей, которые есть во всяком народе — но не всякие политики делают на них ставку. «Ставка на сволочь» — так русский монархист Иван Солоневич назвал данную политическую технологию. Свойственное последней сволочи безжалостное презрение к жертве, ставшее психологической основой советского режима, через полтора поколения — то есть уже в наши дни — обернулось презрением ко всем, ненавистью ко всему, что дышит и шевелится. Поэтому не надо удивляться, что смерть или даже трагическая гибель оппонентов (хоть «тех», хоть «этих») вызывает отнюдь не корректные соболезнования или хотя бы сдержанное молчание, а злорадные крики «гори в аду». Не в первый раз. «Расстрелять врагов народа как бешеных собак!» — неужели забыли? gazeta.