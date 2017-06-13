Почему в городах ЗАТО нужно жить богатым и здоровым. ПОЛИГРАФ: АНАЛИЗ КРОВИ Медицина закрытых городов всё глубже погружается в пучину оптимизации. Но об этом лучше не говорить. Не плюй в колодец, типа. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДИКТУЕТ Никакого иного результата, кроме стратегического сокращения бюджета Федерального медико-биологического агентства – а именно оно занимается обслуживанием атомных предприятий и приданного им населения – изначально в планах Москвы не имелось. Это видно хотя бы потому, что многочисленные жалобы с мест хоть и не получают жёсткий отлуп в столице, но никакого реального результата также не дают. Даже публичные президентские обещания разобраться и исправить ситуацию не кончаются ничем. Непосредственно перед большим государственным праздником в лентах новостей появилось сообщение из закрытого города Северска. Тамошний научно-клинический центр ФМБА до августа намеревается сократить 178 ставок. Причина всё та же: оптимизация расходов фонда обязательного медицинского страхования. Первыми под нож на сей раз идут представители административно-хозяйственного аппарата, включая заместителей гендиректора и главврача Северской клинической больницы. На низовом уровне сокращать уже некого, надо полагать. Согласитесь, отыскать позитив в таких новостях сложновато, если только вы не ярый патриот-государственник, живущий на всём готовеньком. Посему директор СФНКЦ не нашёл ничего лучшего, кроме как порадовать журналистов тезисом «Все вопросы по оптимизации рассматриваются точечно». Ха, кто бы спорил-то? При ковровых бомбардировках страдает куда больше мирного населения, это вам любой фельдмаршал скажет. Но всё-таки необходимо отметить: когда режим тотальной экономии принуждает выгонять за ворота руководителей медицинских учреждений, это уже сигнал. Система начала жрать самоё себя. И не дай вам бог заболеть сегодня чем-то серьёзным. В ПОИСКАХ ПОЗИТИВА Практически в тот же день в газете «Известия» увидело свет парадное интервью начальника ФМБА Владимира (Валентина) Уйбы под воодушевляющим заголовком «Регистр доноров костного мозга помог спасти жизни 84 человек». Коротко перескажу его содержание. Несомненный прорыв в области отечественной трансплантологии связан с тем, что в стране создается – под патронажем агентства, ясен пень - единый регистр доноров костного мозга. Оно же инициирует введение звания «Почетный донор костного мозга». Не обошлось, естественно, без дежурных пафосных пассажей про невиданную мощь и широкие горизонты: — Сегодня ФМБА России — это система медицинских, научных, научно-исследовательских, санитарно-гигиенических, надзорных, санаторно-курортных организаций, расположенных во всех регионах страны. У нас 38 территориальных органов, 188 организаций, в том числе 11 клинических больниц, 15 медцентров с филиалами, 56 центров гигиены и эпидемиологии, 14 медсанчастей, шесть образовательных учреждений, 29 НИИ, 11 санаторно-курортных организаций... Ага. Есть ещё, что сокращать, короче говоря. Однако вернёмся к донорам. «Уран-Батор» к этой специфической теме обращался ровно год назад. Напомню, наша землячка Татьяна Бурыгина (почётный донор с 2011 года, между прочим) пояснила тогда, что с созданием пресловутого регистра «всё довольно печально». Блин, неужто какой-то прорыв произошёл? — В России работа по созданию регистра пока находится на начальном этапе, - говорит Уйба. – Сказать, что это будет через два или три года, мы пока не можем... В Налоговом кодексе для донора костного мозга прописано ежемесячное снижение подоходного налога на 500 рублей. Человек со званием «Почетный донор» имеет компенсацию 12 тысяч рублей в год, и она ежегодно индексируется. Сегодня еще нет понятия «Почетный донор» для доноров костного мозга. Мы готовим объективное обоснование, что нужно принять такое решение и, конечно, повышать сумму компенсации… — Сколько трансплантаций костного мозга уже удалось выполнить с использованием регистра? – интересуются «Известия». — Уже выполнено 83 трансплантации российским пациентам в разных учреждениях, не только подведомственных ФМБА России. Еще одна пересадка понадобилась в Астане. Конец цитаты. ЕСЛИ ОТКРЫТЬ ГЛАЗА - Очень странное интервью, - комментирует прочитанное Татьяна Бурыгина. – Информация у главы ФМБА какая-то устаревшая. Проведено уже 167 трансплантаций, и не только из их регистра. Всё бремя запуска и поддержания регистра изначально брал на себя «Русфонд», и делается типирование и формирование регистра на пожертвования, государство в этом не участвует, насколько мне известно. Интервью вообще вызывает недоверие: прям такой прорыв, такой прорыв в медицине у нас! Ага. Пока Москва расписывает прорывы, онкобольные не могут вовремя к врачу на приём попасть, и пока попадут, уже в ритуальные службы обращаться уместнее станет. Книжка «Мы одной крови» года два назад вышла. Автор описывает, как его жена лечилась от рака: «Говорить о том, что каждый заболевший может с улицы и бесплатно попасть к специалисту в хорошую клинику, — значит врать. Есть деньги, прочные дружеские связи с кем нужно, — всё будет быстро и достойно. Без условной ксивы (знакомств, денег, связей) вы никто и звать вас никак. Эта антигуманная система, придуманная и простимулированная государством, ставит в унизительное положение не только пациентов, но и врачей. Система берет в заложники не только больных, но и весь медперсонал, вынуждая его как-то лавировать между клятвой Гиппократа и дрянной реальностью». Один из лучших онкогематологов России Алексей Масчан не устает повторять, что «мы отстаем от Германии, Франции, Англии, Испании, Израиля, от Америки и даже от некоторых наших недавних кровных братьев – бывших членов СССР. У нас вся энергия уходит на биение себя в грудь и на утверждения, что мы ничем не хуже и даже во многом лучше, чем все остальные. «Был случай: в Германии не вылечили то, что мы здесь тоже не могли вылечить», – таков пафос официальной риторики». Про дженерики и запоздалое лечение он тоже постоянно говорит. Так что прорывы у нас пока только канализационные, увы… И самое странное в интервью - это про почётного донора. Потенциальный донор может вообще никогда никому не подойти, а если и подойдёт, то это очень редкое совпадение. Вообще донация стволовых гемопоэтических клеток (это и есть т.н. костный мозг) - серьёзная процедура. Из базы потенциальных доноров реально подойдёт в лучшем случае лишь каждый пятисотый, по самым оптимистическим прогнозам. Статистика же говорит, что в масштабе мирового регистра - если все регистры объединить - это соотношение размоется до 1 к 10.000 человек, как минимум. Какие могут быть почётные доноры? Вообще можно доверять только «Русфонду» и его материалам, они серьёзно к делу подходят и не от госказны кормятся, поэтому статистика у них реальная: «Квот на активацию неродственных доноров в России пока не существует. Министерство здравоохранения выделяет квоты на проведение трансплантации, а также незначительное количество квот на родственное донорство. Число квот очень ограниченно и не покрывает количество трансплантаций, что влечет за собой необходимость обращаться в благотворительные фонды». Так. Ясненько. Зачехляем барабаны, включаем голову и садимся думать. АМБИЦИИ ТРЕБУЮТ ЖЕРТВ Итак, рассуждать о небывалом расцвете отечественной медицины можно лишь в том случае, если у вас в данный момент ничего не болит, а на случай болезни имеются упомянутые выше государственные ксивы. Помните, как ярый патриот Донбасса Иосиф Кобзон вынужден был просить смягчения санкций, чтобы вылететь на лечение в Германию? Именно так у нас всё и устроено. И чем тяжелее болезнь, тем отчётливее разрыв между вождями и их обслугой и остальным населением страны. Мама-покойница, съездив впервые со своей онкологией в краевой центр, искренне удивлялась потом, почему люди в медицинском учреждении буквально сидят на головах друг у друга. Как потом выяснилось, очереди – это ещё был пустячок. Если мы решили в братской Сирии воевать вместе с одними террористами против других, чем-то приходится жертвовать, естественно, внутри страны. А что у нас имеется в изобилии, кроме людей? Ну и вот… В декабре 2015 года железногорские медсёстры обратились с жалобой в краевую инспекцию труда и занятости. Их уведомили об увеличении продолжительности рабочей недели на шесть часов. Инспекция сочла такое решение ущемляющим права работников, и после звонка оттуда в течение трёх дней работодатель свой приказ отменил. К сожалению, этот простой способ никак не срабатывает с медициной закрытых городов в целом. То ли позвонить некому, то ли у федерального центра имеются поважней приоритеты, нежели здравоохранение. Год назад всё тот же Владимир-Валентин Уйба вынужден был признать , что нынешние потери квалифицированного персонала являются необратимыми, и это ведёт к ухудшению качества оказываемой медицинской помощи. Секвестр финансирования агентства, в сравнении с «довоенным» 2014 годом, вылился в 4,8 млрд рублей. Если понятнее объяснять – это более 16,5 тысяч штатных единиц и 3.800 больничных коек. То есть, окончательная победа инноваций совмещена будет с полным истреблением врачей, как класса. Богатым и здоровым они в России не нужны, а бедных и больных лечить всё равно бесполезно. Остаётся надеяться, что эта вивисекция заставляет по ночам скрипеть зубами проклятых правосеков и их кураторов из ЦРУ. Надо же чем-то себя утешать?