Марийского губернатора вовсю сливают его женщины. Леонид Маркелов способствовал увеличению благосостояния семьи Дамы губернатора раскрыли следствию его бизнес. Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста экс-главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову, которого СКР обвиняет в получении особо крупных взяток. Сам господин Маркелов утверждает, что выбивал в правительстве страны многомиллиардные госсубсидии для местной птицефабрики "Акашевская" не за откаты от ее владельцев, а исключительно ради развития этого значимого для республики предприятия. Между тем допрошенные следствием в качестве свидетелей бывшая жена и мачеха обвиняемого уже дали понять, что экс-чиновник принимал самое активное участие в марийском бизнесе — он "курировал его и даже манипулировал им" ради благосостояния своей семьи… Бывшая супруга обвиняемого, работавшая в начале 2000-х заместителем директора марийского рекламного агентства ООО "Телекомпания "12-й регион"" Ирина Маркелова рассказала следствию, что примерно в 2005 году муж обратился к ней с "неожиданным предложением". Глава Марий Эл тогда заявил супруге, что в республике "пустует рынок" строительства жилых домов, и предложил ее фирме "занять эту нишу". "С того времени мы стали заниматься строительством",— пояснила госпожа Маркелова. Бизнес "Телекомпании" тогда резко пошел в гору. По словам экс-супруги губернатора, фирма начала не только строить, но и приобретать активы, предприятия, инвестировать в крупные проекты, а сама она — покупать "какие-то акции и объекты недвижимости". В числе покупок заместителя директора оказались, например, ООО "Июнь 2006" и ООО "Марийский цемент", 50% — в ООО "Чукшинский карьер", 51% — в ООО "Марийская независимая вещательная корпорация" и более 80% крупнейшего в республике агропредприятия ОАО "Тепличное". При этом экс-супруга губернатора, по ее собственному признанию, была лишь номинальным владельцем всех этих активов, поскольку все наиболее значимые бизнес-решения принимались ее мужем, а воплощались в жизнь приближенной к нему Натальей Кожановой, гендиректором "Телекомпании" (она была арестована вместе с Леонидом Маркеловым по обвинению в посредничестве при передаче ему особо крупной взятки). Сама госпожа Маркелова в детали большого бизнеса, по ее словам, "никогда не лезла и даже не интересовалась ими", поскольку они были для нее "слишком объемными и сложными". Однако вспомнила на допросе, что все ее приобретения делались на средства их "с Маркеловым семьи". Сразу после покупки фирмы, как утверждает бывшая жена губернатора, "начинали работать и приносить прибыль", которая опять же "распределялась между участниками бизнеса — то есть членами" их семьи. Следует отметить, что губернаторские фирмы приносили родственникам неплохие дивиденды — например, та же Ирина Маркелова, владевшая всего 1% долей в ООО "Телекомпания "12-й регион"", задекларировала в 2012 году доход 46 млн руб. Отвечая на вопрос следствия, использовал ли ее муж вверенные ему рычаги власти в коммерческих целях, Ирина Маркелова сказала, что не знает об этом, однако отметила, что, по ее мнению, "такие возможности сложно было бы не использовать". "Могу сказать уверенно: мой бывший муж в бизнесе формально не участвовал,— заявила свидетель.— Он лишь курировал его развитие, манипулировал им, если угодно". Супруг, по ее словам, "попросту способствовал увеличению благосостояния семьи". "А мне это, конечно, было небезразлично",— отметила Ирина Маркелова. Леонид Маркелов полагает, что не выживет в СИЗО Тем не менее в 2012 году губернаторская семья распалась — супруги, по словам Ирины Маркеловой, не сошлись характерами. Развод принес большие сложности и в налаженный марийский бизнес. "2012 год стал черным для всех нас,— заявила на допросе другой свидетель — мачеха главного обвиняемого Татьяна Маркелова.— Леонид тогда сообщил мне, что Ирина, на которую был оформлен весь наш бизнес, решила уйти из семьи". В связи с этим губернатор, по словам его родственницы, попросил ее переоформить на себя "владения" своей бывшей супруги, а также принадлежавшие этим фирмам дома, построенные в столице Марий Эл "12-м регионом". Басманный суд, отметим, наложил арест на 23 принадлежащих семье объекта недвижимости в Москве, Йошкар-Оле и Анапе, а также строительную технику "Телекомпании" на общую сумму около 1 млрд руб. Почему имущество экс-главы Марий Эл не отпустили из-под ареста При этом "вошла в бизнес" своего пасынка 72-летняя Татьяна Маркелова, по ее словам, примерно за год до его развода. По просьбе губернатора она тогда зарегистрировала на свое имя компании ООО "Кардинал" и ООО "Воскресенский парк". Пожилая бизнес-леди "понимала, что контролировать эти фирмы и руководить ими будет Леонид", поэтому без вопросов оформила доверенности на его представителя Кожанову. Напомним, что Леонид Маркелов, руководивший Марий Эл с 2001 года 6 апреля 2017 года был отправлен в отставку по собственному желанию, а уже через неделю задержан, доставлен в Москву и арестован на два месяца вместе с Натальей Кожановой. СКР обвинил его в "получении особо крупной взятки" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Наталью Кожанову — в "посредничестве" при совершении этого преступления (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Еще один фигурант дела — экс-депутат заксобрания Республики Марий Эл, основатель и бывший совладелец крупнейшего в республике сельхозпредприятия ОАО "Птицефабрика "Акашевская"" Николай Криваш, обвиняемый в "даче этой взятки" (ч. 5 ст. 291 УК РФ), уехал лечиться в Израиль и был арестован заочно. По версии следствия, губернатор Маркелов активно лоббировал бизнес-интересы владельцев "Акашевской" в правительстве России, добившись выделения птицефабрике крупных госсубсидий. Только за 2014-2016 годы птицефабрика в ущерб остальным агропредприятиям республики получила господдержку в размере более 5 млрд руб. За проявленную "заботу" о предприятии Леонид Маркелов, по версии следствия, получил от Николая Криваша откаты в виде векселей на сумму 234 млн руб., которые были обналичены через ООО "Телекомпания "12-й регион"". При этом сам обвиняемый утверждает, что выбивал деньги из федерального центра не ради вознаграждения от коммерсантов. Госсубсидии он планировал использовать для строительства на базе "Акашевской" "мощнейшего агрохолдинга", в который со временем вошли бы и другие сельскохозяйственные предприятия Марий Эл. Защита экс-губернатора от комментариев по этому делу воздержалась. kommersant. *** Басманный суд Москвы продлил до 12 сентября арест бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову и руководителю ООО "Телекомпания 12 регион" Наталье Кожановой, обвиняемым соответственно в получении особо крупной взятки и посредничестве в этом. По версии следствия, вознаграждение передавалось чиновнику не напрямую, а было закамуфлировано под покупку у его родственницы убыточной агрофирмы за 250 млн руб. В свою очередь, адвокаты обвиняемого вчера заявили, что СКР следовало бы сначала провести экспертизу спорной сделки, доказать ее ничтожность, а только после этого обращаться в суд. Необходимость продления ареста обвиняемым старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Сергей Степанов обосновал суду "особой сложностью" расследования и большим объемом предстоящих мероприятий. В его планах, как выяснилось, были "сбор оставшихся доказательств, а также получение результатов фоноскопической, финансовой, лингвистической и ряда других экспертиз". При этом господин Степанов заявил, что предъявленные Леониду Маркелову и Наталье Кожановой обвинения "подтверждаются показаниями свидетелей и уже изъятыми финансовыми документами". Следствие полагает, что бывший глава Марий Эл получил взятку на сумму 235 млн руб. от учредителя и совладельца крупнейшего в республике ОАО "Птицефабрика "Акашевская"" Николая Криваша за содействие в выделении тому госдотаций,— благодаря стараниям губернатора только за 2014-2016 годы птицефабрика получила из федерального бюджета более 5 млрд руб. При этом взятка давалась не напрямую, а была закамуфлирована под достаточно сложную коммерческую сделку. По версии СКР, для передачи вознаграждения чиновнику деловой партнер господина Криваша Наталья Савченко в январе 2015 года предложила мачехе губернатора Татьяне Маркеловой выкупить у нее за 250 млн руб. акции погрязшего в долгах агрокомплекса ОАО "Тепличное". Получив согласие, госпожа Савченко расплатилась с госпожой Маркеловой не деньгами, а векселями предприятий, принадлежавших Николаю Кривашу,— птицефабрики ООО "Солнечное" и агрофирмы ООО "Сельское подворье "Михайловка"". Ценные бумаги при этом она передала не продавцу "Тепличного", а доверенному лицу господина Маркелова, гендиректору "Телекомпания 12 регион" Наталье Кожановой. Та в течение 2015-2016 годов обналичила векселя в местных банках, а полученные 234 млн руб. передала, как полагает следствие, губернатору Маркелову. Доказывая необходимость продления ареста обвиняемым, следователь Степанов также заявил, что, оставаясь на свободе, господа Маркелов и Кожанова могут скрыться либо помешать ему собирать необходимые доказательства. В частности, путем налаживания контактов с предполагаемым взяткодателем Кривашом, который скрылся от уголовного преследования в Израиле и был арестован Басманным райсудом заочно. Исходя из этого, представитель СКР просил продлить обвиняемым арест до 12 сентября 2017 года. Прокурор поддержал эту просьбу. В свою очередь, адвокат господина Маркелова Алексей Дудник назвал заявленное ходатайство необоснованным и незаконным. По его мнению, убеждая суд в необходимости продления ареста, следствие не предоставило ни одного доказательства, подтверждающего намерения обвиняемых скрыться, помешать сбору доказательств либо оказать давление на свидетелей. Главным же аргументом защиты в пользу избрания клиенту более мягкой меры пресечения стала слабая, на ее взгляд, позиция следствия по существу предъявленных обвинений. "Они были целиком построены на единственном эпизоде продажи ОАО "Тепличное", которую следствие называет фиктивной,— заявил суду адвокат Дудник.— Однако прежде чем обвинять Леонида Маркелова в получении завуалированной взятки, представителям СКР следовало бы по крайней мере доказать, что совершенная сделка была ничтожной. Сделать это было совсем несложно, заказав независимую экспертизу и определив таким образом реальную стоимость акций "Тепличного" на момент продажи". По данным защитника, цена одного из самых крупных в республике агрокомплексов, владеющего масштабным тепличным хозяйством, земельными угодьями, сельхозтехникой и несколькими тысячами голов крупного рогатого скота, была вполне адекватной и даже значительно заниженной. "Поскольку сделать оценку предприятия следствие не потрудилось, говорить о закамуфлированной взятке, якобы полученной моим клиентом, сегодня по крайней мере преждевременно",— заявил суду адвокат Дудник. Сам Леонид Маркелов сообщил, что "поражен обвинением". "Выбивая дотации для "Акашевской", я, по сути, выполнял поручение главы правительства,— заявил он.— Как я мог обмануть премьер-министра?" Не признала вины и Наталья Кожанова, заявив суду, что "действовала исключительно в рамках правового поля". "Я всегда работала,— пояснила обвиняемая.— Благодаря мне город был построен!" (Гендиректор "Телекомпании 12 регион", очевидно, имела в виду масштабное строительство в Йошкар-Оле, которое вела в последние годы ее фирма.) Суд тем не менее удовлетворил ходатайство следствия. kommersant.