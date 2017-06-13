Госдума решила не давать пока денежек на ядерный могильник. НУ, ЗДРАВСТВУЙ, СЕКВЕСТР? Комитет Госдумы по экологии отказался выделять 234 млн руб. из федерального бюджета на строительство ядерного могильника под Красноярском. Такое решение депутаты приняли на заседании 5 июня. Напомним, о строительстве ядерного могильника возле Железногорска стало известно ещё в 2012 году . В этом году собираются строить подземную лабораторию в 60 км от Красноярска на глубине 500 м. По плану стройка займёт 7 лет, затем лаборатория будет 5 лет исследовать земную породу. Если испытания пройдут успешно, к 2029 году под Железногорском разместится постоянное хранилище радиоактивных отходов. На первый этап строительства лаборатории (строительство наземных корпусов и инфраструктуры) выделено 781,3 млн руб. В новом варианте бюджета на 2017 год правительство предложило выделить на строительство могильника 234,1 млн руб. Депутаты раскритиковали это решение: по их словам, на участке под Железногорском не готовы даже документы на собственность. «Возникает вопрос: как получилось так, что эти объекты оказались в федеральном бюджете? Кто за это готов ответить? Ведь включение объектов без ПСД [проектной документации] в бюджет в принципе недопустимо», — задала вопрос представителям Минфина и Минприроды, участвовавшим в заседании, председатель Комитета по экологии Госдумы Ольга Тимофеева. Комитет внёс поправки в проект бюджета, по которым деньги на строительство могильника сняли. trk7.ru . Р.S. НОВОСТИ УКРАИНЫ: В РАЙОНЕ ЧЕРНОБЫЛЯ УСТРОЯТ ЯДЕРНЫЙ МОГИЛЬНИК На территории зоны отчуждения в 100 км от Киева построят хранилище для отработанного ядерного топлива. Такое решение было принято во время заседания Кабмина. Соответствующий проект правительственного распоряжения был принят без дополнительного обсуждения. «Можно сказать с уверенностью, что речь идёт не только об украинских отходах с наших атомных электростанций, европейцы также будут скидывать к нам своё «добро», раз уж у нас всё равно открылось такое знатное «кладбище», — написал блогер Тамерлан Руссов. По его словам, «строительства такого рода, даже на стадии разработки проекта, всегда вызывали протесты по всему миру. Подобные протесты были и до сих по проходят в Нижней Саксонии, куда Германия временно отправляет на хранение свои ядерные отходы. Также протесты есть и в Соединённых Штатах, которые предпочитают устраивать захоронения в пустынях Невады. И лишь в Незалежной, где ядерный могильник намереваются расположить совсем недалеко от четырёхмиллионного города, все молчат и никто даже не протестует». «Молчат в тряпочку и в Киевском городском совете те чиновники, которые выбирались для защиты интересов жителей Киева. Может быть депутаты слишком заняты? Наверняка борьба с МАФами, русским языком, советскими памятниками и названиями улиц – куда важнее здоровья жителей украинской столицы. А ядерные отходы – это так, мелочь. Куда «токсичнее» табличка с фамилией Ватутина, правда? И главное сегодня в незалежной и европейской Украине – это чтобы могильник не был назван в честь Владимира Ильича Ленина. Вот, тогда бы народ уж точно не стерпел и восстал бы», — отметил блогер. news-front.info .