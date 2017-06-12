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Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Окружающая среда arrow Кочка зрения: мастер-квасс  
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Кочка зрения: мастер-квасс Печатать E-mail
Воскресенье, 11 Июнь 2017

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КОЧКА ЗРЕНИЯ. МАСТЕР-КВАСС

Современный позитив – это позаимствованные в колхозной конюшне шоры. И всё.

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Ой-ой, граждане. Музей-погорелец. Богатыри-инвалиды на фоне соплеменного забора ПКиО в тяжело-археологической фaзе. Ближайшие окрестности разваливающихся памятников Ленину и Королёву, обмотанных спасательными ленточками… Чтобы увидеть бывший Красноярск-26 в роли Лучшего Города Земли, а главное – таким его показать сторонней публике, вовсе не обязательно вычищать помойки под каждым кустом или приводить в порядок тротуары. Достаточно просто не смотреть в ту сторону. Муниципальная газета «Город и горожане» данным видом прикладного искусства владеет почти в совершенстве, за что и состоит на бюджетном довольствии.

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Надо отдать должное заколючинским пропагандистам всех мастей: со временем им удалось таки вывести породу людей, приходящих в смертоносное и демонстративное умиление при виде любой засаженной клумбы, но упорно не замечающих тех же помоек и тротуаров. Подсознание, правда, иногда играет с нами дурную шутку, выставляя кавычки в самых неподходящих местах. Но это мелочи, разумеется. Главное - непрерывно генерировать информационный шум, да погромче. Виртуальная халва не насыщает, скорее всего, но обильное слюноотделение вызывает, т.е. позволяет думать, что какой-то продукт в желудок всё же проскользнул. А большего и не требуется. И не наводите нам, пожалуйста, лепотень на плетень.

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История Железногорска
11.06.2011
впервые в Железногорске прошли краевые соревнования по городошному спорту - I этап Кубка Красноярского края по городошному спорту на призы Горно-химического комбината – на городошной площадке, открытой в 2010 году возле спорткомплекса «Октябрь». В соревнованиях приняли участие спортсмены из Красноярска, Железногорска, Канска и Тасеево. По итогам соревнований Железногорск занял второе место.

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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