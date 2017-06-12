Хочешь быть счастливым? Закрой глаза и будь. КОЧКА ЗРЕНИЯ. МАСТЕР-КВАСС Современный позитив – это позаимствованные в колхозной конюшне шоры. И всё. Ой-ой, граждане. Музей-погорелец. Богатыри-инвалиды на фоне соплеменного забора ПКиО в тяжело-археологической фaзе. Ближайшие окрестности разваливающихся памятников Ленину и Королёву, обмотанных спасательными ленточками… Чтобы увидеть бывший Красноярск-26 в роли Лучшего Города Земли, а главное – таким его показать сторонней публике, вовсе не обязательно вычищать помойки под каждым кустом или приводить в порядок тротуары. Достаточно просто не смотреть в ту сторону. Муниципальная газета «Город и горожане» данным видом прикладного искусства владеет почти в совершенстве, за что и состоит на бюджетном довольствии. Надо отдать должное заколючинским пропагандистам всех мастей: со временем им удалось таки вывести породу людей, приходящих в смертоносное и демонстративное умиление при виде любой засаженной клумбы, но упорно не замечающих тех же помоек и тротуаров. Подсознание, правда, иногда играет с нами дурную шутку, выставляя кавычки в самых неподходящих местах. Но это мелочи, разумеется. Главное - непрерывно генерировать информационный шум, да погромче. Виртуальная халва не насыщает, скорее всего, но обильное слюноотделение вызывает, т.е. позволяет думать, что какой-то продукт в желудок всё же проскользнул. А большего и не требуется. И не наводите нам, пожалуйста, лепотень на плетень.