Правда невыносима, и с нею ничего нельзя поделать. Лига безопасного интернета поддержала законопроект о запрете анонимайзеров Запрет технологий, позволяющих просмотр заблокированных сайтов, предусмотренный законопроектом депутатов Госдумы, пойдет на пользу. Такое мнение высказал директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов. «Что касается закона, запрещающего обходить блокировки, пользоваться анонимайзерами, то сама идея очень хорошая. Эти меры необходимо было вводить еще в 2012 году, сразу после того, как был принят закон о защите детей и о Едином реестре запрещенных сайтов. Я думаю, что и с технической проработкой вопросов не возникнет», — заявил Давыдов. Эксперт уверен, что если все же будет необходимость в использовании анонимайзеров, то подобные сервисы могут появиться на территории России при условии их прозрачности. «Ведь все это делается для того, чтобы снизить уровень террористической угрозы», — подчеркнул он. Давыдов напомнил, что запрет на использование технологий обхода блокировки уже работает в крупных компаниях. «Если мы посмотрим на крупные корпорации, то в них невозможно пользоваться анонимайзерами, и работники не возмущаются по этому поводу», — отметил глава Лиги безопасного интернета. Законопроект о запрете использования в РФ технологий для просмотра заблокированных сайтов накануне был внесен на рассмотрение Госдумы депутатами Максимом Кудрявцевым («Единая Россия»), Николаем Рыжаком («Справедливая Россия») и Александром Ющенко (КПРФ). Документ предполагает «установить запрет обеспечивать использование на территории РФ информационно- телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам и (или) страницам сайтов в сети Интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен». С целью исполнения владельцами таких сетей, систем и программ указанного запрета планируется «предоставлять им доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения об информационных ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России». rt-online.ru . *** Безусловно, подвижки в вопросах наведения порядка в Сети имеются. За последние годы в лучшую сторону изменилось многое. Так, для закрытия сайта с экстремистскими материалами уже не нужны изнуряющие суды, длящиеся месяцами, имеются весомые прецеденты привлечения нарушителей закона в интернете к ответственности (в одном только Екатеринбурге на слуху таких людей двое — это поддерживавшая бандеровщину Вологжанинова и известный видеоблогер Соколовский-Сайбабталов). И само законодательство все более гибко соответствует требованиям времени, оперативно реагируя на множественные вызовы. Так, арестован один из администраторов "групп смерти" в социальных сетях, а чуть ранее за подобную деятельность ввели уголовную ответственность. При этом в России совершенно спокойно себя чувствует социальная сеть Facebook, которая не гнушается любой цензурой, особенно в отношении пророссийских материалов, и так же легко позволяет размещать материалы с любым накалом экстремизма и русофобии. "Этот материал не нарушает наши Нормы сообщества" — привычный стандартный ответ даже на призывы к убийству, в Сети заскринены и выложены целые коллекции таких отписок. Отвечать на официальные запросы российских структур и переносить сервера на территорию России они не спешат. Ситуация несколько напоминает абсурд: спокойно использующие Facebook чиновики не задумываются о его негативном влиянии и масштабной антироссийской работе, которая ведется через него, но выдумывают все больше и больше маневров и запретов, которые заведомо окажутся провальными и ничего (кроме огромных затрат) не принесут. Еще прискорбнее в этом контексте выглядит официальная статистика: в ходе всероссийского опроса "Левада-центр" в декабре 2016 года установлено, что социальными сетями пользуются 60% россиян, сообщают "Известия". Выбор респондентов оказался следующий: "ВКонтакте" (40%), "Одноклассники" (34%), Facebook (9%), "Мой мир" (7%), Twitter (5%), "Мой круг" (3%), ЖЖ (3%). Вариант "другое" выбрали 2% опрошенных, а 1% затруднился с ответом. Третье место по численности, первое по негативу и полная свобода действий — за что Facebook получил такую награду? И это лишь один пример из многих, просто наиболее показательный. О чем это нам говорит? Не лучше ли прекратить следовать показушным модным тенденциям и подумать о реальной эффективности, должным образом ранжировать угрозы — после чего планомерно заняться их нейтрализацией? Хороший пример здесь подает Китай. Понятно, что такой уровень запретов для нас покажется запредельным, но их нетерпимость к серьезным антигосударственным проектам и системам стоит взять на вооружение. В любом случае придется это сделать — и лучше раньше, нежели позже. ria. *** Кто нам хочет запретить "ковыряться в носу"? Изменения в Федеральный закон об информации предложили внести единоросс Максим Кудрявцев (Новосибирская область), эсер Николай Рыжак (Кузбасс, Красноярский край, Томская область) и коммунист Александр Ющенко, представляющий Башкирию. «Сложившаяся с 2012 года практика применения меры выявила недостаточную эффективность блокировок — полностью достичь целей не удается, — признали депутаты. — На операторов поисковых систем не возложена обязанность прекращать выдачу ссылок на заблокированные сайты. С целью получения доступа к заблокированным информационным ресурсам используются технологии, которые направляют трафик российских интернет-пользователей через зарубежные серверы, анонимные прокси- серверы, виртуальные частные сети. Стоит отметить, что в настоящее время отсутствует законодательно установленный запрет использовать технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным в России информационным ресурсам, однако доступ к некоторым сайтам, позволяющим „обходить блокировки“, ограничен на основании решений российских судов». Поправки предполагают, что Роскомнадзор создаст перечень сервисов, которые позволяют обходить блокировки сайтов. Они будут обязаны в течение 30 дней подключиться к реестру запрещенных сайтов и заявить о готовности блокировать их. В противном случае предлагается блокировать сами анонимайзеры. Поисковые системы также должны подключиться к реестру и перестать выдавать ссылки на запрещенные интернет-страницы. Депутаты также предложили поправки в КоАП РФ, чтобы штрафовать поисковики за неисполнение блокировок. Физические лица — на 5 тыс., должностные — на 50 тыс., а юридические - на 500–700 тыс. рублей. «Предлагаемый механизм ограничения доступа к информационным ресурсам на основании решений Роскомнадзора внедряется с целью предотвращения наступления вредных последствий от использования „средств обхода блокировок“ (к возможным вредным последствиям относятся распространение запрещенной информации, экстремистских материалов, нарушение исключительных прав) и не исключает возможность последующего обжалования таких решений в судебном порядке», — отметили авторы. Максим Кудрявцев попал в Госдуму по Центральному округу №136 в Новосибирской области. Он долгое время возглавлял Сибирский филиала «Ростелекома», был вице-президентом корпорации. В 2015-м стал депутатом регионального заксобрания по списку «ЕР», где был зампредом транспортного комитета. Он предпочитал не выступать ни на сессиях, ни на комитете. Считался одним из спонсоров думской кампании единороссов. Законопроект об ограничении работы анонимайзеров стал первым для Кудрявцева в Госдуме. Этот депутат оказался самым богатым новосибирским парламентарием, заработав в 2016 году более 52,8 млн рублей. Николай Рыжак — выходец из КГБ, выпускник Киевского высшего инженерного радиотехнического училища войск ПВО. Это человек в возрасте 72 лет. «Николай детство провел в Германии. В школу ходил мимо покоренного Рейхстага. Юность — в деревне на Украине. Гонял голубей, — говорится в его официальной биографии. — Вскоре сбылась детская мечта Николая. Он поступил в школу военной контрразведки в Новосибирске, окончив ее в 1972 году». C 1994 года Рыжак был консультантом Совфеда. Работал в аппарате полпреда президента по Северо-Западному федеральному округу, был начальником кадрового обеспечения в упраздненной ФСКН. stringer-news.com . *** Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев прокомментировал инициативу депутатов о запрете использования на территории России VPN-сервисов и анонимайзеров. Мариничев подчеркнул, что подобный запрет можно назвать средневековым бредом и паранойей. "Поставленные президентом задачи по развитию информационного общества такого рода законопроектами вообще ставятся под сомнение. У кого-то будет полный доступ к информационным ресурсам, а у большей части населения он будет фактически заблокирован", - отметил Мариничев. otr-online.ru . *** Анонимайзер TorGuard VPN сообщил о готовности вывезти свои серверы из России в том случае, если это потребуется из-за законодательных ограничений. Также администрация заявила о том, что не намерена сотрудничать с местными властями и не будет блокировать какие-либо сайты. «Эти запросы не имеют никакой правовой силы в нашей юрисдикции», — дали разъяснения в TorGuard. logincasino.com . *** Российские журналисты пообщались с источником в Минкомсвязи, по его словам, в ведомстве считают, что блокировку анонимайзеров невозможно выполнить с технической точки зрения. Как пишет RNS, блокировка не будет работать, поскольку возможности VPN на данный момент превосходят возможности блокировок. Таким образом, если закон будет принят, в России только возрастёт количество VPN-сервисов, что плохо скажется на позициях российских поисковых систем. pronedra.ru . Р.S. КАК НАШИ ДЕТИ ИХ ЗАРОЮТ Советская власть — это не навсегда. Это ни в Украине не навсегда, ни в России. Не нужно абсолютизировать этот ментальный ужас ни с той, ни с другой стороны. У нас уже растут дети, которые родились свободными, которые не знают страха. Которых не учили лгать, чтобы выжить, начиная с детского сада. Которые, услышав, что им что-то хотят запретить, первым делом думают, как им этот запрет обойти. А не как они будут жить без любимых сайтов, сервисов, мультфильмов, игрушек. Наши дети — инфантилы, индивидуалисты и эгоцентрики. Это, конечно, ужасно. Лучше б они готовы были отдать жизнь, свою и нашу, за лишний километр Байкало-амурской магистрали. Но вот так уж получилось, что нет, они не готовы. Им мультики интересней. Смешарики, Лунтики, Тачки, вот это вот всё. Майнкрафт, будь он неладен. А вот давайте всё-таки посмотрим на эту тысячу лет российской истории, этого вечного противостояния Государства и Человека, и спросим себя. Кто в этой борьбе за Государство — понятно. Путин и 38 уровней опричнины под ним. А за Человека кто? Мы, пятидесятилетние? Нет, мы-то сами про «всё сложно», it’s complicated, мы всё ищем какой-то компромисс, чтоб жить с дарконом, но в Москве. А вот у детей наших всё просто. Есть их желания, совершенно законные. А если кто мешает этим желаниям сбыться — то он просто досадная помеха. Но, слава Богу, достаточно просто быть умнее Государства, чтобы эту помеху обойти. Быть умнее Государства — не бином, потому что там отрицательный отбор по IQ заведомо. Если человек родился Павлом или Николаем Дуровым, ему от Государства не нужно примерно ничего. Ни протекции, ни кумовства, ни пенсии, ни собеса. От Государства ему нужно только чтоб оно срыгнуло в туман и не мешало делать дело. Если Государство — Российское, и в туман срыгнуть отказывается, значит Telegram учредится в другой юрисдикции. Только и всего. Рано или поздно в соревновании государств эта разница в подходах проявляется. Одному государству Павел/Николай Дуров добровольно платит налоги, другому не платит, хоть и родился в нём. К слову сказать, и Аркадий Волож, старше меня на 2 года, тоже делает сходный выбор. В результате у одного государства есть деньги на пенсии, собес, уборку улиц, а у другого — нет. Соединённые Штаты с Канадой процветают, а Венесуэла с Кубой — увы. И Россия с Украиной тут по одну сторону баррикады, несмотря на территориальный спор. По одну сторону с Туркменией и Северной Кореей. Нужно просто понимать общий исторический вектор. Когда-то государство создавалось в силу неразвитости технологий, как инструмент коллективного выживания очень дорогой ценой. Те времена прошли, и многие задачи, возлагавшиеся на Государство, стали по силам индивидууму. То есть сама полезность этого института очень сильно редуцировалась. А цена, которую с нас за эту заботу требуют, выглядит вполне абсурдной. И стало это самое Государство атавизмом, вроде червеобразного отростка прямой кишки или крайней плоти. Это пара таких фрагментов организма, которые в лучшем случае бесполезны. Но в червеобразном отростке иногда заводится аппендицит, чреватый смертью от перитонита, если вовремя не произвести хирургическое вмешательство, а крайняя плоть грозит фимозом, парафимозом, служит чашкой Петри для инфекций и повышает онкологические риски у полового партнёра. То есть лучшее, что можно с этими атавизмами сделать — это их просто отсечь. Та же фигня с Государством. Очень сладкая в этом смысле метафора — город Вадуц, столица Княжества Лихтенштейн. Там на центральной площади есть такой офис из одной комнатки, где вам могут испоганить загранпаспорт. Поставить в него штамп о пересечении границы Лихтенштейна. Потому что в реальности никакой границы у Лихтенштейна нет, и погранслужбы нет, и штамп этот можно получить только как туристический сувенир, в самом центре столицы, за деньги. А сколько миллионов погранцов в эту минуту охраняют разные государственные границы от несуществующих угроз? А сколько миллиардов человеко-часов мы тратим в год на очереди к пограничным стойкам в разных аэропортах, портах и на дорожных блокпостах? А защитил ли кого-нибудь этот самый погранконтроль хоть раз от угроз реальных? Все террористы, и 11 сентября, и домодедовские, и парижские, и питерские, и стамбульские, въехали в страну предполагаемого теракта легально, со штампом в паспорте. Ни один под колючей проволокой ночью не прополз, просто надобности такой не было, чтобы теракт совершить. То есть с единственной декларируемой задачей защиты населения погранцы не справляются вообще нигде. Ни в Нью-Йорке, ни в Москве, ни в Стамбуле, ни в Париже. А зарплату они при этом получают, и пенсию, и социальный пакет, и смотрят на простых граждан как на говно: мы вас героически защищаем, ваша жизнь в наших руках, извольте постоять лишний час в очереди, когда мы уходим на перекур в комнату для кормящих матерей (я не шучу: на прилёте в Домодедово пеленальная комната является курилкой для погранслужбы, там на полу их бычков по щиколотку, а вход строго по бэджу ФСБ). Судьба всех этих погранцов ждёт в точности такая же, какая уже постигла телеграф. Контора на центральной площади Вадуца останется, со штатом в одну улыбчивую барышню, а стойки в аэропортах, охраняемые миллионами неулыбчивых мужчин в форме, отомрут. Это не пророчество, потому что я не пророк. Это констатация процессов, которые любой из нас видел собственными глазами, путешествуя. Пришла Маргарет Тэтчер, и не стало погранконтроля на выезде из Великобритании. Уезжаешь — ехай нахуй, нам без разницы. Пришёл Евросоюз, и не стало погранконтроля на вылетах и въездах из любой европейской страны в любую. Была граница, со строгими ребятами в униформе, и не стало той границы. Никто не заплакал. А там, где ненужные институты искусственно сохраняются, в них заводится порча, по-латыни corruptio. Как в аппендиксе или крайней плоти. Рано или поздно эта коррупция становится единственным, что мы знаем об этих институтах. Опять же, горячий привет аппендиксу. Про него знают только те, кто перенёс аппендицит — и, как следствие, аппендэктомию, хирургическое удаление отростка. С кем такого ещё не было, тот даже не представляет себе в общем случае, где у него тот отросток, как он выглядит, откуда взялся, зачем нужен. Вот какой-нибудь Роскомнадзор — он такой же червивый отросток. Мы знаем кабинеты, которые он занимает на Китай-городе, знаем фамилии людей, комментирующих его бездарную суету, знаем три кнопки, с помощью которых его блокировки обходятся. Догадываемся, что на содержание этой паразитической структуры уходят миллионы, которых так не хватает здравоохранению. Рано или поздно Роскомнадзор будет ликвидирован ввиду бесполезности и бессмысленности. Забудутся все его реестры. Точно также забудутся все украинские проскрипционные списки — книг, сайтов, сериалов, фильмов, мультфильмов. Украина станет Европой, а в Европе власть не запрещает гражданам смотреть Лунтика, Смешариков и «Белую гвардию». Порошенко думает, что будет наоборот: Украина научит Европу цензуре совкового образца. С приёмом Украины в ЕС голландские полицейские начнут контролировать, какие книги читают голландские дети, и на каких сайтах они смотрят мультики. Порошенко ошибается. Такого не будет. Будет другое: сами украинцы иссекут этот гнилой, поражённый коррупцией, совковый аппендикс, состоящий из президента-олигарха, его кума-министра Стеця, из депутатов, принимающих в 2017 году цензурные законы. Избавятся от судьи, готового нарисовать приговор в 42 месяца тюрьмы за ролик в YouTube. И вступят себе спокойно в Европу, как это за четверть века до них сделали эстонцы, латыши и литовцы, которым сегодня безвизов не только ЕС, но и США. И в России тоже такое случится однажды. Не вечно же дочке Пескова делиться рецептами благоустройства Москвы из Парижа, а владельцу ВКонтакте — сраться с московским обидчиком из территориальных вод Италии. Рано или поздно власть в России получат те самые инфантилы, индивидуалисты и эгоцентрики, которым с рождения привычно, чтоб вокруг была свобода, вместо удушливых анальных скреп. Доживём ли мы с вами до этого, дорогие читатели, я не знаю. Если не будем чесаться, то, наверное, не доживём. Зато утешимся сознанием, что это не навсегда, а лишь до тех пор, покуда живы советские люди. Такие, как мы. Которым проще выучить три кнопки для обхода цензуры Роскомнадзора, чем оторвать жопу от стула и снести это цензурное ведомство. Слава Богу, наши дети в этом вопросе лучше нас. И это наша заслуга, которой мы можем гордиться. Да, любимый Лёва, когда я тебя ругаю — на самом деле, я тобою горжусь. Если мне не нравится твой инфантилизм, индивидуализм и эгоцентризм — то лишь потому, что я всё ещё совок, а ты уже нет. Жги их, Лёва. Твои хотелки главней «высших интересов Государства». Это самое Государство — твоя обслуга и прислуга. Ставь его на место. dolboeb.livejournal.com .