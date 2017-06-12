Закрытые города ГК "Росатом" в еженедельном обзоре "Уран-Батора". ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРЫ. ПОД ФЛАГОМ ГЕНЕРАЛА ВЛАСОВА Закрытые города ГК «Росатом» в еженедельном обзоре «Уран-Батора». Не в моих правилах нарочно нагонять чернухи на читателя, но вот эта новостюшка сама просится на первую позицию, пополам с финальной моралью: «Ранним утром 9 июня недалеко от КПП закрытого города погибла лосиха. В Управлении природными ресурсами полагают, что лосиху могли испугать собаки. Когда животное пыталось перейти через ограждение, то в овраге за кооперативом "Звезда" споткнулось и упало, а после лосиха попала в колючую проволоку. Из нее тяжело выбраться, но животному это удалось. Однако, дальше свой путь лосиха продолжить уже не смогла. Тело животного для захоронения забрал региональный Минлесхоз». Не нравятся истории про животных? Ладно. А про цветы жизни? Из Сарова пишут: «Учащиеся многострадальной школы №10 вместе с подростками из седьмой школы переезжают в лицей №3. Пришкольный лагерь перемещают в связи с проведением ремонтных работ по устранению аварии на вводе холодного водоснабжения на территории школы №7. «Детские оздоровительные лагеря школ №№7 и 10 на период проведения ремонтных работ и контроля качества воды продолжат свою деятельность на базе лицея №3», — пояснили вчера в Доме учителя. Напомним, в мае, под конец учебного года, вся десятая школа срочно переехала в седьмую из-за опасных трещин, разрушающих здание по Шверника. В прошлом десятилетии учебное заведение переезжало с улицы Гагарина в помещение бывшей школы №6». Ну чистый ведь «Незнайка на Луне», верно? «Мы попросту перейдем в другую комнату, а когда насвиним там, перейдем в третью, потом в четвертую, и так, пока не загадим весь дом, а там видно будет». Кое-кто полагает, что Путин и Ко свой капитализм именно по этой книжке и строят. Плюс немного Сорокина и Пелевина. ДЫРКА ОТ БУБЛИКА. ТО ЕСТЬ, ОТ ТОРА Мы, наверное, временно прекратим воспроизводить чиновничий бред о т.н. территориях опережающего социально-экономического развития. Это смешно, бесспорно, но уже немного утомляет. Пускай хоть один из ТОСЭРов заработает хоть сколько-нибудь ощутимые деньги. А впрочем, нет. Ещё разок давайте тряхнём стариной! «Власти Томской области намерены создать 1,3 тыс. рабочих мест в городе Северске путем организации в нем территории опережающего развития, сообщает пресс-служба региональной администрации. "На уровне страны поставлена задача диверсифицировать экономику моногородов, сделать ее более устойчивой, создать условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и появления новых рабочих мест. У нас есть понимание, как достичь амбициозных целей, заявленных в программе", - цитирует пресс-служба замгубернатора региона. Запуск ТОР позволит к 2018 году создать более 500 новых рабочих мест как за счет реализации проектов резидентов, так и в смежных отраслях при строительстве для них инфраструктуры. В малом и среднем бизнесе за счет имущественной и финансовой поддержки планируется создать 525 рабочих места. На этапе строительства объекта в рамках проекта "Прорыв" будет привлечено более 300 специалистов. Как сообщалось, проект создания ТОР "Северск" был внесен в Минэкономразвития РФ и Минфин РФ в декабре 2015 года, решение правительства о создании ТОР ожидалось в течение всего 2016 года» ( отсюда ). Если вдруг вы не в курсе, в Челябинской области, например, власти уверены, что все их шестнадцать (!) моногородов вправе претендовать на статус ТОСЭР. Как видим, Великий Кормчий вовсе не умер в Китае, а скрылся в российской глубинке и поджидал нужного часа, чтобы вновь потрясти планету непереносимой тяжестью своего гения. Один только вопрос напрашивается тут. Коль скоро все отечественные Мухосрански в ближайшие месяцы станут территориями опережающего развития, то что станется с Нерезиновой? Не погибнет ли она в запустении со своей дурацкой реновацией, когда оголодавший народишко ломанётся в Нью-Васюки? Сами понимаете, дальше должна быть написана фраза «А тем временем». Не станем обманывать ожиданий читателя. Получите и распишитесь: ЗАТО Северск, наши дни, что называется. «Сибирский федеральный научно-клинический центр ФМБА России в закрытом городе до августа сократит 178 ставок. Оптимизация связана с сокращением финансирования со стороны фонда ОМС. С июня в центре было оптимизировано 146 ставок. Это 35 сотрудников, из которых 24 человека — административно-хозяйственный аппарат. Остальные ставки являлись вакантными. «Сейчас у нас идет вторая волна: в июле будут сокращены 32 ставки по высшему управленческому аппарату — заместители гендиректора, главный врач Северской клинической больницы, еще ряд крупных управленцев», — рассказал генеральный директор СФНКЦ». Лоси или, там, не лоси, но перспектива вырисовывается достаточно ясная. Я её даже сам полностью формулировать не стану. Условия задачки в парадной заметке изложил портал up74.ru : «В обсуждаемой новой федеральной целевой программе по развитию российской туротрасли в Челябинской области, в частности, предполагают развивать направление промышленного туризма. Как говорят сведущие люди в том же Росатоме, рано или поздно все закрытые города откроются, и лучше к этому подготовиться заранее и экономически, и инфраструктурно, и культурно. В числе прочего не помешает облагородить свои «места силы» для туристов, очевидно же, что плод, долгое время находившийся под запретом, можно сделать чрезвычайно вкусным для любопытствующих». Так и видится после этого глухая уральская дорога меж двумя опережающими время Мухосрансками, а вдоль неё – работники культуры, к примеру, закрытого города Озёрска с косами стоят. Работницы, точнее. Курят они на обочине облагороженных «мест силы» и ждут туристов с инвестициями. Сочные такие тётки. Вкусные. Недорогие. КАК ПОСАДИТЬ «СЕНАТОРА» Раз уж речь у нас случайно зашла про Озёрск, предлагаю заглянуть в городской суд, где компетентные органы пытаются покарать за взятки бывшего члена (в хорошем смысле слова, несмотря на его близкую дружбу с м-м Нарусовой) Совета Федерации России. Может быть, фокус просто в том, что освещают процесс со стороны Константина Цыбко более талантливые борзописцы, но пока поверить в то, что его посадят, довольно сложно. «В материалах следствия есть прямые доказательства невиновности экс-сенатора, но они оказались скрыты от суда. С таким заявлением выступил защитник подсудимого. Константин Коваленко напомнил суду, что в ходе разбирательства были озвучены записи многочисленных телефонных разговоров, скрытого видеонаблюдения, а также показания свидетелей. Однако в качестве подтверждения версии обвинения ничего, кроме заявлений свидетелей, из всего массива информации использовано быть не может, убежден адвокат. «Нет ни одного документального свидетельства, ни одного фрагмента видео- или аудиозаписи, сделанной оперативниками ФСБ, где бы конкретно звучало, что Цыбко собирается получить, получает или уже получил деньги от Тарасова, Лакницкого или других фигурантов уголовного дела», — подчеркнул защитник. При этом Коваленко напомнил суду, что показания, которые дали против Цыбко бывший озерский сити-менеджер Тарасов, его теперь уже также бывшие заместители Гунин и Крылова, а также бизнесмен Лакницкий, были получены в рамках досудебного соглашения со следствием. Случилось это после того, как Тарасов был арестован летом 2012 года. Лицам, совершившим преступные деяния, по мнению стороны защиты, был предоставлен выбор: получить наказание за совершенные преступления в полном объеме или пойти на сделку со следствием и оговорить Цыбко. «Существуют (должны существовать) записи буквально двух-трех телефонных разговоров, которые могли бы полностью обрушить все обвинения. Там всего-то — пара слов, но тогда от заявлений свидетелей, „подтверждающих“ факты взяточничества Цыбко, не осталось бы камня на камне. Эти телефонные разговоры имели место, но их записей нет в материалах уголовного дела. Их от вас скрывают, ваша честь!», — сказал Константин Коваленко. При этом адвокат сенатора привел еще один, новый аргумент в пользу невиновности своего подзащитного. По его словам, на момент приписываемого экс-сенатору преступного деяния Евгений Тарасов уже был в оперативной разработке следственных органов и находился буквально под круглосуточным наблюдением. «Все его действия фиксировались с точностью до минуты бригадами оперативников ФСБ. Если бы передача денег Цыбко действительно имела место, Тарасов был бы моментально задержан, а Цыбко как члену Совета Федерации, обладающему неприкосновенностью, пришлось бы давать письменные пояснения, что за деньги он получил от Тарасова. Но этого не произошло. А значит — не было», — заключил адвокат». Тут невольно вспоминается железногорский «Мехмаш» с его кучами записей телефонных разговоров, из коих следствие и суд старательно повычёркивали тогдашнего мэра Катаргина и его замов. Все звери в наших лесах по-прежнему равны и только некоторые – слегка равнее других, не правда ли? Чуть-чуть. Самую малость. OMNIA VANITAS «В закрытом городе Пензенской области проживает около 64 тысяч человек. Из них почти 22 тысячи трудятся на предприятиях различных форм. Средняя заработная плата за период с января по март составила 31 598 рублей. В коммерческих организациях – в среднем, 39 тысяч 25 рублей 70 копеек. А в муниципальных организациях около 17 тысяч». *** В бывшем Арзамасе16 прошёл всероссийский театральный фестиваль «Что за прелесть эти сказки». Вот что рассказывает о нём nn.ru : «Попасть в Саров может далеко не каждый родственник жителей города, а на фестиваль приезжают до 170 человек. Проверка благонадежности специальными службами идет не меньше тех месяцев. - У нас из всех городов ЗАТО самая крутая пропускная система, - рассказала руководитель литературной части театра Ольга Логинова. - Два года назад был сплошной форс-мажор. Доходило до того, что режиссер спектакля вводился на роль потому, что актер не мог приехать, а другого бы не пропустили! Кстати, театры, которые участвуют в фестивале «Что за прелесть эти сказки», добираются до Сарова за свой счет. В этом году Театру музыки, драмы и комедии в Новоуральске не выделили денег на дорогу. Но театр все равно добрался до Сарова – на своем автобусе актеры и режиссер театра ехали на фестиваль почти сутки…» *** Таинственное предприятие «Радонежстрой» выиграло конкурс на содержание городских пляжей в ЗАТО Зеленогорск. Фирма должна подготовить к купальному сезону три пляжа: очистить дно, отремонтировать и покрасить кабинки и зонтики, скосить траву, завезти свежий песок, установить мусорные контейнеры. «Конкурс состоялся накануне среди трех претендентов. «Радонежстрой» более, чем вполовину, снизил начальную сумму – 800 тысяч рублей». *** «Специалисты отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа ежедневно осуществляют контроль за соблюдением правил парковки и благоустройства. За три весенних месяца возбуждено более 170 административных дел и составлено около 40 протоколов по факту парковки транспортных средств на газонах и тротуарах. В соответствии с законом Челябинской области «Об административных правонарушениях» сумма штрафа для граждан составляет от одной до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех до шести тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти до тридцати тысяч рублей» ( отсюда ). Не самый выгодный бизнес, но чем он хорош – рынок поистине неисчерпаем. Это вам не траву на пляже косить. ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ Теперь позитивчика щедрой рукою плеснём. Пришло лето, а вместе с ним и дни рождения закрытых городов. Они буквально чередой пошли, один за другим. В Лесном, например, власти предсказуемо собирается ограничить продажу спиртного в 70-летний юбилей ЗАТО и комбината «Электрохимприбор» на территориях культурно-массовых мероприятий с четырёх-шести часов дня до одиннадцати вечера. Поэтому рассказываем всухую))) «До 1994 года города с таким названием на карте Свердловской области не было: нынешний Лесной прозаично именовался «Свердловск-45». Его появление и развитие тесно связано с реализацией в годы холодной войны со странами Запада «уранового проекта», имевшего целью создание в Советском Союзе атомного оружия. В рамках этого проекта на Урале возникли закрытые города Свердловск-44 (Новоуральск), Свердловск-45 (Лесной), Челябинск-40 (Озерск) и Челябинск-70 (Снежинск). Город сложился вокруг градообразующего предприятия – Электрохимкомбината. На новом комбинате проводилось электромагнитное обогащение и производство стабильных изотопов. Еще зимой 1948–1949 годов в поселке не было воды, канализации и других коммунальных услуг, воду привозили из Нижней Туры. В 1949 году в поселке Электрохимкомбината открылись первая школа, столовая и первый магазин, началось строительство двухэтажных деревянных и шлакоблочных домов. Уже в декабре 1950 года на комбинате была выпущена первая продукция – изотопы урана. После этого предприятие приступило к производству так называемых спецбоеприпасов, полный цикл изготовления которых запустили в 1960 году. Разработчиком спецвооружения стало конструкторское бюро во главе с академиком Ю. Б. Харитоном. Статус города и название «Свердловск-44» поселок комбината получил в 1954 году. Максимального производственного потенциала предприятие достигло к 1988 году, тогда на нем работало 15238 человек...» Читать далее – здесь . *** В Снежинске свой день варенья уже отгуляли практически. Пик праздника должен был, во всяком случае, прийтись на воскресенье, когда на тамошнем стадионе с 22:30 до 23:50 запланировано было выступление Дениса Майданова и группы «Белый Орёл». Не знаю, как пережили последние стандартную уже для такой ситуации сушь. На сайте местной администрации последние новости датированы девятым числом. Посему изучаем вводную от полимилиции: «С 18:00 сотрудниками ОМВД будет проводиться досмотр граждан с использованием металлодетекторов на предмет обнаружения колюще-режущих предметов и взрывоопасных веществ. Особое внимание будет уделяться гражданам с объёмными сумками и рюкзаками. Просьба отнестись с пониманием к данной мере, а лучше всего – прийти на праздничный концерт налегке, то есть без больших сумок и рюкзаков. Кроме того, с 18:00 на стадионе будет ограничен вход на трибуны и беговые дорожки гражданам с детскими колясками и велосипедами. Делается это исключительно для безопасности малолетних детей, ведь на праздничном концерте ожидается до 15 тысяч зрителей, и проход с колясками в течение вечера будет крайне затруднителен. Ещё одно ограничение касается прохода на трибуны и прилегающее к ним пространство с напитками: все напитки в стеклянной таре, а также все спиртные напитки (в том числе пиво) на время праздничного концерта запрещаются! Лица в состоянии алкогольного опьянения на праздник допускаться не будут…» Интересную всё же мы страну построили. То ли к войне готовимся, то ли к дню рождения – просто так не разберёшь. Сходство до стадии смешения. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКАХ «42-летняя жительница Трёхгорного решила прибрести автомобиль через Интернет. Выбрала марку, связалась с предполагаемым продавцом, тот попросил предоплату 20 тысяч рублей. Женщина перевела указанную сумму ему на счёт. Через два дня мошенник позвонил ей сам и настоял, чтобы покупательница отправила ему на карту ещё 45 тысяч рублей. Мол, уже завтра можете приезжать в Нижний Тагил и забирать автомобиль, окончательно за него рассчитавшись». Угадаете с трёх раз, что было дальше? *** Голливудским сценаристам на заметку: «Житель Северска через интернет заказывал наркотические вещества, используя чужие данные. В посылке из Чехии был лист бумаги с цветными рисунками. Экспертиза показала, что лист пропитан веществом массой 3,97 грамма, которое содержит наркотическое средство d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25). Среди изъятого 22 плитки темного цвета растительного происхождения, три вида элитного кокаина, в том числе "кокаин Шанель", героин, вещества с подписями "Юля" и "амфетамин персиковый", несколько видов порошков, таблеток и других наркотиков». *** Выборы в Новоуральске напрямую к криминальной хронике пока отнести нельзя, однако обставляются они так, что соблазн чересчур силён, уж простите. «Бывший мэр Владимир Машков оставил свой пост и уехал вице-губернатором в Калининград. Хорошо знающие город люди говорят, что все семь претендентов на мэрское кресло настолько «хороши», что и выбрать не из кого. Поэтому те, кто рулят выборами, ставят ставки сразу на нескольких кандидатов. Так, например, поступает «смотрящий за Новоуральском» депутат свердловского ЗакСО Владимир Никитин: официально он поддерживает главу администрации города Александра Баранова, а фактически «вкладывается» в кампанию сразу нескольких человек. Между тем сам глава администрации Новоуральска и фаворит мэрской гонки Александр Баранов получил другое предложение: рассказывают, что его пригласили на работу в правительство Свердловской области». Лучшие люди города, чо. Всё для народа. Бутерброд не лезет в рот. *** На сладкое практически анекдот: «Три молодых жителя Пензы и Пензенской области похитили 197,8 погонных метра рельсов на железнодорожном пути, принадлежащем заводу «Старт». Мужчины при помощи газосварочного оборудования демонтировали рельсы общим весом 8 800 килограммов, а после сдали их в пункт приема металлолома. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности». Хм, ну и кто сказал, что русский мужик не любит работать? Бесплатно он вкалывать не любит, вот и вся загадка. А за деньги хоть в три смены голыми руками горы крушить готов.