Вторую составляющую Нашего Всего тоже сильно лихорадит. Китай больше не хочет «Силы Сибири» Разворот российского газового экспорта на Восток, анонсированный в 2014 году и закрепленный в государственной сырьевой стратегии на ближайшие 13 лет, столкнулся с новыми трудностями. Продолжавшиеся два года переговоры с Китаем об увеличении поставок газа и строительстве двух новых трубопроводов зашли в тупик, сообщает Reuters cо ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Пекин не видит необходимости в трубе «Сила Сибири-2» (западный маршрут) и поставках с Сахалина (дальневосточный маршрут), которые обсуждались с 2015 года. Мощность первого газопровода, как ожидалось, составит 30 млрд кубометров в год, второго - 8 млрд кубов. Власти Китая пересматривают политику отказа от угля, а кроме того - заинтересовались покупкой сжиженного газа в США, объяснил Reuters источник в «Газпроме». По данным Bloomberg , договоренность о поставках в КНР американского СПГ была достигнута на переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа в апреле. В мае Минторг США объявил о подписании двустороннего торгового соглашения, которое расширит доступ американским энергокомпаниям на китайский рынок. Спустя неделю Cheniere Energy - пионер американского СПГ-экспорта, отправившая в прошлом году пять танкеров в Китай, - объявила , что готовит долгосрочный контракт с КНР. Китай уже покупает газ в Средней Азии по ценам ниже российских и развивает собственную добычу сланцевого газа - необходимости в новых закупках в РФ просто нет, говорит главный экономист ВР по России и СНГ Владимир Дребенцов. Пока у РФ и Китая есть один подписанный газовый контракт - на 38 млрд кубометров по трубопроводу «Сила Сибири», в который «Газпром» намерен вложить 1,5 трлн рублей. Изначально поставки планировали начать в 2018 году, затем перенесли на 2019-й год. Сейчас идут переговоры о том, чтобы отложить старт еще на 2 года, сообщал ранее "Коммерсант" . Объемы поставок при этом могут быть урезаны, утверждают источники Reuters: после падение цен на нефть (к которым привязана стоимость газа в контрактах) "Сила Сибири" стала нерентабельной. «Цена на газ в АТР изменилась в два с лишним раза - с около 600 долларов в 2014 году, до 270 за тысячу кубометров в настоящее время. Это уже не та цена, на которую изначально рассчитывался проект», - объясняет заместитель директора Института проблем нефти и газа Российской академии наук Василий Богоявленский. В настоящий момент Китай потребляет около 200 млрд кубометров газа в год, основная его часть - порядка 130 млрд кубов - добывается на территории страны. Остаток - импортируется из Туркмении (65 млрд кубов прошлом году). План развития газовой отрасли, опубликованный в январе управлением по делам энергетики КНР, предполагает рост потребления на 76%, до 347 млрд кубометров в ближайшие 15 лет. Впрочем, почти весь дополнительный газ Китай намерен добывать самостоятельно. Внутреннюю добычу в КНР планируют нарастить на 60%, до 220 млрд кубометров, из которых 30 млрд кубов - сланцевый газ, месторождения которого начали разрабатывать в 2016 году с помощью британо-голландского концерна BP. newizv. *** Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Молдова не будет оплачивать долги Приднестровья за природный газ. Он подчеркнул, что к аннулированию этих задолженностей можно будет прийти только после политического урегулирования ситуации на обоих берегах Днестра. Лидер Республики подчеркнул, что в этом вопросе необходимо поставить точку и что граждане его страны не будут платить более 6 миллиардов долларов по приднестровским счетам за топливо. Он рассказал, что данный вопрос обсуждался с руководством газовой компании и властями РФ. До них он четко донес свою позицию – Молдова не будет платить за то, что не потребляла. Игорь Додон выразил надежду, что с 2018 года цена за газ снизится. sng.today . *** В среду Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма вынес отдельное решение по делу "Нафтогаза Украины" против "Газпрома" по контракту на поставки газа в Украину с 2009 года. В частности, Трибунал полностью отклонил требование "Газпрома" о применении принципа "бери или плати", а также удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий, говорится в сообщении "Нафтогаза". Кроме того, судом был полностью отменен запрет на реэкспорт газа. finam.ru . *** В Польшу в четверг прибыл первый танкер со сжиженным газом из США, что расценивается как важный шаг на пути к достижению энергетической независимости Варшавы от поставок из России. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, 300-метровый транспорт Clean Ocean прибыл в газопорт Свиноуйсце. Ранее сюда приходили прежде всего катарские танкеры. Количество привезенного сжиженного газа и его цена не разглашаются – это коммерческая тайна. Руководство Польского нефтегазового предприятия (PGNiG) однако заявляет, что газ, купленный у американской фирмы Cheniere Energy, сможет конкурировать по ценам с газом из других стран и существенно повлияет на изменения на рынке этого топлива в Центральной и Восточной Европе, ведь это первая такая поставка из США в государства этого региона. Кроме того, по мнению экспертов, диверсификация источников поставок голубого топлива поможет Варшаве укрепить свои позиции в отношениях с "Газпромом": в 2019 году Польша начнет переговоры по новому долгосрочному контракту с российским монополистом. Через газопорт в Свиноуйсце в настоящее время можно обеспечить около одной трети годовых потребностей Польши в газе. svoboda.org . *** Еврокомиссия получила полномочия вносить изменения в соглашение по проекту газопровода «Северный поток». Об этом в воскресенье заявил замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович на энергетическом форуме в Астане. Как передает РИА Новости, Евросоюз выдал комиссии мандат, который она запрашивала ранее, на ведение переговоров с Россией по строительству газопровода. Обсуждение этой темы продолжится в сентябре. Российская сторона пока этот мандат не видела, прокомментировал сообщение еврокомиссара глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он лишь подтвердил, что консультации с ним продолжатся в конце августа — начале сентября. Ранее российский министр энерегетики заявил, что у Москвы вызывает сожаление намерение Еврокомиссии вмешаться в переговоры по коммерческому проекту. Проект «Северный поток-2» должен стать альтернативой транзиту российского газа в Европу через Украину. Газопровод должен пройти по дну Балтийского моря из России в Германию. Ввод в строй «Северного потока-2» намечен на конец 2019 года. Для реализации проекта создана компания Nord Stream 2 AG, она принадлежит «Газпрому». abnews.ru .