"Слухи о банкротстве "Гортеплоэнерго" преувеличены" (с). ПОЛИГРАФ. ПАЦИЕНТЫ, КАК МЫ Муниципальная журналистика смело берёт одну вершину за другой. На недавней балансовой комиссии МП «ГТС» вновь реанимирована была идея приватизации предприятия, несмотря на то, что финансовые его показатели даже сами рейдеры именовать тревожными не решаются. Думается мне, нынешним летом ситуация должна разрешиться в нужном г-ну Чебурашкину ключе. А раз так, муниципальное радио изо всех сил старается доказать властям свою преданность и где-то даже необходимость. Типа, когда все вокруг станут показывать на отцов города пальцем с подачи краевого «правительства» и кричать хором: «Фу, враги народа!», то кто придёт вам на защиту, дорогие наши? Уж, конечно, не Орлова с телевизером и не Глазунова с газеткой… ПАЦИЕНТ ЕЩЕ ЖИВ Слухи о возможном банкротстве железногорского МП «Гортеплоэнерго» преувеличены. То, что задолженность МП ГТЭ ресурсоснабжающим организациям составляет 1 млрд 400 млн рублей, чистая правда. Складывается она из долгов населения в 640 млн, юридические лица, среди них все федеральные структуры, частные предприниматели должны в общей сложности 300 млн рублей. Еще один немаленький долг в 500 млн рублей тянется аж с 2012 года, когда РЭК вовремя не утвердила новые тарифы и «Гортеплоэнерго» продавало тепло в два раза дешевле, чем закупало. Недавно прошедшая балансовая комиссия не стала оценивать деятельность «Гортеплоэнерго» за 2016 год, итоги работы предприятия рассмотрят по истечении 9 месяцев. Из положительного. «Гортеплоэнерго» рассчиталось с предприятиями ГК «Росатом» и ГХК. Теперь начнут гасить долги перед ООО «КРАСЭКО»*1. Между тем краевые власти настаивают на создании единого теплового узла на базе Железногорской ТЭЦ. Это, по словам гендиректора ООО "КРАСЭКО", которая эксплуатирует ЖТЭЦ, позволит снизить тариф для Железногорска на 250-300 рублей. Глава администрации Сергей Пешков пути решения вопроса видит через увеличение мощности ЖТЭЦ до 200 Гкал - этого хватило бы с для обеспечения Железногорска теплом при самых низких температурах, и прокладку дополнительных трубопроводов. Что позволит постепенно исключить из схемы теплоснабжения маленькие мазутные и угольные котельные, которые греют поселки Подгорный, Новый путь и Первомайский. При этом в резерве в обязательном порядке должна оставаться котельная №1 ГХК, которая в непредвиденных обстоятельствах может одна обеспечить теплоснабжение Железногорска». Стоп-стоп, пауза номер один. Скажите мне, люди и антропоидные существа с планеты Нибиру: разве не об этом говорили в Сером доме десять лет назад? Разве не предупреждал Геннадий Баховцев, что покоцанный проект «замещающего теплоисточника» принесёт Нашгороду резкий скачок тарифов на тепло? Разве уже тогда кому-то непонятно было, что у проблемы есть только два варианта решения – установка т.н. котлового тарифа (сиречь, размазывание наших платежей на всех жителей края) либо остановка мазутных котельных? Лично я крайне рад, что экс-депутат Пешков, активно участвовавший в массовом заплёвывании Баха, сегодня Видит, наконец-то, Пути. Странновато только, что за последние пять лет, когда неожиданная дальнозоркость могла бы с лёгкостью постичь любого заколючинского чиновника, дальше этого видения Медведев с Пешковым настигнуть не рискнули. Сколько заседаний отзаседовано, сколько брюк зазря протёрто, небось, а результат где? Кто б спорил, с большущей помпой ставить лавочки на «Ленинградском бульваре» веселей и безопаснее, но кто б объяснил, как сводит концы с концами МП «Гортеплоэнерго» (937 человек в штате , между прочим), на котором губернаторские пятьсот «лимонов» висят уже пять лет? Это что же, у них такая чудовищная рентабельность, что даже полтора миллиарда долгов не способны утопить предприятие раз и навсегда – или это у нас в городе такая экономика в целом? Вопрос не праздный, я извиняюсь. Многим из должников «ГТЭ» и «ГЖКУ» хотелось бы изучить прогрессивный опыт, пока судебные приставы с нацгвардией не пришли и не описали кастрюльки и детские пелёнки… Однако ж вернёмся к Преувеличенным Слухам: «Никто ничего против единого теплового узла не имеет, создавать его надо. С 2013 года мы предлагаем увеличить мощности ЖТЭЦ, построить новые трубопроводы и постепенно исключить из эксплуатации небольшие мазутные и угольные котельные. Затем «КРАСЭКО» может перейти на эксплуатацию котельной №1 ГХК и постепенно, если потребуется, начать эксплуатировать наши сети. Но есть другое предложение - сначала передать сети «Гортеплоэнерго», а потом реализовывать все остальное. Хочется понять, какая от этого будет экономическая выгода, и что поменяется от смены эксплуатирующей организации? Так что сейчас идет переговорный процесс. Безусловно, наша основная задача - сохранение и увеличение надежности схемы теплоснабжения и снижение тарифа». По мнению Сергея Пешкова, передача сетей ГТЭ в ведение «КРАСЭКО» существенного снижения тарифа не даст. По его словам, сейчас прорабатываются разные варианты, но говорить о банкротстве МП «Гортеплоэнерго» преждевременно. Полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону. Отметим, что МП «Гортеплоэнерго» эксплуатирует 200 км тепловых сетей и 7 котельных» ( отсюда ) . Насчёт экономической выгоды очень ясно и доступно высказались за последнее время и директор «КРЭКа», и начальник ЖТЭЦ, и даже целый Губернаторский Советник. Если Железногорск отдаст сети краевому рейдеру, он снизит нам тариф на тепло рубликов на триста*2. Стоит в полной мере донести это нехитрое обещание до каждого заколючинского пенсионера, как контору «Гортеплоэнерго» торжественно сожгут в ту же ночь, а Виктора Дранишникова и его экономистов заколют на сало, извините. Если у «сити-менеджера» есть какие-то иные соображения в смысле экономики, то хотелось бы их услышать, а не заниматься гаданием на кофейной гуще. Тезис про надёжность абсолютно не катит в данном раскладе. Про надёжность пытался втолковывать Серому дому семь лет тому назад «Уран-Батор», но тт Медведев и Пешков преспокойно отдали электрические сети тому же «КРЭКу» и старательно покрывали потом все его многочисленные косяки. И, насколько я понимаю, именно сейчас рассматривают возможность отдать электрохозяйство ЗАТО ему же на более длительный срок, если вообще не навсегда. Нипочему. Просто потому, что у пассажира отличный аппетит, важный хозяин и всё такое прочее. Ещё один принципиальный момент – это вопрос о банкротстве. «Слухи преувеличены» означает, что перспектива банкротства немного раздута в размерах. То есть, явление имеет место быть, но с масштабами его мы пока окончательно не определились. Для торгующей возле магазина свежим лучком бабки это нормальное состояние ума. От главы администрации ЗАТО Железногорск хотелось бы более чётких формулировок. Если «КРЭК» единовременно потребует от Дранишникова вернуть ему полмиллиарда*3 рублей, банкротство из Преувеличенных Слухов превратится в самую что ни на есть реальную реальность в течение буквально нескольких дней. Понятно, что по собственной инициативе директор «КрасЭКо» на такой шаг не пойдёт. Но когда разочарованные итальянской забастовкой Серого дома – а они ведь именно на этом варианте мечтают безболезненно въехать в следующий отопительный сезон, да? – так вот, когда обозлённые краевые чиновники отдадут директору Зуеву команду показать зубы, сколько секунд простоит крепость на площади Ленина, прежде чем выкинуть белый флаг? Проще спрошу: осмелятся ли тт Дранишников, Пешков и Медведев подать в ответ в суд на целого губернатора Толоконского, рискуя каждый на своём поле штрафными санкциями в диапазоне от получения мелких бытовых неприятностей в виде всевозможных финансовых фигушек для Нашгорода до глобальных вселенских катастроф в виде увольнения с занимаемой должности в связи с мгновенной утратой доверия того же гауляйтера? Риторический вопрос, не напрягайтесь. Вместо этого давайте лучше прикинем, сколько осталось жить городскому радио и МП «ГТС». Этот-то пациент ещё жив хотя бы, или его уже везут в радостном бреду на каталке в морг по указанию главврача. Такова ведь наша любимая стратегия: не обращать внимания на пожары и наводнения ровно до того момента, когда суетиться уже поздно… 1* Если мы говорим об одном юридическом лице, хорошо бы как-то уговориться между собой и называть его одинаково. Правильно, по возможности. А то ведь два года уж миновало. *2 Концессионное соглашение с « СГК » при этом вообще выпало отчего-то из поля зрения ширнармасс. Сам по себе многозначительный факт. *3 Основные средства ОАО «КрасЭКо» в 2015 году оценивались в 893 млн рублей. У «Гортеплоэнерго» - в миллиард двести двадцать шесть миллионов. Это так, для общего развития.