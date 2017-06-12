Кажется, РИА "Новости" не в восторге от "Кинотавра-2017". "Кинотавр-2017": свободные против подцензурных 9 из 14 полнометражных конкурсных фильмов Кинотавра-2017 и еще более значительная часть короткометражных сняты без государственного участия. Тон нынешнему фестивалю задала церемония открытия. Эпиграфом к ней стали слова крупнейшего российского социолога культуры и многолетнего редактора журнала «Искусства кино» Даниила Дондурея (1947-2017) о необходимости борьбы с самоцензурой, причиной которой всегда является внешняя цензура. По сути, о том же сказал президент фестиваля Александр Роднянский, отметивший, что 9 из 14 полнометражных конкурсных фильмов Кинотавра-2017 и еще более значительная часть короткометражных сняты без государственного участия - то есть не только без денег из бюджета, но и без прямого идеологического контроля со стороны министерства культуры. На церемонии был вручен традиционный почетный приз «Кинотавра» за честь, достоинство и преданность профессии, присужденный Павлу Чухраю, создателю «Клетки для канареек», «Вора», «Водителя для Веры» и других примечательных фильмов. В честь лауреата показали его новую работу, снятую после десятилетнего перерыва – «Холодное танго». Герои фильма – литовский еврей и его возлюбленная-литовка, в чью судьбу роковым образом вмешалась Вторая мировая война. И если посмотреть на это время незашоренными глазами, как впервые в нашем игровом кино сделал Чухрай, станет ясно, что пережили народы прибалтийских стран, попавшие под советскую, фашистскую и опять под советскую оккупацию. При нынешних попытках реабилитации советской внешней политики найти нормальную государственную поддержку столь острая картина не могла, но это пошло ей только на пользу, поскольку избавило от предварительной цензуры Минкульта. «Холодное танго» не лишено недостатков, но это свободное и сильное высказывание художника, ставшее в ряд с такими актуальными лентами на близкую тему, как «Катынь» Анджея Вайды и «Волынь» Войцеха Смажовски. И оно явным образом «зацепило» первых зрителей, поскольку на пресс-конференции Чухрая звучали не столько вопросы, сколько эмоциональные выступления киножурналистов, воздавших должное мастерству и гражданской позиции режиссера. К сожалению, этого нельзя сказать о другом специальном событии «Кинотавра» - премьере киноверсии телесериала «Анна Каренина. История Вронского», снятого Кареном Шахназаровым. Ввиду существенных различий между теле- и кино-языком киноварианты сериалов вообще редко бывают удачными, а в данном случае режиссер еще и не рассчитал композицию картины, без нужды затянув дописанную им историю и сжав толстовскую. Первым фильмом конкурса оказался «Блобастер» Романа Волобуева, перешедшего из критики в режиссуру. Представляя свою картину, постановщик предупредил зрителей, что им покажут не авторскую, а продюсерскую версию картины, в которой от его замысла осталось немного, и гордо удалился со сцены, оставив продюсера в замешательстве, а публику в недоумении. Замысел, видимо, состоял в том, чтобы в эксцентричной форме рассказать о столичных приключениях двух провинциалок, но, судя по тому, что в конечном счете попало на экран, форма разрушила содержание не на монтажном столе, а в снятом материале. То же произошло и в «Проруби» Андрея Сильвестрова, больше похожей на произведение видеоарта, чем на кино. Бесконечная и бессюжетная эксцентриада, включающая говорящую рыбу, самопальные стишки, фигуру президента России и погружение в подводное царство, не лишена мысли (о том, что телеящик забивает нам головы всякой ерундой, дабы отвлечь от реальных проблем), но приводит к выводу, что талант режиссера остро нуждается в сестре. Более глубокое впечатление оставила прибывшая из Канна в Сочи «Теснота» Кантемира Балагова – драматический рассказ о еврейской семье из Нальчика, у которой местные бандиты требуют выкуп за похищенного сына. Балагов умело создает атмосферу действия, погружая зрителей в состояние героев, и этих переживаний достаточно, чтобы оценить мастерство дебютанта, но сам его рассказ – всего лишь локальный сюжет, не дающий возможности рассмотреть происходящее на сколько-нибудь широком фоне. Столь же частный характер у фильма Виталия Суслина «Голова. Два уха», героем которого является своеобразный Иванушка-дурачок, деревенский пастух, которому заезжий молодец предлагает работу в городе. Как выясняется при ближайшем рассмотрении, работа заключается в том, чтобы брать для своего нанимателя кредиты в обмен на еду, жилье и одежку. Достоверность столь простого способа извлечения денег из карманов ушлых профессиональных кредиторов вызывает большие сомнения, но благодаря точной режиссуре герой в исполнении «натурщика» Ивана Лашина психологически достоверен и даже вызывает сочувствие - вместе с приятными воспоминаниями о симпатичных недотепах и простаках вроде Чарли и Форреста Гампа, до которых охоч мировой кинематограф. Из этого не очень притязательного пока конкурсного контекста выделяются «Заложники», снятые более опытным, чем названные начинающие кинематографисты, Резо Гигинеишвили . Воспроизведенная им трагическая история молодых людей из уважаемых семейств, предпринявших неудачную попытку угнать в Турцию вылетевший из Тбилиси самолет, сама по себе наводит кого-то на воспоминания, а кого-то на мысль о том, что «великий, могучий и свободный» Советский Союз фактически был тюрьмой – по той простой причине, что его нельзя было покинуть без разрешения органов, не выдававшим такие разрещения мало-мальски подозрительным просителям. «Чего им не хватало?» - демагогически вопрошает в фильме прокурор, имея в виду достаток, положение в обществе и обеспеченное будущее. А не хватало того, чего не замечали миллионы государственных крепостных, - глотка свободы, за которой они рванули в чреватое смертью путешествие. newizv. *** Несколько лет назад известный российский актер и режиссер Дмитрий Дюжев в одном из интервью высказал мнение, что отечественный кинематограф достиг дна, а в качестве причины назвал недостаток финансирования. «В 2008 году, когда пришел очередной кризис для нашей страны, мы говорили, что мало картин, мало специалистов. И мы тогда не понимали, что нас ждет. И вот прошло 9 лет, наступил 2017 год. И что мы видим? Сегодня мы имеем в конкурсе больше картин, снятых на свои деньги. То есть, чтобы быть профессионалом в кинопроизводстве, теперь нужно иметь свои деньги, чтобы потратить их на профессию кинематографиста», — рассказал о тенденциях российского кинематографа актер и режиссер. Дмитрий Дюжев согласился с мнением президента «Кинотавра» Александра Роднянского, что нынешний фестиваль очень конкурентноспособный. Речь идет как о конкурсных лентах, так и внеконкурсной программе. «Вне конкурса была представлена картина Карена Шахназарова «Анна Каренина». В заключение гость студии добавил, что главной задачей авторского кино считает «проговорить сегодняшний день. И неважно, посредством каких бюджетов и финансирования это происходит». И чем больше людей в стране будут готовы смотреть умное кино, тем больше профессионалов станет в нашей киноиндустрии. vesti-sochi.tv . *** Фестиваль назвал лучшие короткометражные фильмы Абсолютным триумфатором конкурса «Кинотавр. Короткий метр» стал режиссер Руслан Братов с фильмом «Лалай-Балалай». Он получил главный приз жюри, а также два спецприза: от телепрограммы «Такое кино» и от компании «Яндекс.Такси» (1 млн руб. на съемки новеллы для киноальманаха «Из точки А», продюсируемого этой компанией). Еще один приз от «Яндекс.Такси» получил Байбулат Батуллин за фильм «Половинки». Также жюри конкурса отметило специальным упоминанием фильм «Молоко» Дарьи Власовой и вручило диплом «За поэтическую интонацию» Ладо Кватании за короткометражку «Первый». Гильдия киноведов и кинокритиков вручила диплом «За искусство реанимации в кино и в жизни» режиссеру Михаилу Полякову за фильм «Время жить и время умирать», а приз «Белый слон» «За художественное преобразование сюра нашей реальности в сюрреализм в искусстве» — Дарье Власовой за фильм «Молоко». Всего в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр» было представлено 28 фильмов. Их оценивало жюри под председательством режиссера и оператора Сергея Мокрицкого, в которое вошли актриса Марина Александрова, продюсер Надежда Родионова, композитор Евгений Гальперин, национальный представитель России в Совете Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства «Евримаж» Леонид Демченко. kommersant. Р.S. Фильм Резо Гигиенишвили "Заложники", основанный на реальных событиях 1983 года, летом выйдет в прокат во Франции, так же картина будет показана в Италии, Испании, Китае, Польше, рассказал журналистам продюсер Михаил Финогенов. Фильм участвовал в специальной программе "Панорама" 67-го Берлинского кинофестиваля. "Заложники" вошли в основной конкурс Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", который проходит в Сочи с 7 по 14 июня. "Фильм выйдет в прокат во Франции летом. Позже будет прокат в Испании, Италии, Китае Польше", — рассказал журналистам продюсер фильма Михаил Финогенов, добавив что переговоры продолжаются, и список стран может быть увеличен. Сюжет фильма совместного производства России, Польши и Грузии, основан на реальных событиях 19 ноября 1983 года, он рассказывает о попытке угона самолета группой молодых мужчин и одной женщиной — золотой молодежи Грузии. В результате захвата погибли оба пилота, бортпроводник, несколько пассажиров и двое захватчиков. Мужчин приговорили к смертной казни, женщину — к 14 годам тюремного заключения. В картине сыграли актеры Мераб Нинидзе, Ираклий Квирикадзе и другие. ria.ru .