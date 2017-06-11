Давненько у нас "Полиграф" не включался, а? Давайте повеселимся. ДИАГНОЗ: БЛОНДИНКА Консенсус достигнут. Читатели не понимают того, что читают, а журналисты – что пишут. Бывший «Сибхимстрой» практически полностью исчез из российского информационного пространства после списания Путиным в отвал федерального агентства специального строительства. Единственная новость за последние три месяца относится к суду в Омске по поводу нелетающего заколючинского геодезиста. Боевая год назад страничка железногорских интернет-партизан во «ВКонтактике» не обновлялась с февраля . Соответствующий ресурс ГУССТ-9 на официальном московском сайте уже полгода выглядит так: Сами понимаете, в эдакой пустыне появление заметки с подзаголовком «В Железногорск приезжал министр обороны, а Спецстрой перестал быть Спецстроем. Совпадение? Давайте посмотрим» не может не вызывать интереса. Даже если заметка эта сочинена муниципальной газетой ЗАТО Железногорск. Впрочем, резонные сомнения в наличии там хоть какого-то содержания оправдываются практически сразу. Читаем: «О предстоящем визите на железногорскую спутникостроительную фирму министра обороны Сергея Шойгу город неожиданно узнал утром 6 июня. И не из официальных источников. Об этом сообщил паблик «АВТО-ИСС» «ВКонтакте» численностью 185 человек: «В связи с приездом на территорию ИСС министра обороны РФ ограничена парковка ТС вдоль дороги, ведущей к проходной». Эксклюзивную информацию о приезде в город не смогли потом в течение дня подтвердить ни в администрации города, ни в правительстве края. Да, Шойгу прилетел в Красноярский край, проводит инспекцию военных объектов, побывал на Красмаше, - про Железногорск тишина. Ближе к вечеру на сайте Минобороны наконец появилось сообщение - да, министр обороны совершил визит на ИСС, «ознакомился с возможностями монтажно-испытательного комплекса, где идет сборка и испытание космических аппаратов по заказам Минобороны России, и осмотрел автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс для определения полезных нагрузок будущих спутников», несколько фото на знаменитом заводе МИК. Интересовала ли Сергея Кужугетовича в нашем городе новоявленная крупная государственная фирма, история умалчивает. Из Спецстроя в главное военное управление Тем временем в Железногорске в конце мая появилось предприятие, судьба которого напрямую теперь связана с Минобороны. Некогда Сибхимстрой, Атомстрой, а затем Спецстрой переходит под начало военного ведомства. 30 мая в Устав предприятия внесены изменения, согласно которым ГУССТ №9 будет называться ФГУП «Главное военно-строительное управление №9» (ФГУП «ГВСУ №9»). И хотя принадлежность к Министерству обороны в названии отдельно не обозначена, всем и так все понятно: железногорский Спецстрой вошел в число восьми ФГУПов, которые продолжат работу в интересах армии. Это хорошая новость, потому что всего в активах Федерального агентства по специальному строительству некогда, до расформирования, числилось 18 федеральных государственных унитарных предприятий. Десять из них просто перестанут существовать. Напомним, в конце 2016 года президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Спецстроя. Но официально процесс ликвидации Федерального агентства был запущен в феврале 2017 года распоряжением правительства РФ. Причиной решения о ликвидации стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству предприятий. В правительстве, в свою очередь, выражали недовольство большим количеством субподрядных организаций, которые агентство привлекало для исполнения контрактов. Ситуация усугублялась арестами высокопоставленных сотрудников агентства по подозрению в хищениях, в том числе при строительстве космодрома «Восточный». Теперь служит России Минобороны за расформирование взялось с военной четкостью. Спецстрой сразу же отстранили от управления активами, а подведомственным ФГУПам запретили даже вести переписку с агентством. С определенными сложностями столкнулись даже местные журналисты, получить комментарий у пресс-службы по поводу состояния дел в период активной реорганизации было практически невозможно. Было понятно - отсутствовали согласующие инстанции. Врио начальника железногорского управления еще весной назначен Максим Стахеев. Сразу после назначения он отозвал из Центра занятости заявление предшественника о переходе предприятия с 1 мая на трехдневку. Так что сотрудники по-прежнему работают полную неделю. В настоящее время штат бывшего железногорского Спецстроя составляет около двух тысяч человек. Главное военно-строительное управление №9 будет заниматься объектами Минобороны в Сибирском федеральном округе, также в ведении предприятия остаются 1 и 2 очереди монтажно-испытательного корпуса ИСС (МИК) и корпуса №1г на площадке АФУ. Официальные бумаги, касающиеся дальнейшей судьбы железногорских строителей, пока на стадии оформления - процесс ликвидации Спецстроя России должен завершиться до 1 октября». *** Вот такая жутчайшая интрига, понимаете ли. Выявить взаимосвязь приезда министра обороны с реформированием «Спецстроя» автору заметки не удалось. Но и убирать бессмысленный намёк тоже не хотелось, он же так сенсационно смотрится! Что же мы имеем в сухом остатке, граждане? Ничего нового, собственно. Предприятие работает – но чтобы выяснить это, вовсе не требуется покупать «ГиГ». Сокращения штатов в бывшем ГУССТ-9 пока не планируется – но и об этом мы узнали бы куда быстрее, просто выйдя на улицу (ну, или в социальные сети, кому что ближе). «Интересовала ли Сергея Кужугетовича в нашем городе новоявленная крупная государственная фирма, история умалчивает», да. И это особенно обидно. Умер ли пресловутый лорд Джон, или его вовсе никогда не было на свете, остаётся загадкой, короче говоря. Главное, теперь он служит России, а прежде – чёрт знает кому служил. Аллилуйя, товарищи. С большим интересом ждём аналогичной жёсткой аналитики по поводу ближайших перспектив МП «ГТС», например.