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Железногорск
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Призвание: блондинка Печатать E-mail
Суббота, 10 Июнь 2017

Давненько у нас "Полиграф" не включался, а? Давайте повеселимся.

ДИАГНОЗ: БЛОНДИНКА

Консенсус достигнут. Читатели не понимают того, что читают, а журналисты – что пишут.

Бывший «Сибхимстрой» практически полностью исчез из российского информационного пространства после списания Путиным в отвал федерального агентства специального строительства. Единственная новость за последние три месяца относится к суду в Омске по поводу нелетающего заколючинского геодезиста. Боевая год назад страничка железногорских интернет-партизан во «ВКонтактике» не обновлялась с февраля. Соответствующий ресурс ГУССТ-9 на официальном московском сайте уже полгода выглядит так:

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Сами понимаете, в эдакой пустыне появление заметки с подзаголовком «В Железногорск приезжал министр обороны, а Спецстрой перестал быть Спецстроем. Совпадение? Давайте посмотрим» не может не вызывать интереса. Даже если заметка эта сочинена муниципальной газетой ЗАТО Железногорск. Впрочем, резонные сомнения в наличии там хоть какого-то содержания оправдываются практически сразу. Читаем:

«О предстоящем визите на железногорскую спутникостроительную фирму министра обороны Сергея Шойгу город неожиданно узнал утром 6 июня. И не из официальных источников. Об этом сообщил паблик «АВТО-ИСС» «ВКонтакте» численностью 185 человек: «В связи с приездом на территорию ИСС министра обороны РФ ограничена парковка ТС вдоль дороги, ведущей к проходной». Эксклюзивную информацию о приезде в город не смогли потом в течение дня подтвердить ни в администрации города, ни в правительстве края. Да, Шойгу прилетел в Красноярский край, проводит инспекцию военных объектов, побывал на Красмаше, - про Железногорск тишина.

Ближе к вечеру на сайте Минобороны наконец появилось сообщение - да, министр обороны совершил визит на ИСС, «ознакомился с возможностями монтажно-испытательного комплекса, где идет сборка и испытание космических аппаратов по заказам Минобороны России, и осмотрел автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс для определения полезных нагрузок будущих спутников», несколько фото на знаменитом заводе МИК. Интересовала ли Сергея Кужугетовича в нашем городе новоявленная крупная государственная фирма, история умалчивает.

Из Спецстроя в главное военное управление

Тем временем в Железногорске в конце мая появилось предприятие, судьба которого напрямую теперь связана с Минобороны. Некогда Сибхимстрой, Атомстрой, а затем Спецстрой переходит под начало военного ведомства. 30 мая в Устав предприятия внесены изменения, согласно которым ГУССТ №9 будет называться ФГУП «Главное военно-строительное управление №9» (ФГУП «ГВСУ №9»). И хотя принадлежность к Министерству обороны в названии отдельно не обозначена, всем и так все понятно: железногорский Спецстрой вошел в число восьми ФГУПов, которые продолжат работу в интересах армии. Это хорошая новость, потому что всего в активах Федерального агентства по специальному строительству некогда, до расформирования, числилось 18 федеральных государственных унитарных предприятий. Десять из них просто перестанут существовать.

Напомним, в конце 2016 года президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Спецстроя. Но официально процесс ликвидации Федерального агентства был запущен в феврале 2017 года распоряжением правительства РФ. Причиной решения о ликвидации стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству предприятий. В правительстве, в свою очередь, выражали недовольство большим количеством субподрядных организаций, которые агентство привлекало для исполнения контрактов. Ситуация усугублялась арестами высокопоставленных сотрудников агентства по подозрению в хищениях, в том числе при строительстве космодрома «Восточный».

Теперь служит России

Минобороны за расформирование взялось с военной четкостью. Спецстрой сразу же отстранили от управления активами, а подведомственным ФГУПам запретили даже вести переписку с агентством. С определенными сложностями столкнулись даже местные журналисты, получить комментарий у пресс-службы по поводу состояния дел в период активной реорганизации было практически невозможно. Было понятно - отсутствовали согласующие инстанции.

Врио начальника железногорского управления еще весной назначен Максим Стахеев. Сразу после назначения он отозвал из Центра занятости заявление предшественника о переходе предприятия с 1 мая на трехдневку. Так что сотрудники по-прежнему работают полную неделю. В настоящее время штат бывшего железногорского Спецстроя составляет около двух тысяч человек. Главное военно-строительное управление №9 будет заниматься объектами Минобороны в Сибирском федеральном округе, также в ведении предприятия остаются 1 и 2 очереди монтажно-испытательного корпуса ИСС (МИК) и корпуса №1г на площадке АФУ.

Официальные бумаги, касающиеся дальнейшей судьбы железногорских строителей, пока на стадии оформления - процесс ликвидации Спецстроя России должен завершиться до 1 октября».

***

Вот такая жутчайшая интрига, понимаете ли. Выявить взаимосвязь приезда министра обороны с реформированием «Спецстроя» автору заметки не удалось. Но и убирать бессмысленный намёк тоже не хотелось, он же так сенсационно смотрится! Что же мы имеем в сухом остатке, граждане? Ничего нового, собственно. Предприятие работает – но чтобы выяснить это, вовсе не требуется покупать «ГиГ». Сокращения штатов в бывшем ГУССТ-9 пока не планируется – но и об этом мы узнали бы куда быстрее, просто выйдя на улицу (ну, или в социальные сети, кому что ближе). «Интересовала ли Сергея Кужугетовича в нашем городе новоявленная крупная государственная фирма, история умалчивает», да. И это особенно обидно.

Умер ли пресловутый лорд Джон, или его вовсе никогда не было на свете, остаётся загадкой, короче говоря. Главное, теперь он служит России, а прежде – чёрт знает кому служил. Аллилуйя, товарищи. С большим интересом ждём аналогичной жёсткой аналитики по поводу ближайших перспектив МП «ГТС», например.

 
 
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История Железногорска
10.06.1969
присвоены наименования торговым и культурно-бытовым объектам микрорайона N 2

10.06.2003
в ЦМСЧ-51 состоялась презентация магнитно-резонансного томографа

10.06.2011
в Железногорске появились первые полицейские. Приказом Главного Управления МВД России по Красноярскому краю от 10 июня на соответствующие должности полиции утверждены семь руководителей. Также приказом был назначен новый начальник отделения по работе с личным составом. Им стал подполковник внутренней службы Сергей Ксензов. Этим же приказом утвержден состав Аттестационной комиссии

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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