|Он же Иван Купала
|Суббота, 10 Июнь 2017
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Праздник праздником, конечно, а за водичку-то кто платит?
Жить по соседству с функционирующим стадионом иногда довольно утомительно. Особенно когда организаторы очередного официального мероприятия истошно орут с утра в микрофон насчёт тотального процветания и неизбежно светлого будущего. Впрочем, пару часов можно и потерпеть, если уж детишек из пришкольных лагерей пригнали для массовки и обеспечили лёгким душем в жару. Не всем же в фонтане плескаться? Иван Купала убит и похоронен – да здравствует Иван Купала!
Пожарники при деле, опять же...
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