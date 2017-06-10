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Процесс пошёл Печатать E-mail
Пятница, 09 Июнь 2017

О чём Медведев и Пешков постеснялись рассказать железным горцам.

НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ГЕРОЕВ

Зачем, интересно, нужны Нашгороду депутаты и чиновники? Я серьёзно. Это не риторический вопрос.

Тут недавно кто-то из благодушествующей публики упрекнул «Уран-Батор» в некачественном отношении к заколючинским властям, грудью стоящим на защите интересов населения Железногорска. Речь шла об их, якобы, сопротивлении губернаторским планам ликвидации МП «Гортеплоэнерго» и переноса функции теплоснабжающей организации ЗАТО на краевую фирму «КрасЭКо». Вспомнили? Ну так вот: с момента нашей публикации не прошло и десяти дней – получите и распишитесь. Процесс имеет все шансы стартовать ещё до осени. Состоявшееся на прошлой неделе в Сером доме совещание решило пришпорить коней, но господа градоначальники постеснялись об этом известить ширнармассы. И понятно, почему.

Железногорск планирует создать единый тепловой узел с Сосновоборском

Администрация Железногорска приступила к обсуждению единого теплового узла Железногорск-Сосновоборск, который объединит схемы теплоснабжения двух городов. Об этом сообщил Советник губернатора Красноярского края Анатолий Матюшенко.

Он рассказал, что историей, которую опубликовал Newslab.ru, заинтересовались другие СМИ, и мэрия среагировала довольно быстро. В администрации состоялось совещание, посвященное реорганизации схем управления энергоресурсами и обеспечению надежности теплоснабжения. По результатам была создана рабочая группа, в которую вошли руководители Гортеплоэнерго, Городской управляющей компании, основных градообразующих предприятий — Горно-химического комбината и ИСС Решетнева, а также представители АО «КРАСЭКО». Рабочей группе предстоит за июнь подготовить план конкретных мероприятий по объединению всех тепловых активов в городе и оптимизации управления ими.

«Сегодня железногорцы защищены от роста тарифов субсидией и краевого бюджета. А бизнес сильно страдает. В нашем климате приходится тратить огромные суммы на отопление зданий. „КРАСЭКО“ удалось снизить тариф на теплоисточнике на 22 процента. Если мы сможем не только „заморозить“ тариф на этом уровне, но и продолжить снижение — это будет большой плюс для развития бизнеса в городе», — отметил Матюшенко. По мнению Советника губернатора, снижение тарифов на теплоэнергию, которое произойдет в результате создания теплового узла, положительно отразится и на резидентах Железногорского промпарка. Если предприниматели смогут сэкономить на отоплении, то конечные потребители станут меньше платить за продукцию.

«Работа, которую начала администрация Железногорска вместе с „КРАСЭКО“, безусловно, даст положительный эффект. В ходе оптимизации схем теплоснабжения будут выведены дорогостоящие в обслуживании теплоисточники, будет дан новый толчок к развитию железногорской ТЭЦ. К ней подключат все малые поселки под Железногорском, а в будущем в эту цепочку войдет Сосновоборск. Надеюсь, что такой опыт будет полезен и другим территориям края, имеющим сложности с теплоснабжением», — заключил Анатолий Матюшенко.

newslab.ru.

Р.S.

Подготовка к зиме идёт по графику

Сегодня, 9 июня, Глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков провёл совещание по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Участие в совещании приняли руководители и представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и крупных потребителей.

- Подготовка к зиме начинается ещё до окончания предыдущего отопительного сезона, постановление по подготовке мы издали ещё в марте, - сообщил Сергей Пешков. – На сегодняшний день всё идёт по графику, особых проблем пока нет. Поставлена задача, до 15 августа весь жилой сектор должен быть подготовлен к новому зимнему сезону, хотя по нормативным требованиям обозначен срок до 15 сентября.

admk26.ru.

И позвольте ещё вот это мартовское мероприятие вам напомнить. Трёх месяцев не прошло, а «рабочая группа» уже приступила к разработке регламента похорон железногорского муниципального теплоснабжения. Удивительно, правда?

 
 
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