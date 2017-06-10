Нищие станут богаче. Родина выдаст им по 27 рублей в день. Нищие станут богаче. На 27 рублей Власть раскрыла примерный размер помощи, которую она готова предоставить малоимущим россиянам в рамках готовящейся вот уже несколько лет программы продовольственной помощи. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах «Недели российского ритейла» сообщил журналистам: «Предварительные расчёты, которые мы проводили с коллегами – примерно, это около, по году я бы сказал, около десяти тысяч рублей. Примерно десять тысяч рублей за год на человека». Тут сразу вспоминается сценка из мультфильма «Дюймовочка» про кротов. Десять тысяч рублей – это немало. Но ведь это в год. А сколько это будет в день? В день малоимущий россиянин, а, говоря без ложной политкорректности – нищий россиянин, будет получать от щедрого российского государства аж 27,4 рубля. Смотрите, нищие, не обожритесь. А то потом придётся нашему щедрому, заботливому и ласковому, государству тратиться ещё и на ваше лечение. Государственная программа продовольственных помощи малоимущим гражданам РФ имеет долгую и тяжёлую судьбу. Сначала министерство промышленности и торговли обещало уже в апреле 2015 года представить программу продовольственных карточек для малоимущих российских граждан. В июне 2015 года выяснилось, что всё отложено на осень 2015 года. В 2016 году российские власти снова отложили старт программы. В июле министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил, что правительство вряд ли сможет заложить средства в бюджет на 2017 год на программу продовольственной помощи для малоимущих. Он тогда заявил: «Это наша мечта, но сказать, принято ли будет решение, достаточно сложно, поскольку бюджет только начинает формироваться, и зависит от того, как будет до конца принята концепция. Я не уверен, что в рамках формирования трёхлетнего бюджета до его принятия будет принято соответствующее решение правительства". В сентябре глава минпромторга подтвердил, что в 2017 году продовольственных карточек для российских малоимущих граждан не будет. В кулуарах международного инвестиционного форума «Сочи-2016» Денис Мантуров заявил: «В 2018 году может быть». В начале 2017 года стало известно, что карточки могут появиться уже в текущем году. Об этом в феврале 2017 года заявил всё тот же Мантуров: «Мы очень рассчитываем, что в этом году мы стартанём с этой программой». Власти явно чуть-чуть ускорились. Почему? Потому что численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (то есть, откровенно нищих) в нашей великой стране неумолимо растёт. Растёт, несмотря на то, что страна вот уже в течение нескольких лет постоянно встаёт с колен. По данным «Росстата», в 2012 году нищих было 15,4 млн человек. В 2013 году – уже 15,5 млн человек. В 2014 году – 16,1 млн человек. В 2015 году – 19,5 млн человек. В 2016 году – 19,8 млн человек. То есть, каждый седьмой в нашей великой стране едва сводит концы с концами. Это позор для великой страны. На этом фоне очень двусмысленно выглядит оценка работы правительства, данная президентом РФ Владимиром Путиным. На итоговом заседании правительства 19 декабря 2016 года он заявил: «Отмечу, что, несмотря на все сложности, правительство сработало, как мне представляется, с оптимальным эффектом». Получается, что оптимальный эффект – это когда в стране растёт число нищих. Очень странный эффект. Так что, неудивительно, что продовольственные карточки власти хотят ввести уже в нынешнем году. Я бы даже сказал, что давно пора. Ибо русский народ очень терпеливый, но, когда его терпение заканчивается, начинается очень страшное время. Жить в это время очень не хочется. Похоже, начали это понимать и российские чиновники. Теперь они определились с размером этой помощи. Этот размер просто фантастичен по своей щедрости. Аж 27,4 рубля в день. А сколько нищим платят в других странах? Например, в США есть похожая программа, называемая Food stamp program. В феврале 2017 года её участники получили 124,99 долларов, или 7 317 рублей. Российская программа предполагает выплату всего 833 рубля в месяц. Почувствуйте разницу, как говорится. newizv. *** В эмиграцию ушли миллиарды Главный результат борьбы с офшорами состоит в том, что их обладатели перестают быть налоговыми резидентами России. Попытки государства заставить российских бизнесменов платить налоги в России могут обернуться потерями для бюджета. Пока что результатом политики по деофшоризации стало то, что около трети из 500 самых богатых российских бизнесменов предпочли покинуть страну, пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Кремля. Предприниматели понимают, что в вопросе выбора налоговой юрисдикции патриотизм может стоить слишком дорого. Кроме менее выгодных налоговых ставок, легализация офшорных активов в России — это высокие административные издержки, риск утечки конфиденциальной информации и невозможность судебной защиты собственности. Закон, обязывающий российских налогоплательщиков отчитываться об офшорах (закон о контролируемых иностранных компаниях — КИК), был принят в 2014 году. С тех пор в стране формируется новый класс собственников, получающих крупные прибыли от российских активов, но имеющих статус налоговых резидентов других стран. Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» ранее провело опрос 300 состоятельных россиян, согласно которому из-за смены правил 40% решили отказаться от статуса российского налогового резидента, еще 9% перевели активы на родственников-нерезидентов. О проблеме знают и в правительстве: провал деофшоризации признал в марте глава Минфина Антон Силуанов. Совокупное состояние 200 самых богатых российских бизнесменов, по оценке Forbes, составляет $460 млрд. Но точно посчитать, какая часть этих средств находится в офшорах и сколько ежегодно недополучает российский бюджет, невозможно. Официальная статистика отражает масштабы офшоризации экономики лишь частично, говорит Борис Хейфец, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. ЦБ публикует данные о сомнительных операциях, к которым среди прочего относятся ложные сделки с целью уклонения от налогов (объем таких операций резко сократился за последние 2–3 года и в 2016 году составил $800 млн). «Но есть и вполне легальные операции, проводимые с помощью соглашений об избежании двойного налогообложения. По дивидендам, например, около 75% всех налогов платится по ставке ниже, чем российская, — от 0 до 5%», — объясняет Хейфец. На основе этих значений потенциальный прирост налоговых поступлений от деофшоризации можно оценить в $5–10 млрд в год и выше. Самая радикальная оценка принадлежит члену Совета Федерации Сергею Рябухину — выигрыш бюджета в 5 трлн рублей в год. Но двухлетний опыт показывает, что вскоре эти цифры нужно будет пересчитывать в сторону потерь. Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group: — Еще в 2014 году, когда обсуждались разные версии так называемого деофшоризационного пакета, стало понятно, что большинство бизнесменов выберут путь отказа от российского налогового резидентства. Сделать это очень просто: достаточно находиться на территории других стран более 182 дней в течение 12 месяцев подряд. Интересно, что когда писался Налоговый кодекс и вводилась плоская ставка в 13%, налоговое резидентство РФ рассматривалось как привилегия. Теперь же люди готовы платить налог по ставке до 30% от российского источника прибыли, чтобы снимать с себя обязательства налоговых резидентов в части декларирования иностранных компаний и доходов. Это происходит по двум основным причинам. Во-первых, неопределенность российского правового регулирования: много изменений принимается спонтанно, без обсуждений с бизнесом. Но самая большая проблема — это уклон правоприменения в сторону преследования бизнеса. По многим категориям налоговых дел сложилась юридическая практика, которая абсолютно не соответствует международным стандартам. Законы о деофшоризации написаны таким образом, что работают не против уклонения от налогов, а фактически против бизнеса. Государство слишком буквально восприняло выступление Владимира Путина перед Федеральным Собранием в декабре 2013 года, в котором он призвал исключить использование российским бизнесом иностранных структур. На мой взгляд, с учетом геополитики и отношений с «западными партнерами» деофшоризацию вообще имело бы смысл заморозить до отмены западных санкций. Без координации и ответа с другой стороны эффективность этой инициативы вызывает большие сомнения. Игорь Шиков, советник российской налоговой и таможенной практики Dentons: — На самом деле «деофшоризация» — это политически мотивированный ярлык. Я бы не стал называть то, что сейчас происходит в России, этим термином. Правила налогообложения прибылей контролируемых иностранных компаний — это практика, которая распространена в большинстве развитых стран. Кроме того, в российских правилах нет требования о возврате этих прибылей обратно в Россию, достаточно заплатить с них налог. Так что это заимствованный инструмент, внедренный в России с отдельными особенностями. Cами правила о КИК страдают некоторыми техническими недоработками, но это поправимо. Более весомым фактором является то, что нарушен баланс между обязанностью платить налоги и методами, которые применяют российские налоговые органы при установлении налоговой обязанности. Все чаще мы сталкиваемся на стороне налоговых органов с людьми, которые не обладают знаниями налогового закона, особенно на низовом уровне. В отдельных случаях, решения налоговых органов о размере налоговой обязанности приводят к чувствительным перегибам. И налогоплательщики понимают, что суды не будут защищать их интересы. Отсюда главный фактор отказа от резидентства — страх оказаться один на один с государственной машиной, которая работает вне правил. novayagazeta. *** Золотые семьи Предполагается, что дети крупных российских начальников после 18 лет уже живут своей жизнью и не зависят от родителей. Но поверить в это крайне сложно. Часто эти совсем молодые отпрыски оказываются столь талантливыми менеджерами, что возглавляют крупные бизнес-корпорации и ворочают миллионами и миллиардами. Многие из таких детишек занимают важные государственные посты. Разумеется, с большими зарплатами. Кажется, что в 30 лет, будучи сыном или дочерью высокопоставленного отца, даже как-то стыдно не иметь свой банк или строительную компанию. Некоторые чиновники и депутаты не желают озвучивать реальное финансовое положение своей семьи, поэтому идут на такой крайний шаг, как фиктивный развод. Какой спрос с бывшей? Тем не менее люди остаются близкими, с фактически общими миллиардами и бизнесом. Вице-премьерские дети Кажется, лучше всего устроились дети заместителей председателя правительства России. Например, сын вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, курирующего оборонную отрасль, в апреле этого года стал гендиректором ОАО «Ил». Алексею Рогозину 33 года, в принципе в таком возрасте человек уже способен принимать серьёзные решения. Но нет ли здесь конфликта интересов? Дочь другого вице-премьера, Ольги Голодец, 31-летняя Татьяна Мрдуляш, работает заместителем генерального директора Третьяковской галереи. Сын зампреда правительства Юрия Трутнева – 34-летний Дмитрий Трутнев – член совета директоров Инвестиционного кооперативного банка. Сын ещё одного вице-премьера, Дмитрия Козака, 33-летний Алексей, является совладельцем строительных компаний ООО «Рэд», ООО «Макбрайт» и ООО «Юва». Если папа – министр Бывают и совсем интересные карьеры. Например, дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова, Екатерина Винокурова, до недавнего времени была содиректором российского представительства аукционного дома Christie’s. Одна из дочерей министра сельского хозяйства Александра Ткачёва, Татьяна, замужем за Романом Баталовым, первым заместителем председателя комитета по имущественным и земельным отношениям Законодательного собрания Краснодарского края. Кроме того, едва окончив Кубанский аграрный университет, Таня Баталова, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», стала владелицей 52% акций компании «Интеркомплекс». Эта компания строила крупнейший торговый центр «Галерея Краснодар». Учредителем же «Интеркомплекса», по данным той же «СПАРК», был её супруг Роман Баталов. Ещё у Ткачёва есть талантливая племянница Анастасия. Сейчас ей 29 лет. Но уже в 22 она владела 10% ООО «Южный трубный завод» и ООО «Завод по изоляции труб». Сейчас девушка продолжает успешно заниматься строительным бизнесом. Сергей Иванов в настоящее время занимает должность специального представителя президента по природоохранной деятельности. До этого, как мы помним, он возглавлял Министерство обороны, потом администрацию президента. Его сын, 36-летний Сергей Иванов, является президентом алмазодобывающей компании АЛРОСА. Нефть, лекарства, коммуникации Сын первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко, 33-летний Владимир, с 2016 года занимает должность старшего вице-президента по развитию и управлению бизнесом ПАО «Ростелеком». У генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова есть талантливая юная падчерица Анастасия Игнатова. Она имеет свою фармацевтическую компанию «Фармапт», аффилированную со структурами «Ростеха». Анастасия не только умная, но и красивая, преподаёт в МГИМО, а в этом году снялась для знаменитого календаря Pirelli. Правда, злые языки утверждают, что по блату. Олег Бударгин, генеральный директор корпорации «Россети», тоже может похвастаться карьерой сына. 31-летний Владимир Бударгин – совладелец компании ООО «Инфатэк», которая оказывает услуги в сфере IT-консалтинга и аудита. По праву может гордиться дочерью и председатель правления ПАО «Транснефть» Николай Токарев. Майя Болотова вместе с мужем основала фармацевтическую компанию. Также она владеет недвижимостью в разных странах. По оценкам экспертов, только российские объекты стоят 3,5 млрд рублей. Удачно сложилась и карьера сына Владимира Кожина, помощника президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества. 32-летний Игорь Кожин – генеральный директор ЗАО «ГАЛА-ФОРМ». Эта фирма занимается поставкой нефти и нефтепродуктов. В 2013 году выручка этой компании составила 15,6 млрд рублей. Карьера этого молодого человека вообще интригующая. В 2006 году, когда ему был всего 21 год, Игорь Кожин был назначен заместителем председателя правления ОАО «Роскоммунэнерго». Эту компанию ещё называли «загадкой Чубайса». Дело в том, что во время приватизации РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс представил никому не известное ОАО «Роскоммунэнерго» как инвестора, готового заплатить 5 млрд долларов за ОГК-1, самую дорогую генерирующую компанию. Впрочем, сделка не состоялась. В 2009 году Кожин ушёл из «Роскоммунэнерго», и несколько лет о нём ничего не было слышно. Однако, как мы видим, молодой человек снова на гребне успеха. Когда лучше – развестись Некоторое время назад в моду у высокопоставленных лиц вошли разводы. В жизни всякое бывает, но расставания государевых мужей и жён стали вызывать подозрения. В апреле 2013 года депутат Илья Пономарёв, который, правда, сейчас сам скрывается за границей от правосудия, обвинил лидера ЛДПР Владимира Жириновского в фиктивном разводе с Галиной Лебедевой. Пономарёв обратился в комиссию Госдумы по доходам с требованием проверить, не пытается ли таким образом депутат скрыть свои реальные доходы. Действительно, тот исправно подавал декларации о доходах супруги вплоть до 2012 года, когда стало активно обсуждаться новое антикоррупционное законодательство. В 2011 году у Галины Лебедевой был задекларирован доход в 71 млн рублей, 16 земельных участков, 7 нежилых зданий, 3 квартиры, 2 дома и 2 автомобиля иностранного производства. Состояние же Жириновского без жены – всего лишь 2,5 млн рублей, 8 участков и отечественная «Волга». У супруги единоросса Андрея Исаева Алины Дальской блогеры в 2012 году обнаружили незадекларированный отель на собственном участке в 2,6 тыс. квадратных метров в Германии. Депутат пообещал избавиться от актива, если будет принят закон, запрещающий супругам чиновников иметь иностранную недвижимость. Закон был принят, но вместо отеля Исаев избавился от жены. На момент расставания доход Дальской составлял 19 млн рублей, самого Исаева − 3,7 млн рублей. Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая тоже разошлась с мужем. Её обвиняли в том, что она не задекларировала квартиру. Яровая отбивалась, говоря, что квартира принадлежит дочери. Возможно, развод тоже был обусловлен имущественными причинами. Расстался с супругой и другой единоросс – Андрей Макаров. Судя по последней совместной декларации за 2013 год, супруга Юлия зарабатывала в 10 раз больше депутата – 99 млн рублей против 9,5 млн рублей. После развода именно ей достался дом в Испании, дом в России, квартира в 190,7 квадратных метра и автомобиль Lexus. scandaly.ru .