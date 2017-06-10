Капремонт на Свердлова, 18 прогремел на весь край.

О результатах проверки исполнения законодательства о капитальном ремонте многоквартирных домов

Прокуратурой края проведена проверка исполнения законодательства о капитальном ремонте многоквартирных домов Региональным фондом капитального ремонта на территории Красноярского края.

Проверочными мероприятиями были охвачены вопросы распоряжения Региональным оператором денежными средствами, полученными в качестве взносов за капитальный ремонт, расходования бюджетных средств, организации начисления и сбора взносов на капитальный ремонт, отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту, а также ряд иных вопросов...

Прокуратурой края выявлен ряд проблем, требующих принятия Региональным оператором мер, направленных на активизацию работы в соответствующих направлениях. Так, предусмотренная жилищным законодательством функция Регионального оператора по аккумулированию взносов на капитальный ремонт осуществляется ненадлежащим образом. В настоящее время исковой работой Регионального оператора охвачено менее 1% от общей суммы просроченной задолженности собственников помещений в многоквартирных домах, что в дальнейшем может привести к невозможности реализации предусмотренных региональной программой мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов края ввиду отсутствия денежных средств.

Также проверкой установлено, что не в полной мере соответствует требованиям жилищного законодательства осуществление Региональным оператором функции технического заказчика работ по капитальному ремонту. Строительный контроль на определенных объектах осуществлялся Региональным оператором не в полной мере. Принятия дополнительных мер по активизации требует деятельность Регионального оператора по работе с подрядными организациями, нарушающими условия договора на выполнение работ по капитальному ремонту. Установлено, что в ряде случаев при допускаемых нарушениях сроков исполнения договора штрафные санкции подрядным организациям не начисляются, что способствует ослаблению исполнительской дисциплины со стороны подрядчиков и непоступлению дополнительных финансовых средств в фонд капитального ремонта.

Кроме того, до настоящего времени не завершены работы по капитальному ремонту многоквартирного дома в ЗАТО г. Железногорск, предельный срок выполнения которых истек 31.12.2016.

По результатам проверки 05.06.2017 генеральному директору Регионального оператора внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, устранение которых остается на контроле прокуратуры края.