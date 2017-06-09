Железногорск

Новейшая история Красноярска-26. Бурный июнь 2002 года. СВЕТЛОЕ ПРОШЛОЕ Новейшая история Красноярска-26. Волшебный май 2002 года. Плата за детсад будет повышена примерно до 300 рублей, два года она не менялась, как выясняется. С начала весны зафиксировано уже 562 укуса клещей. Восемь оказались энцефалитными. Оксана Карлина, врач-паразитолог ЦГСЭН, сетует: имеются покусы в летних оздоровительных лагерях. Администрация ЗАТО намеревается организовать т.н. «службу единого заказчика», ибо не в состоянии контролировать исполнение работ. Первый зам Катаргина Анатолий Тубольцев говорит, что на создание СЕЗ уйдёт три года. Начато строительство автостоянки напротив Ленинградского, 49. Жители собирают подписи против. Николай Тестоедов, будущий гендиректор НПО ПМ, прошёл в горсовет по списку движения «Мой Город». Коллахит производства ГХК получил золотую медаль Международного салона по инновациям в Женеве. 14 июня планировалась передача медикам детской поликлиники после ремонта, но ничего не получилось. По плану на ремонт должно было уйти полтора года и 3 млн рублей. Начались работы в феврале 1999-го, стоимость их выросла с тех пор до 11 миллионов. По такому случаю инфекционное отделение ЦМСЧ-51 отдали приводить в порядок не проштрафившемуся « Муссону ». Однако и «МСУ-73» с началом работ также стало тормозить. А ведь здание не видело ремонта почти сорок лет… ОАО « Красремстрой » просит у города землю под гаражи возле бани. «75% жилого фонда ЗАТО приватизировано», - уверяет Владимир Кочетков, директор БТИ. Литр бензина марки АИ-93 стоит в Железногорске 10 рублей 50 копеек. АИ-80 тянет на 8 р. 30 к. Борис Громов, президент инвестиционной компании «Алюком-Тайшет», объявил, что на базе цеха опытного завода «МСУ-53» будет реализовываться проект создания производства по ремонту железнодорожных вагонов. Андрей Катаргин добавил: на это потребуется примерно 2 млн долларов. «В итоге мы получим 100-150 рабочих мест». НТС Минатома одобрил проект сухого хранилища ОЯТ камерного типа. Ежегодно в ЗАТО уменьшается население естественным путём на 500 человек. Рождаемость у нас в три раза ниже, чем смертность. Комиссия федерального горного и промышленного надзора приостановила работу нескольких предприятий по итогам проверки (шесть лет назад много замечаний было по Управлению железнодорожного транспорта, в т.ч. отмечалось нарушение правил перевозки опасных веществ). Около 100 человек уклоняются от призыва в армию в Красноярске-26. «Бизнес-центр» содействует приобретению импортного оборудования для реконструкции деревообрабатывающего завода . ООО «Реал» открывает «Новую Аптеку». Комиссия горсовета по развитию ЗАТО с удивлением констатирует, что экономисты администрации дают прогноз на 2003 год, но при этом НПО ПМ и ГХК свои отчёты почему-то засекретили. Американцы проверяют пломбы на контейнерах с плутонием, хранящихся на ГХК. На столичном «Красном Октябре» появились другие собственники. Мэр Катаргин жалуется: «Девять тысяч тонн конфет им теперь не надо. На нашей фабрике будет производиться только две тысячи. С остальным объёмом мы должны решать сами». ЗАО «МСУ-53» развалилось на четыре «дочерние» фирмы. Всего там трудится около 500 человек. Исполнительным директором назначен красноярец Павел Гребенников. ООО « Мехмаш »* получит 51 млн рублей на производство «замков Меликова». В горсовете говорят, однако, что под этим названием будет профинансирован совершенно другой бизнес. Предгорсовета Олег Боков и его зам Игорь Брусиловский вернулись из поездки по Америке. «Госатомнадзор» возражает против ввоза ОЯТ, т.к. реальной их переработки в стране до сих пор нет. Звучат любопытные заявления относительно «слива на рельеф низко-активных отходов». Летний оздоровительный лагерь «Орбита» НПО ПМ передаёт муниципалитету. Оглашены результаты ЕГЭ по математике. Увы-увы, Сосновоборск нас обошёл. КУМИ предложил пустить с молотка 14 объектов недвижимости (в т.ч. мясо- и пивзавод , свинокомплекс « Манский », ресторан «Байкал» и т.д.). Депутаты не возражают. Шестой железный горец погиб на пожаре с начала года. В Нашгороде проходит зональное совещание редакторов газет. По ходу дела спикер краевого Законодательного Собрания Александр Усс вдруг намекает: «Деньги за ОЯТ должны работать». Приостановлена работа профилактория «Юбилейный» - нет денег. Четвёртый месяц стоит пустым «Строитель». Горно-химический комбинат и гражданская оборона готовятся к совместным учениям. Светлана Кукарцева в «Городских Новостях» беспокоится: «Если зеленые устроят массовый падеж на рельсы…». Зачищен наркопритон на Школьной. Говорят, его активно посещали бойцы в/ч 3377. Фонд «Евразия» даёт грант в 32.000 долларов «Международному центру развития - Железногорск» на реализацию проекта «Разработка механизма гласного принятия решений по социальным вопросам». Чем не анекдот? Депутат Виталий Куканов после знакомства с итогами экономической деятельности семейства Бривкальн громко возмутился: «Не хочу больше принимать в этом участие!» Ч/п Валентина Дмитриева начала строить магазин во дворе «Скорохода». 25 июня с Украины прибыли 32 тонны ОЯТ (общая стоимость - 12 млн баксов, причём 40% суммы уже вроде проплачено). Провоз осуществляется по нормативным документам прошлого года. Таково специальное распоряжение премьера Михаила Касьянова. «Госатомнадзор» был против, но силёнок не хватило. Детская поликлиника опять не введена в строй. Главврач ЦМСЧ Геннадий Мельников торжественно обещает: «Не подпишу акт приёмки, пока строители не устранят все замечания». Продолжение следует. * Пятнадцать лет назад июнь в бывшем Красноярске-26 выдался чрезвычайно насыщенным в политико-криминальном отношении, как позже выяснилось. Вот только несколько эпизодов: «Перелистаем ещё раз приговор железногорского суда. И начнём с показаний Павла Гребенникова: «10 июня 2002 года он выступал с докладом на заседании по инвестиционным конкурсам, но инициатива в этом ему не принадлежала. Его туда пригласил Катаргин. Никаких действий для получения бюджетного кредита ООО "Мехмаш" он не предпринимал. Участником ООО «Мехмаш» 17 февраля 2003 года стал по собственной инициативе, чтобы не возникло проблем у Поляковой (сестра жены Юрика Кулачинского – «Уран-Батор»). О сделке по купле-продаже линии полимерного проката между ООО «Мехмаш» и ООО НПО «Сибспецстройинвест» ему стало известно из копии договора с подписью Уватенкова. Возможно, эту копию ему принес Кулачинский». uranbator. «С 1 июня 2002 года из «Муссона» в «Торгтехнику» были переведены Галина Кондратенко, Нина Дадеко и Анжелика Ефремова . Им пояснили, что в полумуниципальном ЗАО работать будет гораздо легче. К тому моменту задолженность по зарплате в «Муссоне» составляла 4 месяца , так что женщины согласились на перевод без колебаний. Однако уже через месяц они обнаружили, что в «Торгтехнике» положение с зарплатой ещё хуже – и прекратили работу, как предусмотрено трудовым законодательством. После чего их, естественно, выжили с занимаемых должностей, не выплатив всех положенных денег…» uranbator. «В конце июня 2002 года возле Железногорска прошли учения, в ходе которых спецподразделения молодецким приступом обезвредили кувыркнувшийся с рельсов вагон с атомной начинкой. Показуха у нас всегда удается. Безответными остались лишь два вопроса. Если вагоны-контейнеры, в коих Минатом перевозит по России свое добро, действительно в воде не горят и в огне не тонут, то откуда взялась такая странная, фантастическая просто вводная? Далее. Почему учения проводились в непосредственной близости от Красноярска-26? Не логичней было бы пробовать силы где-нибудь в глухой тайге меж Омском и Новосибирском?» uranbator. «В начале июня Нашгород посетил Андрей Иванов, начальник краевого управления по государственному строительству и местному самоуправлению. На место боевых действий его провожал лично вице-мэр И.Митасов. Чуть позже подтянулся туда и А.Катаргин, не пожелавший, видимо, рисковать. Комментарии краевому чиновнику и местным телевизионщикам мэр давал лично. И, как всегда, наговорил много интересного. В частности, выразив уверенность в том, что застройщикам удастся в скором времени получить "нормальное заключение" Государственной экологической экспертизы. Меж тем, речь-то идёт уже не только об экологии. Городская прокуратура считает необходимым отменить Постановление администрации от 7 июня 2002 года "О предоставлении земельного участка Кияеву В.М. в пользование на правах аренды для индивидуального жилищного строительства". "Око государево" полагает, что выделение земли полковнику "Спецстроя" произведено было с нарушениями законодательства. И вряд ли мэр об этом не знает…» uranbator . «Подтвердил показания Зыбкова и бывший зам начальника криминальной милиции Кучеров. После увольнения из органов Вадим Григорьев предложил ему устроиться в ООО «Эскорт», где Кучеров и узнал, что на самом деле всё в фирме решают Терпигорьев, Григорьев, а также руководитель управления общественной безопасности Серого дома Михаил Вылегжанин (без Катаргина в городе на тот момент почти ничто не обходилось). В начале июня 2002 года Кучеров и Зыбков даже носили, якобы, деньги прямиком в служебный кабинет начальника милиции. Где Кучеров, по знакомству, и упросил коммерсантов в погонах оставлять на развитие «Эскорта» хотя бы 5% прибыли». uranbator. Боевые времена были, приятно вспомнить, эх)))