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Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Окружающая среда arrow Брендёж и трындёж. Песни бумажного тигра  
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Брендёж и трындёж. Песни бумажного тигра Печатать E-mail
Четверг, 08 Июнь 2017

Стратегия современного карьериста довольно проста.

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Единственная грамотная стратегия профессионального карьериста в России – это не делать по возможности вообще ничего, но при этом производить как можно больше инновационных информационных поводов. Имеются в городе атомное и спутникостроительное предприятия? Давайте запишем их в ядерно-космический обокластер и будем снимать сливки с этой идеи ещё лет десять. Остались после Советского Союза в городе традиции масштабного озеленения летом? Отлично, тем меньше придётся напрягать мозг, сочиняя проект Цветущего Города Будущего. Главное, ещё раз повторюсь, - ничего не делать самому. Потому что повешенное на стену ружьё обязательно выстрелит однажды. Даже картонное.

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А теперь внимание!

Проект «Железногорск – территория новых знаний и инноваций» вошёл в число лучших

Завершилось обучение команд, управляющих проектами развития моногородов, которое было организовано по инициативе первого заместителя председателя Правительства Игоря Шувалов на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В рамках образовательного модуля состоялась защита программ в Фонде развития моногородов, где свои проекты представили управляющие команды Железногорска и Зеленогорска. «Главное для нас было представить проекты развития моногородов – Железногорска и Зеленогорска, - рассказала корреспонденту НИА-Красноярска вице-премьер краевого Правительства Наталья Рязанцева. - Железногорск получил статус одного из лучших проектов развития, а Зеленогорск получил Гран-при как команда, которая очень быстро развивается. Они показали хорошие результаты в процессе обучения».

Зампредседателя Правительства региона напомнила, что накануне поездки в Москву на заседании президиума Совета при Губернаторе края по стратегическому развитию и приоритетным проектам были утверждены паспорт и дорожная карта реализации приоритетного проекта «Железногорск – территория новых знаний и инноваций». Проект, руководителем которого является глава Железногорска Вадим Медведев, реализуется в рамках внедрения проектного управления в органах исполнительной власти региона, он ориентируется на решении четырех комплексов задач развития.

В частности, будет сделан акцент на развитии градообразующих предприятий: АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» и Горно-химического комбината. Также ставка делается на развитие технологического предпринимательства. «Второе направление предусматривает создание территории опережающего социально-экономического развития. Но Железногорск одновременно является ЗАТО и моногородом. Это несколько усложняет процесс получения статуса ТОСЭР. Поправки в федеральное законодательство должны позволить найти выход из этой ситуации», - сказала Наталья Рязанцева.

По её словам, получит развитие промышленный парк Железногорска. До 2020 года за счет привлечения частных инвестиций должны быть построены ещё 20 тысяч квадратных метров площадей. В июне планируется запуск регионального инжинирингового центра «Полимерные композиционные материалы и технологии». На территории промпарка также появится современный бизнес-инкубатор и система сервисов по сопровождению наукоёмких компаний для генерации технологических стартапов…

«У зеленогорской команды есть потенциал и желание для реализации задуманного. В рамках образовательного модуля в Российской академии народного хозяйства и государственной службы были получены знания, в том числе относительно работы с инвесторами, - отметила Наталья Рязанцева. - Очень важно уметь сформировать бренд города, работать с частными инвесторами, создавать особые условия для развития предпринимательства и повышения качества жизни горожан».

24rus.ru.

По-русски всё это можно пересказать буквально в нескольких словах: «Мы будем бить головой в бубен ровно столько времени, сколько сможем. А когда нас выгонят отсюда, легко найдём другое место. Страна большая, дураков много. Прокормят».

Статус Одного Из Лучших, блин... Сколько это в граммах, интересно?

 
 
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