Кризис действительно пришёл. У корытца становится тесно. БЮДЖЕТНЫЕ ТАНЦЫ-ОТЖИМАНЦЫ В ТЕСНОЙ И ТЁМНОЙ БЕРЛОГЕ Вадима Медведева можно поздравить. Он опять наступил во что-то неудобсказуемое. Граждане, беду предвещало всё. Не касаясь пока персонально исполнителя пафосного строительного проекта на Ленинградском, 26, посмотримте на общую картину. Сперва неожиданно обнаружилось, что железные горцы (а также и пассажиры без местной прописки) подозрительным образом не торопятся заключать договоры по федеральной программе «Российской семье — доступное жильё». Несмотря на бесчисленные интервью чиновников и депутатов, в которых бесперечь напоминалось об ужасно дешёвых квадратных метрах и постоянно расширяющемся круге потенциальных покупателей квартир. К слову сказать, успели уже публично пожаловаться на явное вытягивание проекта за уши красноярские строители. Вот тут читаем, например: «Среди участников программы много категорий граждан, способных приобрести жилье без помощи государства. В Красноярском крае принят закон, по которому на участие в программе могут претендовать 20 категорий. Среди них, например, работники градообразующих предприятий. В Железногорске действует два таких предприятия — ИСС и ГХК. Средняя зарплата там выше, чем в Красноярске… И это серьезный удар по рынку жилья». Наличие в стране экономической катастрофы никак, очевидно, идеологами этой затеи не учитывалось, поскольку увлечены они были совсем другими хохоряшками: информационным барабанным боем плюс возможностью загрузить нужным людям в кризис федеральное финансирование в достойном объёме. Строго говоря, именно по этому принципу последние годы формируется большинство громких отечественных прожектов. Итак, строительство «социального» дома, который должен быть триумфально сдан в конце 2017 года, внезапно остановилось, о чём принялась всюду сигнализировать окрестная публика и заинтересованные граждане. Но на первых порах власти ничего комментировать не желали. А потом, во вторник, шестого июня, грянуло: Железногорские дольщики остались без квартир Жители Железногорска, вложившие деньги в долевое строительство дома на Ленинградском проспекте, 26, могут остаться без квартир: работы на объекте остановлены, а сам он законсервирован. Об этом Newslab.ru рассказали пострадавшие горожане. «Я каждый день прохожу мимо этой стройки и вижу, что там почти неделю ничего не делается, — рассказывает один из дольщиков, пожелав остаться неназванным, — а в последние дни даже сторож пропал, и можно ходить прямо через стройплощадку». В компании «Экономжилстрой», которая и строит этот дом, комментировать ситуацию отказались, сославшись на отсутствие секретаря. «Стройка на Ленинградском действительно законсервирована, — рассказал заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш . — Я сам, пытаясь разобраться в ситуации, присутствовал при этом процессе». По информации Кулеша, застройщику («Экономжилстрой»), не хватило денег, чтобы заплатить подрядчику (компании «Культбытстрой»). «На сегодняшний день в этом доме продано порядка 30% квартир, — говорит Кулеш, — и вырученных денег не хватило, чтобы рассчитаться с подрядчиком: речь идет примерно о 200 млн рублей». Усугубляет ситуацию то, что дом строится по федеральной программе «Жилье для российской семьи», исполнение которой контролируется на уровне регионального Министерства строительства. Однако пока никаких шагов по разрешению ситуации чиновники не предприняли. newslab.ru . Из комментариев к заметке: - "исполнение которой контролируется на уровне регионального Министерства строительства. " Хорошо однако контролируют. Кто там министр то? Глушков? У которого сын в том же Кульбытстрое:))) Совпадение видимо просто:)) - как минимум 100 лямов осели на взятках в минстрое края. *** В стотысячный раз подтверждая генетическое недоверие населения к власти, тема двинулась в народ . Под впечатлением оказалось даже городское радио . А чуть позже в социальных сетях масла в огонь подлила «Сегодняшняя газета»: ЭКОНОМЖИЛЬЯ НЕ БУДЕТ? Строительство под угрозой срыва. 1-го июня, ранним утром, (без объявления войны) субподрядчик жилого дома по адресу Ленинградский проспект, 26 остановил работы и начал консервацию незавершенного объекта. Из-за огромного долга: генеральный подрядчик не выплатил «Культбытстрою» порядка 200 миллионов рублей. Несколько десятков семей вмиг превратились в обманутых дольщиков. Пикантность ситуации заключается в том, что понадеялись они не на абы кого, а на государство - генеральным застройщиком дома по федеральной программе "Жилье для российской семьи" выступает учрежденный краевым правительством Красноярский краевой фонд жилищного строительства… vk.com . Никак не могло обсуждение обойтись без депутата Кулеша, сами понимаете: - Про консервацию и уход подрядчика информация, к сожалению, достоверная. Я был на площадке. Сегодня я обсудил эту проблему с министром строительства и ЖКХ края Николаем Глушковым. Договорились, что 15-го июня, в четверг на следующей неделе я соберу совещание в администрации Железногорска - пригласим подрядчика, Фонд АИЖК, и попробуем найти решение. Предлагаю раньше времени не паниковать: ситуация серьезная, но не безнадежная. Оппоненты также своевременно подтянулись во «ВКонтактик»: - почему-то застройщик утверждает, что у них все в порядке, что это все слухи. https://vk.com/wall-138647632_147 Утверждает, точно? «Как относиться к тем слухам, которые появились недавно вокруг строительства данного дома, решать вам. Красноярский краевой фонд жилищного строительства не снимает с себя обязательства по договорам долевого участия и продолжает строительство дома». Екатерина Григоренко, автор заметки в «СГ-26»: - застройщик, похоже, откровенно лжет. Лично общалась с субподрядчиком "Культбытстрой". Работа по возведению коробок остановлена, стройка заморожена с 1 июня /…/ Либо они планируют оставить субподрядчика, которому задолжали 200 млн. с носом /…/ вы реально считаете, что Культбытстрой вывел 60 строителей с объекта чтобы попиарить Кулеша? /…/ Получили по телефону комментарий Веры Лактюнкиной, юриста "Культбытстроя". Теперь вы можете услышать об остановке строительства сами… Коротко перескажем заявление «Культбытстроя». Строительство действительно приостановлено, все заинтересованные стороны об этом уведомлены. В данный момент составляются документы о переносе сроков выполнения работ из-за нарушения графика финансирования. По причине сохраняющегося долга в 170 млн рублей фирма перевела рабочих на укороченную неделю. Перспективы погашения задолженности пока не просматриваются. *** Ёжику понятно, что «молодой и энергичный» номер два, громче всех пиарившийся на этой затее, совсем без ответа поднимающийся шухер оставить не мог. Верный портал 24rus.ru в среду кинулся тушить пожар: «Генеральный директор Красноярского краевого фонда жилищного строительства Сергей Бердоусов и Глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев провели рабочую встречу, на которой обсуждался вопрос строительства многоквартирного дома по программе «Жилье для российской семьи». - Со стороны города претензий к строителям нет. Работа по возведению жилья экономического класса идет даже с опережением утвержденного графика, - прокомментировал Вадим Викторович. В свою очередь руководитель Фонда заметил, что такая ситуация требует особого контроля. - График финансирования проекта и график работ на объекте должны быть максимально синхронизированы. Это необходимо для того, чтобы участники, задействованные в реализации проекта, вовремя получали оплату за сделанный объем работ и поставленные материалы, - заявил Сергей Иванович. – На данный момент поводов для беспокойства нет. На прошлой неделе был завершен монтаж сборного железобетона (коробки здания) на первом строении, в связи с чем часть строительной техники / технических сооружений была демонтирована в плановом режиме. В настоящий момент на объекте ведутся работы по монтажу оконных блоков, мусоропровода, облицовки шахты лифтов, систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения. Выполнен монтаж наружной сети канализации вдоль первого строения до сборного колодца. Напомним, 10-этажку на 465 квартир на пр. Ленинградский начали строить в июле 2016 года. Завершить объект планируется в IV квартале 2017 года. Приобрести жилплощадь в новом доме по фиксированной цене – 35 000 рублей за квадратный метр, могут граждане, включенные в список участников программы». Тут уж занервничала Григоренко и подбавила жару: КАК ЗАТКНУТЬ СКАНДАЛ? Примерно так (см. картинку) застройщик "дома для российской семьи" на Ленинградском, 26 пытается успокоить дольщиков. Типа, "у нас все в порядке, строительство идет". Только вот господа из краевого фонда почему-то умалчивают, что работа идет лишь на тех объемах, где задействованы субподрядчики, не имеющие отношения, собственно, к возведению коробки. То бишь, естественно, что внутренние и отделочные работы продолжаются - там исполнители не отказывались этим заниматься. А вот насчет, собственно коробок, заказчик как-то скромно умолчал. Не рассказал про долг "Культбытстрою". И насчет того, что на первом доме работы еще до ума не доведены не стал распространяться: там надо (как объяснили строители) осуществлять заливку бетона, доделывать кровлю и так далее. При этом нашу попытку прокомментировать ситуацию господа из фонда восприняли, как нарушение правил своей группы и просто заблокировали админа СГ-26. Короче, учитывая поведение застройщика, стоит ли дольщикам ждать добра - большой вопрос. vk.com . *** В среду же с чудесным комментарием высунулась и муниципальная газета. По привычке пнув непонятно (в данном конкретном случае) за что Кулеша, успокоительный материал свой бюджетное издание сопроводило, однако, многозначительным заголовком «Построят, как и обещали?»: «Дольщики дома по Ленинградскому, 26, что возводится в Железногорске по программе «Жилье для российской семьи», забеспокоились: по их словам, уже неделю стройка не двигается с места, рабочих не видать, и даже сторожа нет на месте. Об этом с пугающим заголовком «Железногорские дольщики остались без квартир» сообщил краевой портал «Ньюслаб» вечером 6 июня. Краски сгустил вице-спикер Заксобрания Алексей Кулеш: «Стройка на Ленинградском действительно законсервирована. Я сам, пытаясь разобраться в ситуации, присутствовал при этом процессе». (При каком - при консервации? - Прим. Авт.) По информации Кулеша, сообщил «Ньюслаб», застройщику («Экономжилстрой»), не хватило денег, чтобы заплатить подрядчику (компании «Культбытстрой»). Речь, по его словам, идет о 200 миллионах. В общем, сделало выводы электронное издание, все очень и очень плохо, чиновники не торопятся принимать меры, а железногорские дольщики, судя по заголовку, уже остались без квартир. Однако все не совсем так, как поспешило заявить издание. То ли журналисты напутали, то ли просто не пожелали разобраться в вопросе, но застройщиком по программе экономжилья является не фирма «Экономжилстрой», а Красноярский краевой фонд жилищного строительства. Именно фонд, а не частная контора, курирует возведение всех домов по программе «Жилье для российской семьи» в Красноярском крае. А это уже совсем другие гарантии и обязательства: подчеркнем это - государственные. Темпы строительства впечатляли. Генеральный подрядчик, компания «Экономжилстрой», успела зарекомендовать себя в Железногорске как ответственная фирма, поэтому жители были уверены, что их вариант надежный. Строительство идет по государственной программе, а значит, срыва сроков никто не допустит. Тем сильнее было их удивление, когда стройка 1 июня остановилась, а их никто ни о чем не предупредил. Неужели дольщиков ждет судьба соседнего дома по Ленинградскому, 18г, сроки сдачи которого неоднократно переносились несколько лет из-за финансовых проблем? Отнюдь. Причина остановки кроется в другом. Дело в том, что работы на объекте идут невероятными темпами - с серьезным опережением утвержденного графика. А финансирование из бюджета продолжает поступать именно в соответствии с графиком, сообщил глава Железногорска Вадим Медведев. 6 июня он встречался с директором Красноярского краевого фонда жилищного строительства Сергеем Бердоусовым. Они обсуждали сложившуюся ситуацию. «Ничего страшного не вижу, деньги придут - строительство продолжится», - сообщил по итогам встречи глава. С ним согласен и Бердоусов, его цитирует муниципальный сайт. «График финансирования проекта и график работ на объекте должны быть максимально синхронизированы. Тогда участники, задействованные в реализации проекта, будут вовремя получать оплату за сделанный объем работ и поставленные материалы. На данный момент никаких поводов для беспокойства нет». То есть ситуация не такая ужасная, какой ее пытались представить железногорцам? Неужели опять все дело в информационном вакууме? Почему бы, действительно, со стороны фонда не предупредить общественность о временной консервации стройки, по каким бы причинам она ни произошла? Ведь о рассинхронизации графиков работ и финансирования стало известно не вчера? Глядишь, и не пришлось бы оправдываться. Приобрести жилплощадь по Ленинградскому, 26 по фиксированной цене в 35000 рублей за квадратный метр могут граждане, включенные в список участников программы «Жилье для российской семьи». Льготная цена действует только до окончания строительства - после сдачи дома нераспроданные квартиры реализуют уже по рыночной стоимости. По информации муниципального сайта, на сегодняшний день заключено 134 договора на приобретение жилья экономического класса, еще 101 договор находится в стадии рассмотрения. Комментарии 07.06.2017 алекс А Кулеш как всегда жаренного захотел в Железногорске, всё не успокоится в отношении Медведева. gig26.ru . *** Добавить пока остаётся не много. Во-первых, все участники медиасрача почему-то упускают из вида один принципиальный момент. Неважно, кто финансирует строительство, если денежки к субподрядчику и фактическому исполнителю работ («Культбытстрой») идут через фирму Сергея Сергеева. Не нужно обладать чересчур буйной фантазией, чтобы предположить, что бабло на самом деле могло быть либо разворовано, либо пущено на какие-то иные цели. Во всяком случае, дядечка из краевого ФЖС ничего конкретного именно о финансовом состоянии «Экономжилстроя» и его проплатах «КБС» не сказал, это во-первых. Во-вторых, зампред Законодательного Собрания Кулеш тоже не совсем идиот, чтобы настолько уж глупо подставляться, даже ради нежной и взаимовыгодной дружбы с «министром» Глушковым. Дыма без огня не бывает – о чём, собственно и говорит выше замдиректора «Культбытстроя». Ситуация отчётливо пахнет керосином, посему мы приведём здесь небольшую справочку об участниках трагифарса, чтобы в дальнейшем не возникало лишних вопросов. Красноярское ЗАО «Культбытстрой» Геннадия Семенякова функционирует уже четырнадцать лет , имеет уставный капитал в 1,3 млн рублей, более полутора тысяч работников и дополнительную плавучесть в лице «министерского» сына Глушкова-младшего. Каковой факт придаёт описанной выше схеме дополнительное очарование, согласитесь. Даже если вы не помните, что ещё в 2010 году г-н Чебурашкин именно на «КБС» возлагал высокую миссию освоения целого Монблана бобосиков на проекте т.н. молодёжного посёлка. Ну, чисто совпало так, ву компрене? Впрочем, кое-какие проекты фирма в Нашгороде всё же реализовала. Собственные административные подвязки в бывшем Соцгороде имел и «ЭкономЖилСтрой». Начнём с того, что директор предприятия Сергей Сергеев отлично известен читателям «Уран-Батора» ещё с катаргинских времён. Сейчас фирма рулит строительством в ЗАТО не только дома для «малоимущих», на также общаги для АО «ИСС». Она на два года моложе «КБС», имеет в послужном списке девять (!) домов в Железногорске, плюс здание горнолыжной базы «Снежинка» и многострадальный спортзал лицея «Гармония». Последняя новость на сайте «ЭЖС» датирована, правда, декабрём прошлого года, и нынешний шум никакого отражения там не получил. Фактически «ЭкономЖилСтрой» является с прошлого августа малым предприятием . Учредителями его числятся Сергей Александрович Сергеев (9.501 рубль или 95,01% уставного капитала) и Александр Александрович Сомов (499 р. или 4,99%). Только по четырём контрактам с МКУ «УКС» г-на Свиридова фирма получила в разное время 154,2 млн рублей, уверяет портал rusprofile.ru , и выступила учредителем трёх, минимум, товариществ собственников жилья. Там же мы видим, что Сергеев имеет непосредственное отношение к ООО "Сибстрой" , ООО "Кэсс" , ООО СК "Экономжилстрой" , БФ "СОС" , а также к ООО "Лансервис" , ООО " Офис-М " , ООО "СПК" (это маленький шедевр вообще) и проч. Наш любимый k-agent.ru сообщает, что выручка «ЭЖС» за 2015 год увеличилась в 2,82 раза, до 576,35 млн рублей (с 204,42 млн), себестоимость продукции повысилась в 3,01 раза, до 539,20 миллиона, а чистая прибыль компании составила 8,8 млн (что в 1,88 раза больше, чем было годом ранее). И ещё. В июле 2016 года г-н Чебурашкин называл «Культбытстрой» всего-навсего поставщиком материалов для строительства на Ленинградском. «В настоящее время занято 60 процентов квартир», ага. Продолжение следует.