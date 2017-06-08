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Кукарка и государство Печатать E-mail
Среда, 07 Июнь 2017

Как в Вятской губернии наводят порядок после Никиты Белых.

Порядки на Вятке

Кировская область получила «новую метлу», но как подмести площадь, равную Австрии со Швейцарией?

Когда-то Кукарка управляла государством. В этом населенном пункте, который с 1918 года стал уже не слободой Кукаркой, а уездным городом Советском, родились, на удивление историкам, аж два председателя правительства СССР — Рыков и Молотов. Теперь на Вятке не рождается кто-либо, способный руководить хотя бы областью. А чем еще объяснить, что сюда прислали из Москвы сначала Никиту Белых, а около года назад — Игоря Васильева? Белых при этом был хотя бы федеральным политиком, которого в Кировской области благодаря телевизору знали в лицо, а кто тут видел и слышал Васильева, выходца из госбезопасности, Счетной палаты и Росреестра?

Новый человек, назначенный президентом России временно исполняющим обязанности губернатора, огляделся и заявил: «Основная задача — навести элементарный порядок». Теперь эта фраза тиражируется пиарщиками Васильева как лозунг предстоящих в сентябре выборов.

Кто под красным знаменем?

Приехав в Киров, так и хочется спросить: «Извините, не помешаю?» Тут наводят элементарный порядок, а ты еще натопчешь в чьей-нибудь приемной. Вот как раз заседает городская дума, депутаты обсуждают серьезные вопросы, и нехорошо скрипеть дверью и заглядывать в зал. Да и нет необходимости: из зала только что вышел гражданский активист Виталий Брамм, известный в городе тем, что постоянно будоражит общественное мнение. И что происходило за дверью, можно узнать от очевидца.

— На обсуждение вопросов бюджета и приватизации муниципального имущества депутаты потратили считанные минуты, — делится впечатлениями очевидец. — Зато чуть ли не час обсуждали вопрос об установке в Кирове памятника Дзержинскому. Я не выдержал, попросил слова и сказал, что многих сидящих в зале Дзержинский расстрелял бы! Не стал им объяснять, за что, — они бы сами поняли…

Резко и даже грубо. Но здесь знают, какие люди рвутся во власть. За день до этого заседания был задержан по подозрению в получении взятки в пять миллионов рублей видный горожанин Виталий Шмаков, недавно победивший в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в новую городскую думу (выборы, как и губернаторские, пройдут в сентябре). Примечательно, что Шмаков менее двух месяцев назад (уже в русле наведения «элементарного порядка») был назначен генеральным директором Кировской региональной ипотечной корпорации, 100 процентов акций которой принадлежат областному правительству.

Что касается Дзержинского, то с учетом пожеланий ветеранов госбезопасности памятник депутаты решили установить. Между тем в области, в поселке Кай, уже есть памятник Железному Феликсу, который когда-то отбывал тут ссылку и бежал из неволи в длинной шинели с холодной головой и чистыми руками.

Изображения знатных большевиков в Кирове можно увидеть не только на улицах. Так, на стене кабинета Сергея Мамаева — портрет Ленина, а на тумбочке — фигуры Сталина и Кирова. Кто такой Сергей Мамаев? Этот вопрос не станут задавать, по крайней мере в двух регионах России. Сергей Павлинович вполне может стать как губернатором Кировской области, так и главой Марийской Республики. В тот день, когда мы с ним обсуждали эти перспективы, еще не было решения руководства КПРФ, куда направить коммуниста Мамаева.

В 2015 году Мамаев участвовал в выборах главы Марий Эл и занял второе место, проиграв действующему руководителю региона Леониду Маркелову (но выиграв у него при этом в Йошкар-Оле и втором по величине городе — Волжске). Где сейчас Маркелов, известно. Отправиться в следственный изолятор ему в значительной мере помог Мамаев, опубликовавший со своим соратником, отставным полковником внешней разведки Михаилом Долговым, аналитическое расследование «Коррупция в Марий Эл: миф или ужасающая реальность?» Да уж, найти бы регион, где коррупция является мифом!

Одержав в итоге реальную победу над Маркеловым, непримиримый борец с коррупцией Сергей Мамаев еще больше повысил свою популярность в Марийской Республике. Да и в Кировской области, где на губернаторских выборах в 2014 году он занял второе место после Никиты Белых, Мамаев, пожалуй, единственный, кто может соперничать с посланником Кремля Игорем Васильевым.

— Васильев находится в нашей области уже около года, но грамотных управленческих решений и позитивных изменений я не заметил, — говорит Мамаев. — Он обновил команду, и теперь вице-губернаторы и министры у нас приезжие, не знающие территорию, без опыта управленческой работы. По моему мнению, приехали варяги, чтобы распилить бюджет. Кроме того, делается ставка только на членов «Единой России», а однопартийная система управления дает печальные результаты.

Сергей Мамаев уверен, что на Вятке достаточно своих людей, которым можно было бы доверить руководящие посты. Сам он в начале двухтысячных руководил районом, в котором родился, и полагает, что был неплохим администратором. Кстати, родился первый секретарь Кировского обкома КПРФ и бывший депутат Госдумы РФ Сергей Мамаев в том самом Советском районе, где райцентр — бывшая Кукарка.

Льстецы и дороги

Жители Кирова относятся к сентябрьским выборам без какого-либо интереса. Одни уверены: кто надо, тот и победит. Другие полагают, что выборы уже состоялись. А разве нет? Висели же в городе баннеры, на которых возле громадного портрета Игоря Васильева и его лозунга про «элементарный порядок» было четко и ясно написано: «Глава Кировской области». Хотя главой Игорь Владимирович пока не является. Да и выборная кампания еще не началась.

Подавалось все это не как агитация, а как реклама. Разрешение на установку рекламных щитов было выдано местной «Фабрике рекламы Грейхаунд». И что же при этом рекламировалось? Рекламировалось вроде бы официально несуществующее печатное издание, которое вышло два раза — без указания дат и выходных данных. Один раз этот боевой листок назывался «Губернскими новостями», второй раз — «Губернской газетой». Оба раза неопознанные журналисты на хорошей бумаге безудержно хвалили Васильева и взахлеб рассказывали о его добрых делах и намерениях.

Получился явный фальстарт. Федеральная антимонопольная служба даже возбудила производство по признакам нарушения рекламного законодательства. Установлено, что реклама содержит недостоверную информацию о статусе издания «Губернская газета» — она в качестве СМИ не зарегистрирована. Также ФАС отметила, что баннеры вводят потребителя в заблуждение относительно должности временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича.

Надо сказать пару слов о загадочной «Губернской газете». На всю первую полосу — «глава Кировской области» Игорь Васильев. Дальше Васильев с Путиным, Васильев с патриархом Кириллом, с министром здравоохранения Скворцовой, с рабочими и крестьянами, Васильев с клюшкой на льду… Любого человека у власти всегда окружают льстецы и угодники, и у того при виде 9 своих фотографий в одном газетном номере может возникнуть вопрос: «А что же десятая не поместилась?» И впрямь, на фото под рубрикой «Молочные реки» пять коров на ферме, а врио губернатора в кадре нет. Недоработала «Губернская газета».

Между тем при умной и скромной подаче информации местные СМИ порой справедливо отмечают, что Васильев не сидит на месте, много ездит по области, пытается что-то изменить к лучшему, декларирует честность и помощь людям. Так, привлекает внимание сообщение о том, что врио губернатора высказался за поддержку в 2017 году не менее трехсот общественных инициатив. Что это значит? Проект поддержки народных инициатив существовал в области и до того. И в этом году, несмотря на тяжелое положение с бюджетом, областное правительство намерено не отказываться от затеи, укрепляющей связь власти с населением.

«Новой газете» захотелось привести пару примеров результативных инициатив, и пресс-служба Васильева пообещала прислать их в письменном виде, но почему-то не прислала. Самого Игоря Владимировича в Кирове застать не удалось, поэтому о народной инициативе пришлось говорить с инициативным горожанином. Это уже знакомый нам неутомимый общественник Виталий Брамм. Инициатива Брамма и группы его соратников касается сферы, о которой здесь говорят на каком-то неповторимом вятском диалекте — это ремонт и содержание дорог. Дороги на Вятке таковы, что и враг не пройдет, и друг колесо вырвет. Здесь уже коллекционируют высказывания о местных дорогах приезжих знаменитостей: Ивана Охлобыстина, Николая Валуева, Станислава Садальского… К примеру, Ефим Шифрин сказал, что после поездки в Киров он уже не сможет перечитывать Гёте, так как в любом переводе «Фауст» слабее кировских дорог.

Так вот, весной прошлого года общественники запустили проект «Делай дороги». Началось с того, что 700 человек вышли на акцию к дому правительства, потом в Общественной палате создали группу контроля по ремонту дорог.

— У нас появились кое-какие полномочия, — рассказывает Виталий Брамм. — Появился доступ к информации, чиновники стали приходить на «круглые столы». Активисты выезжают на участки ремонтируемых дорог, пытаются контролировать процесс. Дорожники сначала нас материли, потом привыкли. Мало того, с некоторыми мы так подружились, что они сами показывают, что где не так.

Брамм охотно рассказывает, что на ремонт дорог благодаря напору активистов стали выделять больше денег из регионального и городского бюджетов. Но самое интересное, что он сообщил «Новой газете»: врио губернатора Игорь Васильев не просто поддержал инициативу общественников, но даже вошел в их рабочую группу. Правда, потом ему пришлось выйти, поскольку был принят местный закон об общественном контроле, запрещающий чиновникам такие действия. То есть между гражданскими активистами и чиновниками должна быть разделительная полоса. Надо надеяться, не сплошная.

Мимо урны

Избирателей у нас теперь считают по осени. Как сообщалось, Кировской области в числе нескольких регионов Кремль разрешил не бороться за высокую явку. Низкая явка, оказывается, упрощает задачу кандидата от власти. Почему?

— «Единая Россия» мобилизует своих сторонников, их примерно 10 процентов. При низкой явке 10 превратятся в 30, а после вброса бюллетеней будет 60, — комментирует стратегию власти Валерий Туруло, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области. Валерий Николаевич знает местные порядки и не раз испытывал нормы вятской демократии на себе. Он и выигрывал выборы в областное Законодательное собрание и проигрывал их. В прошлом году проиграл. Это было уже при Васильеве.

— Запустили про меня две газеты (по 25 тысяч экземпляров) с чернухой, я и оправдаться не успел. Многие избиратели прочитали и вообще не пошли на выборы. Вот вам и снижение явки. Дальше начались вбросы. На участки доставили пачки бюллетеней за кандидата от «Единой России». Случалось, члены комиссий, которых забыли проинструктировать, вслух удивлялись: «Откуда тут лишняя пачка?»

Туруло приводит удивительный пример, как создается резерв для манипуляции голосами. В Котельническом районе все население — 13 с половиной тысяч человек. А в избирательных списках он обнаружил 20 тысяч. Областной избирком в дальнейшем не смог объяснить ему эту демографическую аномалию.

Валерий Туруло — секретарь областного комитета Российской коммунистической рабочей партии. Для его единомышленников, считает он, безразлично, кто станет губернатором, потому что в любом случае это будет человек системы:

— Белых как исключение не был человеком системы, попытался встроиться, и мы знаем, чем это закончилось.

С однопартийцами понятно, но ведь за спиной Туруло тысячи предпринимателей из возглавляемой им ассоциации. Им тоже безразличны губернаторские выборы?

— В прошлом году на выборы Заксобрания малый бизнес практически не пошел, — говорит Валерий Николаевич. — В последние 3—4 года малое предпринимательство буквально громили. В 2014 году мы прошли 235 судов из-за сноса киосков и торговых павильонов и почти все проиграли. В 2015-м сносили целую ярмарку возле железнодорожного вокзала — 70 объектов. Позже приняли федеральный закон, стимулирующий ярмарки, которые могли бы стать визитными карточками городов. Мы это и предлагали. Но снесли ярмарку тракторами, а на ее месте сделали платную автостоянку: ни одна машина там не стоит.

Туруло показывает обращения предпринимателей в разные инстанции, вплоть до Генеральной прокуратуры РФ — никому никакого дела.

— Вот так к нам относятся, — заключает он. — Я вам больше скажу: в ноябре прошлого года мы провели съезд, приняли важные решения, выразили готовность максимально включиться в развитие региона, но с той поры не можем встретиться, чтобы скоординировать действия, ни с кем из руководства области — ни с самим Васильевым, ни с его профильным заместителем.

Что ж, ждать малый и средний бизнес на избирательных участках явно не приходится. А что думает бизнес покрупнее? На этот вопрос «Новой газете» ответил Дмитрий Русских, генеральный директор компании «Вятка-уголь»:

— Люди моего круга общения, можно сказать, продвинутая городская среда, не смотрят федеральные каналы, а читают интернет и имеют возможность думать и сравнивать. Они относятся к выборам губернатора, как к очередному шоу. Никто не верит ни в новую команду, ни в это — как сказал Васильев? — наведение элементарного порядка. Никаких иллюзий ни у кого нет.

Некоторая иллюзия, считает Русских, возникла при Никите Белых, который сменил пожилого губернатора Николая Шаклеина. Молодые люди и люди среднего возраста видели разницу между ними: это был как век XIX и XXI. Никита Юрьевич был открытым, он знал, как разговаривать с бизнесом, и поначалу у всех были радужные надежды.

— Через два-три года настроения стали ухудшаться, — вспоминает Дмитрий Михайлович, — потому что все, что происходило, было не на пользу ни губернатору, ни области. Никита попал в болото, и в этом болоте он увяз. Он не смог оградить власть от местных олигархических структур. Есть тут 3—4 олигарха, которые определяют политическую и экономическую ситуацию. Их влияние распространяется и на новую команду Васильева.

Дмитрий Русских считает, что кризис — это привычное состояние для местного бизнеса. Хуже другое: кризис стал бюджетным, затронул все слои населения, на котором стали экономить, лишая его льгот и дотаций. Снизилась платежеспособность граждан, нет доходов у муниципалитетов и местных организаций. В частности, они не могут расплачиваться за поставку угля, которой занимается его фирма.

— Что касается выборов, то мысль у меня одна, — подводит итог Русских, — пора с ними заканчивать. И без того у нас не выборы, а фактическое назначение. Не надо тратить время и деньги: результат заранее всем известен.

А выборов, оказывается, и не будет. «Новой газете» это стало известно еще до беседы с Дмитрием Русских. Наш предыдущий собеседник Валерий Туруло так и сказал:

— В связи с внешней и внутриполитической обстановкой демократия будет свернута. Сирия, Донбасс, Крым… Еще используют мероприятия Навального и введут особый режим. Губернаторов станут назначать. Вот увидите!

Надо же! А мы беспокоились…

novayagazeta.
 
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