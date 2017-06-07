 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Темохранитель arrow Дед Мороз возвращается  
Среда, 07 Июнь 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Вы ходите в театр оперетты?
Да
Нет



результаты

Комментарии
RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930   

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Дед Мороз возвращается Печатать E-mail
Вторник, 06 Июнь 2017

Чудеса в ЗАТО случаются. Особо радует их прикладной характер.

«ДЕЛАЙ КАК Я!»

Преудивительная история разворачивается на стыке виртуального и реального пространств ЗАТО Железногорск.

В конце мая видеорегистратор одного из автомобилей зафиксировал на Ленинградском обычный, в общем, эпизод: девочка переводит свой велосипед по «зебре» в пешеходном режиме, а взрослый дяденько прямо тут же, в этот же самый момент, пересекает проезжую часть верхом, наплевавши на ПДД.

Банальный случай, скажете? Да. Но дальше началось, натурально, что-то невообразимое: «За отличный и показательный пример грамотного поведения детей на переходах ЖФАС, в лице председателя Глеба Шелепова, предложила премировать девочку ценным подарком. Один из пользователей, пожелавший остаться анонимным, узнав об этом, проникся идеей благого дела пропаганды ПДД среди детей и подростков и выделил для подарка приз - iPod nano 8Gb от Apple. Теперь осталось только найти девочку и вручить ей приз. Давайте вместе поможем найти эту юную и ответственную велосипедистку».

Розыски в нашей деревне много времени не заняли, разумеется: «Умница найдена! Знакомьтесь, Алина Лысак. В четверг мы встретимся с Алиной и её родителями для награждения ценными подарками». Уфф. Даже если это всё окажется чисто рекламной акцией какой-то фирмы, необходимо признать: такой подход является исключительно грамотным и позитивным. Редко подобное встречается в Нашгороде. Что хорошо, то хорошо. Аплодисменты.

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама




Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
06.06.1956
в город приехали 2250 парней и девушек из западных районов СССР. Среди них 948 комсомольцев

06.06.1984
открылся музей НПО ПМ

06.06.2000
выпущена первая партия местной водки «Парламент XXI»

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
14 мкР/ч
Пиковый за сутки: 16 мкР/ч


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить