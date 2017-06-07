|Дед Мороз возвращается
|Вторник, 06 Июнь 2017
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Чудеса в ЗАТО случаются. Особо радует их прикладной характер.
«ДЕЛАЙ КАК Я!»
Преудивительная история разворачивается на стыке виртуального и реального пространств ЗАТО Железногорск.
В конце мая видеорегистратор одного из автомобилей зафиксировал на Ленинградском обычный, в общем, эпизод: девочка переводит свой велосипед по «зебре» в пешеходном режиме, а взрослый дяденько прямо тут же, в этот же самый момент, пересекает проезжую часть верхом, наплевавши на ПДД.
Банальный случай, скажете? Да. Но дальше началось, натурально, что-то невообразимое: «За отличный и показательный пример грамотного поведения детей на переходах ЖФАС, в лице председателя Глеба Шелепова, предложила премировать девочку ценным подарком. Один из пользователей, пожелавший остаться анонимным, узнав об этом, проникся идеей благого дела пропаганды ПДД среди детей и подростков и выделил для подарка приз - iPod nano 8Gb от Apple. Теперь осталось только найти девочку и вручить ей приз. Давайте вместе поможем найти эту юную и ответственную велосипедистку».
Розыски в нашей деревне много времени не заняли, разумеется: «Умница найдена! Знакомьтесь, Алина Лысак. В четверг мы встретимся с Алиной и её родителями для награждения ценными подарками». Уфф. Даже если это всё окажется чисто рекламной акцией какой-то фирмы, необходимо признать: такой подход является исключительно грамотным и позитивным. Редко подобное встречается в Нашгороде. Что хорошо, то хорошо. Аплодисменты.
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