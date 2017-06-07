Инвестиции в Россию суть такой же миф, как Русский Мир. «Экономика трубы» съела инвестиции в Россию Рост инвестиций, о котором в мае отчитался Росстат, является по большей части химерой. Капитальные вложения продолжают уходить в добычу и транспортировку сырья, а также финансовый бизнес, обслуживающий потоки "экономики трубы" Согласно Росстату , за квартал общий объем инвестиций в РФ вырос на 2,3%, до 1,713 трлн рублей. Более 40% этой суммы пришлось на добычу полезных ископаемых (530,4 млрд рублей, рост на 1,5%) и строительство трубопроводов для их транспортировки за рубеж (184,2 млрд рублей, рост на 24,5%). Более чем на треть, до 38,8 млрд рублей выросли инвестиции в финансовую и страховую деятельность. В той же части экономики, которая занята производством реальной продукции и не связана с извлечением на поверхность минерального сырья, инвестиционный спад продолжился. В обрабатывающей промышленности, где, по данным ЦСР , 25% мощностей устарели и не способны производить конкурентную продукцию, объем капвложений упал еще на 6,7%, до 330 млрд рублей, а их доля в общем объеме инвестиций сократилась с 19,6% до 17,7%. В металлургии капвложения обвалились почти на 30%, в производстве металлических изделий - на 24,7%, в в секторе автотранспортных средств - на 32,2%. Высокотехнологные отрасли - электроника, оптика и электрооборудование - получили лишь 0,2-0,4% от всего инвестпотока и зафиксировали спад на 6,8-7,1%. Предприятия, производящие продовольствие и напитки, сократили капитальные вложения на 18,3-20,6%. Инвестиции в электросети упали на 21%, в системы водо- и теплоснабжения - на 26,2%. Здравоохранение зафиксировало спад суммы на 5,2% и доли с 1% до 0,9%. Разочаровывает как качество инвестициионного роста, так и география, отмечают аналитики Центра макроэкономического анализа Сбербанка России: вложения в капитал увеличились лишь в трех федеральных округах из восьми - Центральном, Южном и Дальневосточном. "При этом рост в почти полностью обеспечили Москва, Крым и Якутия - регионы, которые трудно назвать барометрами состояния экономики", - пишут эксперты Сбербанка. В 49 из 85 субъектов фиксируется продолжающийся инвестиционный спад. "География наглядно показывает, что рост инвестиций поддерживается "фактором столицы", бюджетными средствами и газовым проектом "Сила Сибири". (Он) вызван государственными и квази-государственными проектами и в меньшей степени отражает восстановление активности частного сектора", - делают вывод экономисты Сбербанка. Напомним, по данным Росстата, в 2015 году инвестиции в экономику РФ обвалились на 12,7%. finanz.ru . *** Горсовет и администрация Керчи рекламируют частный бизнес на своих сайтах Администрация вопреки Положения о собственном сайте рекламирует фирму по продвижению бизнеса в Интернете, - передает Керчь .ФМ. Гиперактивная ссылка на рекламируемый ресурс размещена на главной странице администрации рядом с контактной информацией. В соответствии с п 8. Перечня сведений о деятельности администрации города Керчи, размещаемых на официальном сайте администрации города Керчи Республики Крым, на официальном сайте администрации не подлежит размещению реклама любого рода. Стоит отметить, что горсовет Керчи на своем сайте также рекламирует частный бизнес по продвижению сайтов в интернете и продаже компьютерной техники. Гиперактивная ссылка на указанное предприятие также размещено на главной странице рядом с контактными данными горсовета. Указанные действия чиновников нарушают закон о конкуренции и антимонопольное законодательство. Напомним, п рокуратура Крыма через ФАС заставила крымские министерства убрать аналогичную рекламу со своих сайтов . kerch.fm . *** Безвозвратная республика Как в Крыму исполнили поручение Москвы о пересмотре итогов национализации. Год назад, 10 июня 2016 года, правительство Крыма должно было принять нормативно-правовые акты о возврате национализированного республикой имущества в частную собственность. Такое поручение было озвучено на совещании в правительстве РФ с участием крымских чиновников, представителей Минэкономразвития, Минюста и Государственно-правового управления президента РФ. Федеральные власти не устроило, что национализация в Крыму коснулась не только предприятий украинских политиков, но и имущества простых крымчан. Например, республика забрала в собственность объекты потребительской кооперации: магазины, кафе и рынки. Забрала силой, с использованием бойцов самообороны, которые приезжали на место и выгоняли сотрудников потребсоюза с рабочих мест, используя для этого угрозы и рукоприкладство. К 10 июня власти Крыма поручение федерального правительства выполнить не смогли. Даже в октябре 2016-го прокуратура республики в ответ на жалобы пайщиков районных потребительских обществ сообщала, что Госсовет Крыма продолжает разрабатывать документ. Прошел год. Никакого имущества пайщикам не вернули. Сами они утверждают: ситуация только ухудшилась. «Забрали всё» С председателем правления «Крымпотребсоюза» Владиславом Степановым мы встречаемся в Воронцовском парке Симферополя. — Пригласить вас больше некуда, — говорит он. — Активов у нас не осталось. В начале года забрали последнее. Затем уточняет: «Забрали — мягко сказано». — Последним объектом стала контора симферопольского райпо в селе Гвардейском. В начале года к офису приехали неизвестные качки. Вломились в помещения, заявили, что все теперь принадлежит Республике Крым, а люди могут выметаться. Наши сотрудники попытались забаррикадироваться, но их быстро вывели на улицу. Это было несложно — у нас и работали-то в основном женщины и пенсионеры. Внутри остались документы, деньги, личные вещи. Ничего забрать не дали. В конце прошлого года, продолжает Степанов, глава Крыма Сергей Аксенов провел встречу с представителями крымских потребительских обществ. — Сказал, что беседовал с руководством Центрального союза потребительских обществ и готов искать компромиссы. Предложил назначить ответственным за решение вопроса министра промышленности Андрея Васюту. И все. После этого у нас забрали последние активы. Владислав добавляет: «Хотя нет. Вот я считаю, что наши машины не национализированы. Потому что их нет в перечне имущества, учитываемого как собственность Республики Крым. Но пользуются ими уже не наши работники. На принадлежавшем «Крымпотребсоюзу» Audi Q7, например, ездил мэр Симферополя Геннадий Бахарев. Сейчас, правда, он уже поменял авто». — А что теперь с вашими работниками? — У нас было 3500 сотрудников. Из них только 10% взяли на работу в МУПы, созданные на базе наших активов. 90% просто потеряли работу. Новая ценовая политика Десять процентов сотрудников, о которых говорит Степанов, — преимущественно работники рынков. Рынки — единственные из предприятий потребсоюза, которые продолжили работать при переходе в собственность республики. Остальное (магазины, кафе) закрыто. — Но и у нас все не так гладко, — говорит сотрудница евпаторийского рынка Алла. — После перехода в собственность республики в декабре 2016 года арендная плата возросла с 7800 рублей до 11 352 рублей в месяц. Причем договоры оформили задним числом и насчитали задолженность в 12 000 рублей на точку. Другой евпаторийский предприниматель рассказал «Новой газете», что, получив рынок в собственность, республиканские власти затеяли на нем реконструкцию. В чем именно она заключается, сказать сложно, но на ее проведение работников рынка попросили скинуться по 100—200 тысяч рублей. Еще хуже ситуация на рынке в Керчи. — В начале года всем предпринимателям повысили стоимость аренды торговых точек на 100%, — рассказала «Новой» предприниматель Татьяна Песоцкая. — Если за стандартное двухметровое место раньше платили 80 рублей в день, то сейчас в два раза больше. Складские помещения выросли в цене еще серьезней: у меня склад подорожал с 8000 рублей до 12 000 рублей в месяц. Это притом что мы живем в маленьком транзитном не курортном городе. Большого потока покупателей на рынке нет. Доходы у людей 8—10 тысяч рублей в месяц. Татьяна показывает документ — письмо из администрации Керчи, в котором говорится, что рынок занят предпринимателями всего на 44%, а остальная площадь не задействована. — Это неправда: на рынке работает порядка 2000 ИП, нет ни одного свободного места. Нам говорят, что у рынка низкая рентабельность и его надо выставлять на аукцион. То есть мы можем вообще остаться без работы. Люди в отчаянии, готовы выходить на массовые акции. Компенсации за ваш счет Еще 12 мая «Новая газета» направила запрос главе Крыма Сергею Аксенову, чтобы узнать, что сделано республикой во исполнение поручения правительства РФ. Прошел месяц, ответа нет. Но кое-что чиновники предприняли. 28 декабря 2016 года Аксенов подписал закон «Об особенностях регулирования в Республике Крым отдельных имущественных отношений». В законе говорится о возврате национализированного имущества. Точнее — о том, что возврата не будет. Но будут компенсации. Получить выплаты за свои активы пайщики смогут на следующих условиях. Первое — они сами должны оплатить проведение оценки национализированного имущества. При этом организацию-оценщика выберет правительство Крыма. Второе — компенсация может быть выплачена в течение десяти лет после принятия решения о ней. Третье — компенсацию не смогут получить те организации, «от деятельности которых по состоянию на 21 февраля 2014 года зависели доступность достаточной в количественном отношении и безопасной пищи, а также автономность продовольственной системы Республики Крым». Несмотря на то что практически все села Крыма обеспечивались продуктами исключительно районными потребительскими обществами, пайщики на компенсации от правительства республики не надеются. Сейчас люди оспаривают национализацию своей собственности в судах и пишут письма в Генпрокуратуру, в правительство России, лично президенту с просьбой вмешаться в ситуацию. Но Москва уже однажды вмешалась. Безрезультатно. novayagazeta. *** Постоянные представители 28 стран – членов Европейского союза согласовали продление ограничительных мер в отношении Крыма на один год, сообщил источник в Совете ЕС. ТАСС отметило, что санкции продлены в рамках «непризнания (воссоединения) Крыма с Россией». vz.ru .