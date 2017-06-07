ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

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В заслугу себе Пешков записал , в частности, тот факт, что «среднемесячная заработная плата составила 40,7 тысяч рублей». Лично сам подымал, видимо? А ещё выяснилось, что в 2015 году расходы Нашгорода не дотянули 7 процентов до планового показателя. ГХК подарил полимилиции камень для памятника. Партия «Яблоко» вносит предложение об изменении «Положения о ликвидации муниципальных предприятий». Сперва-де нужно получить разрешение от депутатов. ПКиО им. Кирова отмечает 60-летие. Пять заколючинских семей получили сертификаты на жильё, от 1 млн до 1,3 миллиона рублей. «С прошлого года дотация из федерального бюджета сократилась, - поясняют чиновники. - В 2014 году сертификаты получила 41 семья, в 2015-м – 13». На страничку Путина в «Фейсбуке» отправлена гражданская жалоба на задержку со строительством крытого катка. Под раздачу попал ещё и д/с №51 «Колосок», в котором множество нарушений выявлено в пищеблоке (и не только). Арки на ул. Ленина тоже разрушаются, между прочим. На РЗ ГХК вовсю добывают медь из демонтированного оборудования т.н. чистой зоны. «Десятки тонн проводов можно продать, - делает большие глаза ОСО предприятия, - но Петр Гаврилов поддержал идею создания участка переработки». Здание библиотеки имени Горького требует срочного ремонта, ибо «трещит по швам». Главный архитектор ЗАТО Сергей Добролюбов настаивает: 45 ларьков надо сносить, как не отвечающие духу времени. И часть уже снесли. Десять взрослых и трое детей пострадали за месяц от укусов животных. Оздоровительный лагерь «Взлёт» комиссия будет принимать только 9 июня. Два случая педикулёза зафиксированы у детей за неделю в бывшем Соцгороде. В Сером доме прошло первое заседание т.н. общественного совета по образованию. С тех пор лично я о нём больше ничего не слыхал. На 31 мая в краевом управлении ФАС намечено рассмотрение жалобы ООО «Сервис-Енисей Плюс» на действия ФГУП «Горно-химический комбинат» при проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на услуги по сервисному обслуживанию и ремонту копировально-множительной техники и принтеров. Суров рынок! Продолжение следует.