06.06.1956 в город приехали 2250 парней и девушек из западных районов СССР. Среди них 948 комсомольцев

06.06.1984 открылся музей НПО ПМ

06.06.2000 выпущена первая партия местной водки «Парламент XXI»

по материалам библиотеки им.Горького