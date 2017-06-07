 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Страна и Мир arrow Ответить за базар  
Среда, 07 Июнь 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Вы читаете местные газеты? Какие?
Да, обе
Нет
ГиГ
СГ-26



результаты

Комментарии
RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930   

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Ответить за базар Печатать E-mail
Вторник, 06 Июнь 2017

Пока НАТО раскачается, россияне истребят себя сами.

Электрика, устроившего расстрел под Тверью, пришлось вязать проволокой

Ужасающий по своей жестокости расстрел девяти человек в поселке Редкино Конаковского района Тверской области — убийство на первый взгляд чисто бытовое.

Выпивоха в пьяном угаре убил тех, кто попался ему на пути. Но даже такой банальный случай оставил массу вопросов. Во-первых, хоть кто-то в нашей стране контролирует многочисленную армию владельцев оружия? 45-летний Сергей Егоров владел карабином «Сайга» на вполне законных основаниях. И когда в его голову пришла безумная мысль об убийстве, ствол пришелся как нельзя кстати. Хотя по всем правилам он должен был лежать в сейфе в московской квартире электрика.

Во-вторых, что вообще происходит в многочисленных садоводческих товариществах вокруг столицы? Как там делят власть? Кто и каким способом решает спорные вопросы? Ведь, по данным «МК», первопричина расстрела вовсе не белая горячка у отдельно взятого электрика. А затяжной коммунальный конфликт.

Редкино никогда не было тихой заводью дачников. Хотя местоположение — удобнее не придумаешь: прямое сообщение электричкой с Москвой, под боком Ленинградское шоссе. Но именно близость двух магистралей (автомобильной и железнодорожной) испортила местное население. В погоне за длинным рублем в лихие 90-е многие подались в бандиты. О «редкинской» ОПГ знали даже в Москве. Потом кого-то поубивали, кто-то подался в бизнес. И в последние годы — до не по-июньски холодной воскресной ночи — о Редкино не вспоминали.

В воскресенье тихий поселок (часть его так и называется «московская», поскольку здесь дачи жителей мегаполиса) напоминал место проведения полицейской операции. Хотя самая активная ее часть давно завершилась. Да и длилась она 15 минут. Ровно столько понадобилось группе захвата, чтобы обезвредить убийцу 9 человек. Местные полицейские нервничают. Участковый — в ватнике, без формы, явно разбуженный среди ночи — надрывно повторяет: «Уходите! Уходите!» А сам понимает, что уйти-то, возможно (из органов), придется ему. За оборотом оружия отвечает именно уполномоченный инспектор полиции.

Мой первый собеседник — Наталья. Выжившая свидетельница. Во время бойни №2 (так приходится называть для понимания ситуации: Егоров убивал людей по двум адресам) она каким-то чудом спряталась под столом, укрывшись одеялом.

— Верните мне деньги! Помогите деньги вернуть, — повторяет она как заведенная. Постепенно понимаем, о чем речь. После обыска у женщины из кармана пропали 55 тысяч.

— Какие тебе деньги? Не было никаких денег, — полицейский отводит глаза.

— Вы что! Отдайте деньги! Совесть имейте, — у Натальи начинается истерика.

— Я корреспондент, — представляюсь стражу порядка, — разберитесь, пожалуйста. Она явно не врет.

Наталью приглашают в дом. И — словно по мановению волшебной палочки — деньги находятся, только в другой одежде. Как они туда «перепрыгнули» — загадка. А мы беседуем с Татьяной Архиповой, бывшим председателем СНТ «50 лет Октября». Она тоже выжившая свидетельница, хотя не присутствовала при расстреле. 3 июня наша собеседница теперь может считать своим вторым днем рождения: после бойни №1 Егоров собирался застрелить ее, но перепутал дома. Хотя реальный день рождения в субботу был у ее внучки. С него-то все и началось.

— Мы собрались с соседями: я, Паша Смирнов, его жена Вера, Саша Редин. Они посидели у меня, потом мне уже нужно было внучку спать укладывать. Ну, они поздравили и тихо-мирно пошли. А этот электрик тоже пришел ко мне и говорит: «Лобанова (нынешний председатель СНТ. — Прим. авт.) каждый день требует вас отключить от электричества». Я стала возмущаться: на каком основании? Я что, не плачу за электричество? Электричество мы оплачиваем напрямую в энергокомпанию, а членские взносы мой сын оплатил как положено. За что отключать?

— Кто это, Лобанова?

— Марина Лобанова теперь председатель нашего СНТ. Меня же в прошлом году местное руководство свергло, и при этом незаконно: 2 июля собрали свое собрание и без оповещения меня избрали другого человека. Так вот, раньше у нас был электриком Дима Локтионов. Хороший такой парень, добросовестный. Она и его посылала отключать мне свет. А он спрашивал ее: «А почему я ее должен отключать? На это же должен акт составляться». И она ему тогда сказала: не будешь отключать — ты у нас не работаешь. И она его выкинула, и даже, говорят, не заплатили ему зарплату. И вместо Димы взяла вот этого временного электрика Егорова.

— Вы его знали раньше? Он же тоже вроде бы из вашего СНТ?

— Я с ним раньше не общалась, никогда до этого не разговаривала (по данным «МК», Егорова оформили на работу 15 мая. — Прим. авт.). Он приходил платить членские взносы, помню, но не более, у меня их тысяча человек были, со всеми же не будешь разговоры говорить.

— А в этот вечер он пришел к вам трезвый?

— Он уже подвыпивший был. Я даже сейчас так думаю, что он шел намеренно. Он когда ко мне пришел, хвастался, что у него есть ружье. Я его спрашиваю: «Наверное, зарегистрированное? И что ты с ним хочешь делать?»

— И как раз у вас убитые в гостях были...

— Да, ребята пошли домой — Паша, Саша Редин и Вера, пошли к себе домой, на Парковую. А электрик этот на машине своей красной (старенькая «Опель Фронтера». — Прим. авт.) тоже поехал и еще освещал им дорогу. Как там дальше получилось, я не знаю. Может, они к Славе Савельеву зашли, они тоже знали друг друга. Они часто сидели вместе, шашлыки жарили, разговаривали. Слава тоже погиб. А может, сразу к Ване Загорняну пошли и Слава там был, не могу сказать точно. Поубивали всех у Вани Загорняна в доме. Только Марина выжила — Славина подруга.

Рабочая версия: Егоров затаил обиду из-за того, что собеседники не поверили в его боевое прошлое. Дескать, Сергей заявил, будто служил в ВДВ, а его подняли на смех. Электрик и правда не похож на бравого десантника: маленький, щупленький (рост всего 165 см), ершистый. Кстати, как позднее уточнил начальник пресс-службы УМВД по Тверской области Вадим Левшин, на самом деле Егоров служил в ПВО.

Скорее всего, пьяного мужика обидели сразу два факта: и то, что ему не дали выполнить миссию по отключению электричества, и то, что подвергли сомнению его армейскую биографию. Егоров сбегал за ружьем и устроил бойню. Погибли супруги Смирновы, супруги Загорнян, Владислав Савельев, Александр Редин и пожилая женщина, 90-летняя бабушка одного из мужчин. Марина спряталась на втором этаже вместе с собакой. Умный пес не тявкнул, и в страшной тишине женщина слышала стоны раненых и хлопки — изувер добивал своих жертв, стреляя в головы. Убийца вошел в раж, его было уже не остановить.

Рассказывает Татьяна Архипова:

— Я так думаю, что электрик этот оттуда пошел нас убивать. Но, наверное, перепутал дом и к соседу зашел, а надо было идти в другую сторону. А мы внизу спали в доме, и я только в шесть утра узнала, что произошло.

А произошло вот что. Егоров перепутал дома и ворвался к супругам Сорокиным, Светлане и Олегу. Они были не одни: на выходные приехал в гости брат Светланы Алексей с женой Натальей. Вот им-то как раз и повезло. Алексей был на улице и, когда убийца начал стрелять, крикнул «Спасайтесь!» — и сам бросился наутек. Наталья спряталась под столом — сидела так, что ни один бокал не шелохнулся. А Сорокины погибли. Преступник же, устав убивать, перекурил и занялся утилизацией. Скорее всего, он свалил бы все трупы в кучу в одном из домов и поджег. Одно тело он успел запихнуть в багажник своей машины, чтобы перевезти к месту бойни №1. Второй труп как раз волочил за ноги, когда его взяли полицейские (полицию вызвал Алексей). Вязали сумасшедшего электрика металлической проволокой. Он, кстати, особо и не дергался, даже просил: «Переверните на бок, а то руки затекли».

Следственные действия на месте бойни продолжались до середины воскресенья. Жители — ошарашенные, недовольные, перепуганные — долго не могли прийти в себя, заливая горе кто валокордином, кто валерьянкой, кто чем-то покрепче. Наталья сетовала, что после долгого допроса в Редкино ей пришлось 7 километров с мужем идти пешком в резиновых тапочках. А Архипова говорит, что, несмотря на арест Егорова, все равно боится.

— Почему? Его же уже задержали.

— Когда правление и председатель приходили забирать у меня документы, они мне угрожали. Кричали мне: отдай по-хорошему, иначе будет по-плохому. Это было еще в том году. Вот и вышло по-плохому. Разве так можно?

— То есть вы считаете, что электрика могли они накрутить?

— Я думаю, что его специально на разборки послали. Знаете что? Я вспомнила: если у убитой Веры Смирновой изымут телефон, то там есть разговор, в котором говорится, как кто-то из правления хвастался, что у нее все здесь повязано — и полиция, и депутаты. И видео там есть. Запись была сделана в прошлом году. А Вера, Паша — это мои друзья, и они всегда были за меня, потому что знали, что здесь к власти пришли те, кому земли нужны.

— У Смирновых осталась дочь. Вы ее знаете?

— Ой, Полину? Да, конечно, знаю! Такая девочка хорошая! Учится в Москве, на красный диплом идет. И школу окончила с отличием.

Звонок «МК» застал Полину Смирнову в тот момент, когда она ехала в Редкино на электричке. Больше никого из близких родственников у нее не осталось. Ей сообщили о произошедшем, но что именно случилось, она не знала.

— Мама с папой еще не были на пенсии, они все время там, на даче, жили... — стала рассказывать девушка, но большего сказать оказалась не в силах — заплакала, извинилась и положила трубку.

Иван Загорнян, на даче которого и произошла бойня, родом из Молдавии. В России он жил больше 30 лет, получил российское гражданство. Здесь же встретил и свою супругу Людмилу — она тоже погибла во время перестрелки. Как рассказал «МК» близкий друг погибшего Андрей Яцко, всю жизнь Иван работал в строительном бизнесе. Одно время он трудился сантехником. А в последнее время работал сварщиком или слесарем, ремонтировал фуры. Дачу, где произошла трагедия, семья приобрела не так давно — около трех лет назад. Загорнян приглашали туда всех своих друзей.

— Они были очень гостеприимными людьми, у них все на даче перебывали. Меня тоже несколько раз звали, я пообещал, что приеду в июне.

Спиртным, уверяет Андрей, погибшие не злоупотребляли, хотя и могли выпить рюмку-другую под шашлык. Общих детей у Ивана и Людмилы не было, но у каждого есть ребенок от прежнего брака. У Ивана остался сын, не так давно он вернулся из армии. Людмила вырастила дочь. Вот что рассказала «МК» Ольга Десятник, близкая подруга погибших:

— Много лет назад я приехала с мужем и маленьким ребенком на заработки из Молдавии в Зеленоград. Там мы и познакомились с Людой — вместе работали. И она нас приютила у себя, причем совсем бесплатно, да еще и смотрела за нашим двухгодовалым ребенком. Наш малыш стал называть ее «мам Людой». Мы выжили в Москве только благодаря этой прекрасной женщине, она была готова протянуть руку помощи любому человеку, попавшему в беду. Спустя несколько лет нашей дружбы мы уехали на ПМЖ в Германию. Но мы созванивались, переписывались... И Ваня был таким же добрым и безотказным человеком. Я не верю, что он мог спровоцировать конфликт у себя на даче...

В эти выходные Иван на дачу пригласил и своего близкого друга Славу Савельева. Несмотря на большую разницу в возрасте (Ивану было уже за 50, а Славе только 34), мужчины близко общались.

— Славу я видел несколько раз в гостях у Вани. И тот мне тогда сказал, что они друг другу как братья, — поделился с «МК» Яцко. — Хороший парень, общительный, работал водителем у какого-то известного человека. Своей семьи он не создал, но встречался с девушкой…

mk.

***

Суд принял решение арестовать подозреваемого в убийстве девяти человек в Тверской области Сергея Егорова, передает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светлану Петренко. В отношении арестованного назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района в садоводческом товариществе "50 лет Октября" ночью 4 июня. Пьяный электрик, поссорившись с соседями, позвавшими его помочь с проводкой, застрелил из карабина девятерых человек. Одной девушке удалось выжить, потому что она спряталась под одеялом в комнате на втором этаже дома, она и вызвала полицию.

newsru.com.
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

< Пред.   След. >
[Назад]
Реклама




Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
06.06.1956
в город приехали 2250 парней и девушек из западных районов СССР. Среди них 948 комсомольцев

06.06.1984
открылся музей НПО ПМ

06.06.2000
выпущена первая партия местной водки «Парламент XXI»

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
14 мкР/ч
Пиковый за сутки: 16 мкР/ч


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить