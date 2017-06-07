Пока НАТО раскачается, россияне истребят себя сами. Электрика, устроившего расстрел под Тверью, пришлось вязать проволокой Ужасающий по своей жестокости расстрел девяти человек в поселке Редкино Конаковского района Тверской области — убийство на первый взгляд чисто бытовое. Выпивоха в пьяном угаре убил тех, кто попался ему на пути. Но даже такой банальный случай оставил массу вопросов. Во-первых, хоть кто-то в нашей стране контролирует многочисленную армию владельцев оружия? 45-летний Сергей Егоров владел карабином «Сайга» на вполне законных основаниях. И когда в его голову пришла безумная мысль об убийстве, ствол пришелся как нельзя кстати. Хотя по всем правилам он должен был лежать в сейфе в московской квартире электрика. Во-вторых, что вообще происходит в многочисленных садоводческих товариществах вокруг столицы? Как там делят власть? Кто и каким способом решает спорные вопросы? Ведь, по данным «МК», первопричина расстрела вовсе не белая горячка у отдельно взятого электрика. А затяжной коммунальный конфликт. Редкино никогда не было тихой заводью дачников. Хотя местоположение — удобнее не придумаешь: прямое сообщение электричкой с Москвой, под боком Ленинградское шоссе. Но именно близость двух магистралей (автомобильной и железнодорожной) испортила местное население. В погоне за длинным рублем в лихие 90-е многие подались в бандиты. О «редкинской» ОПГ знали даже в Москве. Потом кого-то поубивали, кто-то подался в бизнес. И в последние годы — до не по-июньски холодной воскресной ночи — о Редкино не вспоминали. В воскресенье тихий поселок (часть его так и называется «московская», поскольку здесь дачи жителей мегаполиса) напоминал место проведения полицейской операции. Хотя самая активная ее часть давно завершилась. Да и длилась она 15 минут. Ровно столько понадобилось группе захвата, чтобы обезвредить убийцу 9 человек. Местные полицейские нервничают. Участковый — в ватнике, без формы, явно разбуженный среди ночи — надрывно повторяет: «Уходите! Уходите!» А сам понимает, что уйти-то, возможно (из органов), придется ему. За оборотом оружия отвечает именно уполномоченный инспектор полиции. Мой первый собеседник — Наталья. Выжившая свидетельница. Во время бойни №2 (так приходится называть для понимания ситуации: Егоров убивал людей по двум адресам) она каким-то чудом спряталась под столом, укрывшись одеялом. — Верните мне деньги! Помогите деньги вернуть, — повторяет она как заведенная. Постепенно понимаем, о чем речь. После обыска у женщины из кармана пропали 55 тысяч. — Какие тебе деньги? Не было никаких денег, — полицейский отводит глаза. — Вы что! Отдайте деньги! Совесть имейте, — у Натальи начинается истерика. — Я корреспондент, — представляюсь стражу порядка, — разберитесь, пожалуйста. Она явно не врет. Наталью приглашают в дом. И — словно по мановению волшебной палочки — деньги находятся, только в другой одежде. Как они туда «перепрыгнули» — загадка. А мы беседуем с Татьяной Архиповой, бывшим председателем СНТ «50 лет Октября». Она тоже выжившая свидетельница, хотя не присутствовала при расстреле. 3 июня наша собеседница теперь может считать своим вторым днем рождения: после бойни №1 Егоров собирался застрелить ее, но перепутал дома. Хотя реальный день рождения в субботу был у ее внучки. С него-то все и началось. — Мы собрались с соседями: я, Паша Смирнов, его жена Вера, Саша Редин. Они посидели у меня, потом мне уже нужно было внучку спать укладывать. Ну, они поздравили и тихо-мирно пошли. А этот электрик тоже пришел ко мне и говорит: «Лобанова (нынешний председатель СНТ. — Прим. авт.) каждый день требует вас отключить от электричества». Я стала возмущаться: на каком основании? Я что, не плачу за электричество? Электричество мы оплачиваем напрямую в энергокомпанию, а членские взносы мой сын оплатил как положено. За что отключать? — Кто это, Лобанова? — Марина Лобанова теперь председатель нашего СНТ. Меня же в прошлом году местное руководство свергло, и при этом незаконно: 2 июля собрали свое собрание и без оповещения меня избрали другого человека. Так вот, раньше у нас был электриком Дима Локтионов. Хороший такой парень, добросовестный. Она и его посылала отключать мне свет. А он спрашивал ее: «А почему я ее должен отключать? На это же должен акт составляться». И она ему тогда сказала: не будешь отключать — ты у нас не работаешь. И она его выкинула, и даже, говорят, не заплатили ему зарплату. И вместо Димы взяла вот этого временного электрика Егорова. — Вы его знали раньше? Он же тоже вроде бы из вашего СНТ? — Я с ним раньше не общалась, никогда до этого не разговаривала (по данным «МК», Егорова оформили на работу 15 мая. — Прим. авт.). Он приходил платить членские взносы, помню, но не более, у меня их тысяча человек были, со всеми же не будешь разговоры говорить. — А в этот вечер он пришел к вам трезвый? — Он уже подвыпивший был. Я даже сейчас так думаю, что он шел намеренно. Он когда ко мне пришел, хвастался, что у него есть ружье. Я его спрашиваю: «Наверное, зарегистрированное? И что ты с ним хочешь делать?» — И как раз у вас убитые в гостях были... — Да, ребята пошли домой — Паша, Саша Редин и Вера, пошли к себе домой, на Парковую. А электрик этот на машине своей красной (старенькая «Опель Фронтера». — Прим. авт.) тоже поехал и еще освещал им дорогу. Как там дальше получилось, я не знаю. Может, они к Славе Савельеву зашли, они тоже знали друг друга. Они часто сидели вместе, шашлыки жарили, разговаривали. Слава тоже погиб. А может, сразу к Ване Загорняну пошли и Слава там был, не могу сказать точно. Поубивали всех у Вани Загорняна в доме. Только Марина выжила — Славина подруга. Рабочая версия: Егоров затаил обиду из-за того, что собеседники не поверили в его боевое прошлое. Дескать, Сергей заявил, будто служил в ВДВ, а его подняли на смех. Электрик и правда не похож на бравого десантника: маленький, щупленький (рост всего 165 см), ершистый. Кстати, как позднее уточнил начальник пресс-службы УМВД по Тверской области Вадим Левшин, на самом деле Егоров служил в ПВО. Скорее всего, пьяного мужика обидели сразу два факта: и то, что ему не дали выполнить миссию по отключению электричества, и то, что подвергли сомнению его армейскую биографию. Егоров сбегал за ружьем и устроил бойню. Погибли супруги Смирновы, супруги Загорнян, Владислав Савельев, Александр Редин и пожилая женщина, 90-летняя бабушка одного из мужчин. Марина спряталась на втором этаже вместе с собакой. Умный пес не тявкнул, и в страшной тишине женщина слышала стоны раненых и хлопки — изувер добивал своих жертв, стреляя в головы. Убийца вошел в раж, его было уже не остановить. Рассказывает Татьяна Архипова: — Я так думаю, что электрик этот оттуда пошел нас убивать. Но, наверное, перепутал дом и к соседу зашел, а надо было идти в другую сторону. А мы внизу спали в доме, и я только в шесть утра узнала, что произошло. А произошло вот что. Егоров перепутал дома и ворвался к супругам Сорокиным, Светлане и Олегу. Они были не одни: на выходные приехал в гости брат Светланы Алексей с женой Натальей. Вот им-то как раз и повезло. Алексей был на улице и, когда убийца начал стрелять, крикнул «Спасайтесь!» — и сам бросился наутек. Наталья спряталась под столом — сидела так, что ни один бокал не шелохнулся. А Сорокины погибли. Преступник же, устав убивать, перекурил и занялся утилизацией. Скорее всего, он свалил бы все трупы в кучу в одном из домов и поджег. Одно тело он успел запихнуть в багажник своей машины, чтобы перевезти к месту бойни №1. Второй труп как раз волочил за ноги, когда его взяли полицейские (полицию вызвал Алексей). Вязали сумасшедшего электрика металлической проволокой. Он, кстати, особо и не дергался, даже просил: «Переверните на бок, а то руки затекли». Следственные действия на месте бойни продолжались до середины воскресенья. Жители — ошарашенные, недовольные, перепуганные — долго не могли прийти в себя, заливая горе кто валокордином, кто валерьянкой, кто чем-то покрепче. Наталья сетовала, что после долгого допроса в Редкино ей пришлось 7 километров с мужем идти пешком в резиновых тапочках. А Архипова говорит, что, несмотря на арест Егорова, все равно боится. — Почему? Его же уже задержали. — Когда правление и председатель приходили забирать у меня документы, они мне угрожали. Кричали мне: отдай по-хорошему, иначе будет по-плохому. Это было еще в том году. Вот и вышло по-плохому. Разве так можно? — То есть вы считаете, что электрика могли они накрутить? — Я думаю, что его специально на разборки послали. Знаете что? Я вспомнила: если у убитой Веры Смирновой изымут телефон, то там есть разговор, в котором говорится, как кто-то из правления хвастался, что у нее все здесь повязано — и полиция, и депутаты. И видео там есть. Запись была сделана в прошлом году. А Вера, Паша — это мои друзья, и они всегда были за меня, потому что знали, что здесь к власти пришли те, кому земли нужны. — У Смирновых осталась дочь. Вы ее знаете? — Ой, Полину? Да, конечно, знаю! Такая девочка хорошая! Учится в Москве, на красный диплом идет. И школу окончила с отличием. Звонок «МК» застал Полину Смирнову в тот момент, когда она ехала в Редкино на электричке. Больше никого из близких родственников у нее не осталось. Ей сообщили о произошедшем, но что именно случилось, она не знала. — Мама с папой еще не были на пенсии, они все время там, на даче, жили... — стала рассказывать девушка, но большего сказать оказалась не в силах — заплакала, извинилась и положила трубку. Иван Загорнян, на даче которого и произошла бойня, родом из Молдавии. В России он жил больше 30 лет, получил российское гражданство. Здесь же встретил и свою супругу Людмилу — она тоже погибла во время перестрелки. Как рассказал «МК» близкий друг погибшего Андрей Яцко, всю жизнь Иван работал в строительном бизнесе. Одно время он трудился сантехником. А в последнее время работал сварщиком или слесарем, ремонтировал фуры. Дачу, где произошла трагедия, семья приобрела не так давно — около трех лет назад. Загорнян приглашали туда всех своих друзей. — Они были очень гостеприимными людьми, у них все на даче перебывали. Меня тоже несколько раз звали, я пообещал, что приеду в июне. Спиртным, уверяет Андрей, погибшие не злоупотребляли, хотя и могли выпить рюмку-другую под шашлык. Общих детей у Ивана и Людмилы не было, но у каждого есть ребенок от прежнего брака. У Ивана остался сын, не так давно он вернулся из армии. Людмила вырастила дочь. Вот что рассказала «МК» Ольга Десятник, близкая подруга погибших: — Много лет назад я приехала с мужем и маленьким ребенком на заработки из Молдавии в Зеленоград. Там мы и познакомились с Людой — вместе работали. И она нас приютила у себя, причем совсем бесплатно, да еще и смотрела за нашим двухгодовалым ребенком. Наш малыш стал называть ее «мам Людой». Мы выжили в Москве только благодаря этой прекрасной женщине, она была готова протянуть руку помощи любому человеку, попавшему в беду. Спустя несколько лет нашей дружбы мы уехали на ПМЖ в Германию. Но мы созванивались, переписывались... И Ваня был таким же добрым и безотказным человеком. Я не верю, что он мог спровоцировать конфликт у себя на даче... В эти выходные Иван на дачу пригласил и своего близкого друга Славу Савельева. Несмотря на большую разницу в возрасте (Ивану было уже за 50, а Славе только 34), мужчины близко общались. — Славу я видел несколько раз в гостях у Вани. И тот мне тогда сказал, что они друг другу как братья, — поделился с «МК» Яцко. — Хороший парень, общительный, работал водителем у какого-то известного человека. Своей семьи он не создал, но встречался с девушкой… mk. *** Суд принял решение арестовать подозреваемого в убийстве девяти человек в Тверской области Сергея Егорова , передает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светлану Петренко. В отношении арестованного назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района в садоводческом товариществе "50 лет Октября" ночью 4 июня. Пьяный электрик, поссорившись с соседями, позвавшими его помочь с проводкой, застрелил из карабина девятерых человек. Одной девушке удалось выжить , потому что она спряталась под одеялом в комнате на втором этаже дома, она и вызвала полицию. newsru.com .