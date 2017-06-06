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|Вторник, 06 Июнь 2017
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В Красноярск приехал министр обороны Сергей Шойгу
06.06.17 17:20
В эти минуты в Железногорске на заводе информационных спутниковых систем имени Решетнёва в рамках рабочей поездки находится министр обороны России Сергей Шойгу. Он оценивает выполнение планов поставок космических комплексов для нужд обороны страны.
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Какой-то жалкий министр какой-то там обороны – вовсе не повод для того, чтобы в Железногорске отложили плановые чаепития в конце рабочего дня, да ещё и летом. Ни на сайте городской администрации, ни на портале «решетнёвской фирмы» визит столичного гостя никак не отражён. Может, завтра к вечеру, когда у краевого «правительства» появится централизованный пресс-релиз, отчётливо определяющий тонкости политического момента…
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