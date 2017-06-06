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Семь дней в Заколючинске Печатать E-mail
Понедельник, 05 Июнь 2017

Криминальные хроники бывшего Красноярска-26.

СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ

Криминальные хроники бывшего Красноярска-26.

ТАМ ХОРОШО, ГДЕ НАС НЕТ - 2

«В одной из красноярских школ между одноклассницами  произошел конфликт. В его разрешение включились родители девочек. 11.05.2017 г мама и бабушка одной из третьеклассниц  недалеко от школы увидели обидчицу дочери у проезжей части. С применением физической силы они попытались усадить девочку в свой автомобиль. Противоправные действия были пресечены случайными прохожими.

Законный представитель девочки обратилась в правоохранительные органы с целью привлечения напавших к уголовной ответственности. Однако сотрудники следственного отдела по Свердловскому району г. Красноярска Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю не усмотрели в их действиях признаков преступления. Только после вмешательства прокурора Свердловского района 23.05.2017 руководителем следственного отдела была организована доследственная проверка».

То есть, если бы не давнишний конфликт Генпрокуратуры и Следственного комитета, даже проверки не было бы? Интересная у нас страна. Полезная информация…

ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО

Об исчезновении банковской карты сообщила в полимилицию 61-летняя местная жительница. Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что сумка с картой (а также и записанным пин-кодом, а как же?) лежала в садовом домике, пока хозяйка копошилась на грядках. Злоумышленник влез в открытое окно, после чего стал богаче на 10 тысяч рублей. Ненадолго, правда. Уголовный розыск задержал ранее судимого за аналогичные преступления 29-летнего архаровца и наградил его ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). По тарифу это до пяти* лет.

***

Об изъятии пятисот тысяч рублей из семисот украденных у 76-летнего пенсионера мы уже рассказывали. Но повторить не грех. Под видом коммивояжёров к дедушке зашли две дамы и предложили какой-то ширпотреб, а пока клиент развешивал уши, одна из продавщиц прошмонала его квартиру и отыскала заначку. Это несложно, видимо, поскольку советские люди мыслят штампами.

Подозреваемых вычислили. Непосредственную исполнительницу кражи, 37-летнюю местную жительницу, пригласили в гости на Северную и пообещали принудительные каникулы лет эдак на шесть. Та призадумалась и часть денег вернула. Данному пассажиру, я имею в виду. А сколько таких лохов ещё за ней числится – кто знает?

БРЕМЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Некий гражданин нашёл в интернете объявление о продаже авиабилетов по низкой цене, отправил запрос по электронной почте, затем по ссылке, отправленной жуликами, заполнил заявку, указав данные банковской карты. Далее на сотовый ему пришёл пин-код, и эти несколько циферок стоили клиенту более 14 тысяч рублей. И никаких билетов, разумеется.

Позднее точно по той же схеме и на такую же сумму обулась женщина. Милиполиция завела два дела по статье «Мошенничество», но перспективы у него, насколько я понимаю, не очень хороши, ибо преступники могут находиться где угодно. В Черногории, например)))

Следующий пострадавший попытался по объявлению в сети купить квадроцикл и даже созвонился с «продавцом». Разговор удался, очевидно, потому что клиент перевёл мошеннику 135 тысяч, и горько теперь о них сожалеет. Возбуждённое уголовное дело навряд ли способно его утешить.

ДЕНЬГИ НА КОЛЁСИКАХ

Гражданка 1984 года рождения бросила без присмотра велосипед у здания Танцевально-концертного зала и очень удивилась, когда он уехал куда-то без хозяйки. Ущёрб она оценила в 9.000 рублей, дело заведено, но тут интересно другое – неистребимое разгильдяйство железных горцев. Ему что, действительно нет предела?

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Припаркованный у садового участка «ВАЗ-2106» исчез бесследно, о чём 24-летний владелец поспешил пожаловаться в горУВД. Под подозрение попали двое молодых людей, с которыми у потерпевшего имел место конфликт. По разосланной ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы задержали приятелей 1992 и 1996 г.р. Затем на одной из улиц садового общества обнаружен был и пропавший автомобиль. В сожжённом виде.

По статьям «Угон» и «Поджог» мстителям светит до семи лет. Шутка обещает получиться очень-очень смешной.

КРАСНЫЙ ПЕТУХ НАПОМИНАЕТ О СЕБЕ

Чтоб два раза не вставать, как говорится, вот вам ещё парочка пожарных автомобильных сюжетов из социальных сетей.

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НЕ ПО РАЗМЕРУ СЕТЬ?

В ходе оперативно-профилактического мероприятие «Розыск» две мобильно-поисковые группы проверили некоторое количество народу и даже сумели отыскать обвиняемого в совершении кражи туземца, скрывающегося от суда. Всего одного, да. Впрочем, откуда нам знать, какие там нормативы?

ОХОТА НА ДОРОГАХ

Нарядами дорожно-патрульной службы за два дня были задержаны автомобили под управлением нетрезвых мужчин 33- и 37-летних водителей. Причём оба уже привлекались к ответственности за то же правонарушение, и она им настолько пришлась по душе, судя по всему, что пьяная езда стала привычкой. В полимилиции напоминают в очередной раз, что по ст. 264.1 можно сесть на два года. Но тут явно надо не напоминать, а тупо сажать, и это будет куда эффективнее.

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За прошлые выходные в ЗАТО было зарегистрирован

 10 дорожно-транспортных происшествий и более 150 нарушений ПДД. В том числе: 16 водителей пренебрегли ремнями безопасности, детей без специального автокресла перевозили четверо, пять человек сели за руль, не имея прав управления, семеро были пьяны, и четырнадцать орлов запалились на тонировке. На штрафстоянку отправились семь машин. По ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» оформлено было 4 материала. Санкция – двукратный штраф, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

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К СЛОВУ, О ВОДКЕ

С начала года в Железногорске было проведено 78 проверок объектов торговли, гаражных массивов, жилых и иных помещений. Выявлено и пресечено 18 административных правонарушений в сфере незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Составлено 13 административных протоколов, сумма наложенных штрафов - более 130 тысяч рублей.

ВОТ ПРЯМО АНГЕЛЫ?

Руководство МУ МВД поздравило сотрудников отдела по делам несовершеннолетних с 82-ой годовщиной образования этого подразделения в системе органов внутренних дел России. «Не случайно в подразделении работают преимущественно представительницы прекрасного пола, - говорится в специальном релизе. - Справиться с такой задачей сможет только человек с чутким сердцем. «Ангелы в погонах» - именно так называют сотрудниц ПДН».

Я дико извиняюсь, конечно, но ужасно хочется уточнить: кто именно называет?

 

* Серьёзные люди такими мелочами не балуются.

«ГСУ СК РФ по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению заместителя министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Маршалкиной Надежды Петровны, в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), 2 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания акционеров хозяйственного общества или решения совета директоров хозяйственного общества), 2 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг).

В ходе предварительного следствия установлено, что Маршалкина предложила знакомому руководителю крупной коммерческой организации дать ей взятки в размере 10 процентов от общей стоимости планируемых к заключению государственных контрактов по строительству Богучанской ГЭС, а именно около 17 млн. руб., а также планируемого к заключению государственного контракта по строительству объектов инфраструктуры железнодорожной линии Карабула – Ярки в Красноярском крае – около 55 млн. руб. Общая сумма взяток должна была составить около 72 млн. руб., но в связи с возникшим конфликтом с руководителем коммерческой организации Маршалкина получила только часть суммы в виде двух автомобилей стоимостью около 4,7 миллионов рублей и 14 миллионов рублей путем безналичного перечисления на счет фирмы, в которой она являлась учредителем» (отсюда).

Специалиста сразу видно. Условный срок получит наверняка.

 
 
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в город приехали 2250 парней и девушек из западных районов СССР. Среди них 948 комсомольцев

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открылся музей НПО ПМ

06.06.2000
выпущена первая партия местной водки «Парламент XXI»

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