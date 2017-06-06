На Балканах у Путина тоже ничего хорошего не получилось. Операция «Нейтрализация» Документы контрразведки Македонии показывают: российские спецслужбы пытаются заблокировать вступление страны в НАТО и создать пояс нейтральных стран на Балканах. Источник из правительства Македонии на условиях анонимности передал архив из десятков секретных отчетов журналистам международного консорциума Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). В совместном расследовании также участвовал македонский телеканал NOVA TV и сербское издание KRIK. Переданные документы составлены на основе прослушивания телефонных переговоров, наружного наблюдения и рассказов источников. В них говорится о том, как российские офицеры СВР и ГРУ совместно с сотрудниками посольства России пытались влиять на внутреннюю политику Македонии и других балканских стран, чтобы не допустить их вступления в НАТО и продвигать интересы России. «Новая газета» рассказывает о главном в расследовании OCCRP. «Разрушительная пропаганда» С момента окончания холодной войны Македония традиционно считалась партнером Запада. Однако в последние годы Россия значительно усилила свое влияние на Балканах в целом, и в Македонии в частности, говорится в отчетах контрразведки Македонии. Разведывательная деятельность России активизировалась после того, как несколько балканских стран объявили о желании вступить в НАТО. В апреле этого года парламент Черногории проголосовал за вступление в Североатлантический альянс. А Македония и Босния и Герцеговина получили статус кандидатов на вступление. К примеру, говорится в документах, почетные консульства России в македонских городах Битола и Охрид действуют как разведывательные базы. В течение последних девяти лет Македония находится «под воздействием сильнейшей и разрушительной пропаганды, а также деятельности разведывательных служб, которая осуществляется через посольство РФ», говорится в отчете на имя Владимира Атанасовски, руководителя Службы безопасности и контрразведки Македонии. «РФ использует методы так называемой «мягкой силы» как часть стратегии по изолированию Балкан от влияния Запада». «Кроме того, российская внешняя политика находится в тесном взаимодействии с энергетической стратегией, цель которой — получить контроль над стратегическими энергетическими ресурсами страны», — говорится в отчетах. Конечная цель этого плана — «сделать Македонию полностью зависимой от российской политики», полагают македонские контрразведчики. Агенты СВР и ГРУ Реализацией этой стратегии в Македонии занимаются три офицера СВР, которые получают указания из штаба в Белграде, столице Сербии, и четыре сотрудника ГРУ со штабом в Софии, столице Болгарии. Их деятельность, судя по документам, координируется через посольство России в Скопье, столице Македонии. Македонские контрразведчики также указывают в отчетах имена корреспондентов государственного агентства ТАСС и представителей Россотрудничества как агентов российских спецслужб. Российские агенты на протяжении многих лет занимались вербовкой бывших и действующих сотрудников македонской армии и полиции, чтобы «создать критическую массу людей с военной подготовкой и в нужный политический момент использовать их в российских интересах», говорится в отчетах. Кроме того, представители России пытались повлиять на редакционную политику и предлагали денежные средства македонским СМИ, особенно поддерживающим албанское меньшинство, чтобы продвигать российскую политику в стране. К методам «мягкой силы» македонские контрразведчики относят и многочисленные культурные инициативы посольства России. «Россия продвигает идею пан-славянской идентичности и единой православной веры», говорится в документах. По инициативе российского посольства в Македонии за последнее время было открыто около 30 «ассоциаций дружбы». Кроме того, посольство спонсирует строительство православных церквей по всей стране. И, судя по всему, усилия «российских агентов» были эффективными. К примеру, Македония не присоединилась к западным санкциям в отношении России в 2014 году из-за войны на Юго-Востоке Украины. Македонские власти тогда заявляли, что санкции сильно ударили бы по экономике страны. Противостояние России и Запада Совместные действия России и Сербии, по мнению македонских контрразведчиков, привели к сложному политическому кризису в Македонии: противостоянию основных партий, которое закончилось беспорядками в парламенте. Этот политический кризис усиливается и этническими разногласиями с албанским меньшинством: албанцы составляют четверть населения Македонии, и их предыдущие попытки объявить автономию чуть было не привели к гражданской войне. До недавнего времени Россия поддерживала бывшую правящую националистическую партию Македонии ВМРО-ДПМНЕ и ее лидера Николу Груевского. В 2015 году Груевский был вынужден покинуть пост премьер-министра из-за обвинений в незаконном прослушивании десятков тысяч граждан страны. Сегодня Груевский и некоторые члены его партии находятся под следствием по обвинениям в превышении должностных полномочий, отмыванию денег и коррупции. В декабре 2016 года в стране прошли внеочередные выборы, которые должны были положить конец политическому кризису. Однако этого не случилось. Коалиционное правительство было утверждено парламентом только на прошлой неделе, 31 мая. А премьер-министром страны стал Зоран Заев, лидер оппозиционной партии «Социал-демократического союза Македонии» (СДСМ). Предыдущие попытки сформировать коалицию привели к штурму парламента националистами, поддерживающими Груевского. В результате беспорядков 27 апреля этого года Заев и десятки других людей получили травмы. Власти России обвинили США и страны ЕС в организации смены власти в Македонии и поддержке Заева. Любопытно, что к критике России присоединились и правые американские СМИ, и даже некоторые конгрессмены, которые обвинили македонскую оппозицию в том, что ее поддерживает американский бизнесмен Джордж Сорос. В одном из отчетов контрразведки пересказывается разговор от 7 апреля этого года между российским послом Олегом Щербаком и сотрудником МИДа Македонии. Посол России, судя по документу, признается зарубежному коллеге, что целью России является «создание полосы нейтральных стран на Балканах» — Черногории, Боснии и Герцеговины, Македонии и Сербии. Щербак якобы также выражал претензии по поводу недостаточной поддержки российской политики в стране и российских заявлений о «зарубежном вмешательстве» во внутриполитические процессы в стране. Щербак допускал, что если македонские власти не начнут публично поддерживать Кремль, это приведет к сворачиванию экономического и дипломатического сотрудничества. Российские дипломаты отказались отвечать на вопросы OCCRP. Премьер-министр Заев также не пожелал отдельно комментировать эту статью, но сослался на свои заявления в апреле этого года. «Я полагаю, что если не принять дополнительных мер в связи с низким интересом ЕС и США в этом регионе, у России появится больше пространства для продвижения своих интересов», — так Заев выражал свою обеспокоенность по поводу растущего влияния России на Балканах. Помощь Сербии Архив секретных документов также включает прослушку разговоров некоторых сотрудников сербской разведки BIA. В отчетах говорится, что сербские разведчики активно помогали российским коллегам осуществлять их планы в Македонии, и в частности оказывали поддержку националистам и Груевскому. С 2013 года контрразведчики следили за сотрудником BIA Гораном Живалжевичем, который активно работал над тем, чтобы не допустить интеграции Македонии в Европу. Документы говорят о том, что Живалжевич давал инструкции пророссийскому члену парламента Македонии Ивану Стоилковичу, лидеру Демократической партии сербов. Стоилкович — действительно один из главных сторонников российских властей в Македонии. В сентябре 2016 года он поздравлял «Единую Россию» с победой на выборах в Госдуму: «Прошедшие выборы стали очевидным подтверждением мудрой национальной политики, проводимой все эти годы «Единой Россией», и направленной, в том числе, на сохранение православных и славянских ценностей, что является светлым примером для нас. За прошедшее десятилетие Россия под руководством Владимира Путина продолжала быть последовательной защитницей свобод народов, международного права, мира и стабильности на земле» (цитата из «Российской газеты»). Стоилкович также неоднократно встречался с политиками соседней Черногории, которые выступали против членства их страны в НАТО. Среди этих политиков были и те, кого македонские контрразведчики называли агентами российских спецслужб. Секретные документы также говорят о том, что Стоилкович согласовывал с сотрудником сербской разведки BIA критические публикации в Сербии о Зоране Заеве. Сербские СМИ действительно активно критиковали Заева и писали о том, что вмешательство Запада, а также политические требования албанцев могут привести к войне. Журналисты OCCRP дозвонились до Стоилковича. «Когда вы с кем-то встречаетесь, я спрашиваю вас об этом? Вам должно быть стыдно. Вы оскорбляете меня», — ответил он журналистам. Сотрудник сербской разведки Живалжевич на вопросы отвечать отказался. Комментариев российских властей и спецслужб пока также не последовало. novayagazeta. Р.S. Черногория стала 29-м членом НАТО. Официальная церемония прошла 5 июня в Вашингтоне в здании Госдепартамента США. Вечером 5 июня МИД России распространил заявление, в котором сказано о «продолжающейся в Черногории антироссийской истерии». «В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности», — заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ. 2 июня Черногория ввела санкции против 149 граждан РФ и Украины, причастных, по мнению этого государства, к украинскому кризису. Список был составлен на основе аналогичного перечня ЕС; туда вошли вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава Чечни Рамзан Кадыров. Прокуратура Черногории обвиняет граждан РФ Эдуарда Широкова и Владимира Попова в попытке совершить переворот в стране в октябре 2016 года. Заговорщики из РФ и Сербии, по версии следствия, собирались убить премьер-министра Мило Джукановича и сорвать вступление страны в НАТО. В феврале 2017 года специальный прокурор Черногории прямо заявил о причастности к заговору российских спецслужб. meduza.io .