|Королёва-бич
|Понедельник, 05 Июнь 2017
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Лето в Сибири коротко. Надо успевать.
Как и следовало ожидать, ленточки "на всякий случай" не огородили памятник Королёву от наплыва малолетних поклонников. Особенно после того, как в фонтан у ЗАГСа подали воду. Пляж немедленно вернулся.
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Есть мнение, что вместо крыльца Серого дома также строится сейчас небольшой песчаный пляжик для чиновников и депутатов. Чтоб зря времени не терять. Обеденного, например)))
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