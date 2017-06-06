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Королёва-бич Печатать E-mail
Понедельник, 05 Июнь 2017

Лето в Сибири коротко. Надо успевать.

Как и следовало ожидать, ленточки "на всякий случай" не огородили памятник Королёву от наплыва малолетних поклонников. Особенно после того, как в фонтан у ЗАГСа подали воду. Пляж немедленно вернулся.

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Есть мнение, что вместо крыльца Серого дома также строится сейчас небольшой песчаный пляжик для чиновников и депутатов. Чтоб зря времени не терять. Обеденного, например)))

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