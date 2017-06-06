Лето в Сибири коротко. Надо успевать. Как и следовало ожидать, ленточки "на всякий случай" не огородили памятник Королёву от наплыва малолетних поклонников. Особенно после того, как в фонтан у ЗАГСа подали воду. Пляж немедленно вернулся. *** *** Есть мнение, что вместо крыльца Серого дома также строится сейчас небольшой песчаный пляжик для чиновников и депутатов. Чтоб зря времени не терять. Обеденного, например)))