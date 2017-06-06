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Понедельник, 05 Июнь 2017

Неприятно ощущать себя объектом энтомологического интереса.

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Неприятно всё же ощущать себя объектом энтомологического интереса. Чисто по-человечески.

От былой закрытости Красноярска-26 не осталось и следа. Даже болезненную постоянную настороженность нашу сильно побила моль. Но даже в этом состоянии советскому человеку изучать отношение Большой Земли к Нашгороду в социальных сетях без специальной психологической подготовки не рекомендуется. Кто только не считает нужным отметиться на официально закрытой территории!

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Путешествие N'3: ЗАТО г. Железногорск

Как добрались: 30км от Красноярска на автомобиле через Березовку и Новый путь, у границы города оставили машину в лесу и далее пешком до остановки, затем на городской маршрутке до центра около 30 минут.

Где жили: сняли двушку посуточно в центре. Выбор посуточного жилья в Железногорске хороший, цены начинаются от 1000р за ночь.

Сколько потратили:

1500р квартира на сутки

1200 обед в кафе на всю семью;

400р бензин

130р такси через весь город (без детского кресла было бы дешевле, местные говорят, что ездят не дороже 100р по городу).

300р продукты для завтрака (цены выше, чем в Красноярске).

Итого около 3800р за поездку.

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Что там хорошего:

- красивые улочки, построенные в 50-60х

- замечательный зелёный парк с озером;

- чистота и много зелени, огромные сосны в каждом дворе;

- рай для ксенофобов (очень сложно отыскать хоть одного иностранца во всем городе);

- таинственность закрытого города, легенды и мифы;

- очень много советской истории на каждом шагу; практически путешествие в СССР времён его расцвета.

- так называемый "новый микрорайон" - это живой музей чудес советской панельной архитектуры. Там панельки всех мастей и размеров, огромное разнообразие ржавого и облупившегося декора. Это все обитаемо, тем не менее неумолимо попахивает припятью. Атмосфера удивительная, настоятельно рекомендую в Железногорске не ограничиваться центром и парком и обязательно погулять по Ленинградскому проспекту.

Что не очень хорошего:

- чтобы попасть в город, нужно либо иметь пропуск, либо нарушать ст. 20.19 коап (штраф от 3000 до 5000руб).

Для нарушения есть несколько путей, по некоторым из которых можно проехать на автомобиле. Дорога так себе, правда, можно бампер там потерять. Поэтому мы предпочитаем пешочком гулять, тем более, что лес на границе очень красивый - жарки, ирисы, сосны. Красота.

- купаться негде. Местное городское озеро- грязное и подозрительное.

- мало магазинов и заведений общепита, туристической инфраструктуры по понятным причинам практически нет).

В общем, путешествие #3 удалось.

vk.com.
 
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История Железногорска
05.06.1960
начало свою работу Междугородное автобусное сообщение (силами АТП горсовета). По Андреева, 21 открыта касса по предварительной продаже билетов на поезда и самолеты

05.06.1988
первый книжный аукцион

по материалам библиотеки им.Горького
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Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
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