Пёстрая лента новостей бывшего Соцгорода. ВАДИМ МЕДВЕДЕВ – ВРАГ НАРОДА «Сити-менеджер» упирается не в одиночку, похоже. Уникальный случай: Серый дом вышел в эфир в воскресенье, дабы сообщить: г-н Чебурашкин провёл совещание по теплоснабжению с участием губернаторского советника Матюшенко, который чуть раньше оповестил народ о том, что власти Нашгорода не желают уменьшения квартплаты в ЗАТО. - Сейчас идет повышение экономической эффективности и снижение тарифа, который за два года удалось снизить на 19 процентов, - заявил «молодой и энергичный» номер два, старательно игнорируя данные «КРЭКа». Зато акцент был сделан на дебиторке МП «Гортеплоэнерго». Она составляет якобы около 800 млн рублей, из коих порядка 600 миллионов задолжало население. ПРИВЕТ ОТ ПОКОЙНИКА Полный коммуникационный тупик снова обозначился в Нашгороде. После ЧП на Горно-химическом комбинате один из сотрудников, в организме которого выявлено было повышенное содержание радионуклидов, отправлен был на обследование в Москву. На предприятии заверяли, что в ближайшее время он вернётся на работу, однако аборигенов такой вариант не устроил, и они пострадавшего уже похоронили. Примерно такое же отношение широкая общественность демонстрирует в отношении заверений УСО ГХК об отсутствии нарушений в работе оборудования на МОКС-проекте. Вот и рассказывайте после этого об отсутствии радиофобии в Красноярске-26. ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ МАРАЗМА Четвёртого июня АО «ИСС» отметило очередной день рождения. По случаю 58 годовщины на предприятии напоминают: компания является главным производителем отечественных спутников связи, а также единственным в России разработчиком и производителем космических аппаратов навигации, геодезии и ретрансляции. Всего на околоземную орбиту выведено «около 1.270 спутников, созданных на сибирской земле» (точную цифру установить уже не представляется возможным, похоже). ФЕМИДА НОН-СТОП В городском суде не стихают трудовые споры. На уходящей неделе в таковых замечены были ОАО « ЗПК », местное управление Пенсионного фонда России, бывший « Спецстрой », ООО « Гарс » и Горно-химический комбинат ( два иска ). «Финком» по-прежнему выколачивал денежки из В.В.Шабановой, а ООО «ТД «Тель» неожиданно отказалось от претензий в адрес Н.В.Колмыкова и А.В.Косенко. Ещё стоит отметить три иска прокурора ЗАТО к краевому «министерству» образования и жилищный спор ГХК с семейством Черновых. КАКОЕ-НИКАКОЕ, НО ЛЕТО В загородных оздоровительных лагерях открылся первый сезон. Муниципальная газета уверяет, что во «Взлёте», «Горном» и «Орбите» отдохнут к 28 августа 2.700 детей. Куда делись ещё триста человек из прошлогодних трёх тысяч, не уточняется, к сожалению. ИЛЮХИНА ВЫДВОРИЛИ ИЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Фирма «Тепловые сети» проиграла арбитраж Братскому району. Концессионное соглашение по эксплуатации в г. Вихоревка угольной котельной «Водогрейная» расторгнуто, т.к. железные горцы не обеспечили «безопасное прохождение отопительного сезона 2016/17». Гейм овер, как говорится. Областной арбитраж поставил точку в споре хозяйствующих субъектов. КОЛОВРАЩЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ Чем больше громких слов говорят в Сером доме, тем хуже наши дела? Обсуждение «вопросов, связанных с формированием общественных пространств и комфортной городской среды» базировалось на оценке гендиректора ООО «Институт «Ленгипрогор» Натальи Труновой. Точнее, на «экспресс-анализе». Для этого она «осмотрела главные места отдыха горожан – парк, озеро, площадь перед ЦД и др., побывала на открытых спортивных объектах, городском рынке, торгово-развлекательных центрах и т.д.» А г-н Чебурашкин традиционно пробормотал что-то невнятное про светлое будущее и пошаговые шаги. Как ему самому за семь лет не надоело, интересно? ОТ КОНФЕРЕНЦИИ К КОНФЕРЕНЦИИ Делегация АО «ИСС» отправилась в подмосковную Дубну. Спутникостроители намеревались выступить с докладом, посвящённым созданию антенных систем, на Международной конференции «Актуальные вопросы спутниковой связи». Сиречь, поделиться опытом «разработки и изготовления крупногабаритных трансформируемых антенн, антенн с контурной диаграммой направленности. Достижения в данной области позволяют компании удерживать лидирующие позиции в спутникостроении», - заявили на предприятии. А мы добавим: в России. ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ДЕТЕЙ И.о. директора НО РАО спас здание на ул. Маяковского от гибели. Выпускник Куйбышевского авиационного института, бывший сотрудник госбезопасности просветил туземцев насчёт планов строительства подземной лаборатории, а заодно указал, что помещения, из которых муниципалитет выкинул «Центр альтернативного образования», займёт некий информационный центр НО РАО. С радиофобией бороться будут, ясен пень. ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ Пожарно-спасательная академия сдала 25 литров крови. За два дня в благотворительной акции приняли участие более полусотни человек. По инициативе ВУЗа в Железногорск прибыли специалисты краевого центра, которые и проводили забор крови на базе мобильной станции переливания и в медицинской части академии. БОЛЬШЕ ГЛАЗ БОЛЬШОМУ БРАТУ! За счёт бюджета видеокамеры установят во всех 14 школах. «Схема расположения оборудования согласована с силовыми структурами. Видеонаблюдение будет осуществляться по периметру и внутри зданий. Записи будут храниться несколько дней. Работа по установке систем видеонаблюдения будет продолжена. В планах установить камеры в учреждениях дошкольного и дополнительно образования Железногорска» ( отсюда ). То есть, свободные денежки в городской казне всё-таки имеются. САНИТАРНАЯ ОБЛАВА Региональное управление №51 ФМБА России рапортует. Обследование МБДОУ «Детский сад №45 «Малыш» по жалобе об укусе ребёнка клещом и отсутствии противоклещевой обработки территории садика подтвердила: акарицидный полив оной не был произведён своевременно, равно как и контроль эффективности данного мероприятия. Кого-то накажут теперь по ст. 6.3 КоАП РФ. Существенно больше повезло ООО «Доктор Дент» (стоматологическая практика). Выездная проверка констатировала: по адресу, указанному в плане проверок, фирма необходимой деятельности не осуществляет. А где осуществляет – неизвестно. Прятаться надо уметь. ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПУТИНА Вадим Медведев зачитал поздравление 90-летнему юбиляру. Алексей Яхно с октября 1941 по сентябрь 1943 года проживал на оккупированной территории, а в декабре 44-го был призван в Красную армию. «Трудовой путь ветерана связан с железногорской космической фирмой, - подсказывает городское радио. «Очень хочется, чтобы наша страна возродилась», - цитирует юбиляра «Свежее ТВ». Ради такой цели дедушка регулярно на митингах про укрофашистов рассказывает всё, что по зомбоящичку увидал... «СКОРАЯ» ОБЕЗГЛАВЛЕНА Александра Морозова отправили в район наводнения на Алтае. Заведующий отделением скорой медицинской помощи КБ-51 вошёл в состав сводной бригады экстренного реагирования ФМБА по осуществлению медико-санитарного сопровождения сотрудников МЧС, задействованных в ликвидации паводков, и оказанию медицинской помощи местному населению в подтопленных районах г. Рубцовска. Именно без Морозова там никак, очевидно. ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС ЕРГАКОВ Фотопроект преподавателя академии МЧС оценили в Сочах. На церемонии вручения национальной премии «Хрустальный компас», учреждённой Российским географическим обществом и корпоративной ассоциацией «Газпром на Кубани», в числе финалистов замечена была работа доцента кафедры пожарно-технических экспертиз Ирины Пожарковой «Ергаки - жемчужина Красноярского края». ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОД ВОПРОСОМ Прокуратура недовольна работой муниципалов. Кажется. После заседания рабочей группы «по организации надзора за эффективностью использования финансовых ресурсов организациями коммунального комплекса» опубликован пресс-релиз , в котором предприятиям ЖКХ ставятся на вид долги перед ПАО «Красноярскэнергосбыт». В их числе упоминается, как ни странно, ЗАТО Железногорск. А ведь совсем недавно нас хвалили в краевом «правительстве» именно по этой линии… ХАЙ ЭНД. СОВСЕМ ЭНД Сайту «ГиГ» стукнуло пять лет. Причём по голове, кажется. «За это время городской интернет-портал стал одним из ведущих новостных ресурсов, - хвастается именинник. - Количество посещений в год превышает 300 тысяч, на «ГиГ» ссылаются краевые и федеральные информационные агентства». Оно и немудрено, если поверить в указанную на сайте рекламодателям проходимость : целых 77 тысяч просмотров в месяц. Скромность – наше всё: «На Советской Армии, 3 и 5 восстановят лепнину. Об этом сообщил официальный паблик железногорской администрации в Инстаграме». БОЛЕЕМ ПОТИХОНЬКУ Кишечные инфекции – внесезонное развлечение железных горцев. На прошлой неделе таковых зафиксировано было двадцать пять штук у детей и шесть у взрослых. Слишком близко с клещами познакомились за семь дней 147 человек (в том числе 21 ребёнок). Хронический вирусный гепатит «С» выявлен у взрослого, три энтеробиоза, псевдотуберкулёз и мононуклеоз – у детей. *** За прошлую неделю в ЗАТО Железногорск родилось 10 и умерло 15 человек.