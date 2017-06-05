05.06.1960 начало свою работу Междугородное автобусное сообщение (силами АТП горсовета). По Андреева, 21 открыта касса по предварительной продаже билетов на поезда и самолеты

05.06.1988 первый книжный аукцион

по материалам библиотеки им.Горького