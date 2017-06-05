Закрытые города ГК "Росатом" в еженедельном обзоре "Уран-Батора". ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРЫ. КОМУ КРИЗИС НЕ СТРАШЕН Закрытые города ГК «Росатом»: флагманы возрождения или остатки былой роскоши? Древнеримское языческое правило в православных ЗАТО не работает. Сочетание «хлеба и зрелищ» разлагающе действует на советского человека. Поэтому у нас можно жить либо хорошо, либо интересно. В последние годы доминирует снова шоу-бизнес, следовательно. ПРОЩАНИЕ С ПРОФЕССИЕЙ Журналистка умирает. Возможно, уже умерла. Объективная информация о реальном состоянии дел в социуме потребителю не нужна. Она его пугает и расстраивает, потому что не желает укладываться в победительную теорию Крымнаша. Приходится обходиться объедками с помойки. «НЛО заметили жители южноуральской "запретки". Загадочное явление сняли на видео. Судя по кадрам, можно предположить, что шарообразный объект движется над поверхностью земли. От небесного тела исходит свечение. Пользователи уже открыли спор в социальных сетях: некоторые уверены, что в Снежинск наведались инопланетяне, другие считают, явлению есть более разумное объяснение. По словам автора ролика, предмет двигался по прямой, а затем внезапно исчез». Загадочное явление сняли на видео, да. И кое-что действительно можно предположить. Например - что это видео, а не обёртка от шоколадки: «Люди высказывают предположения, что инопланетяне прилетели в Снежинск с целью хищения информации о местном ядерном объекте», - раздувают щёки vostokmedia.com . «Да, хотели понять, скупать им акции или нет этого предприятия», - ехидничают отдельные комментаторы на utro.ru . «Жители г.Озерска и г.Снежинска постоянно видят НЛО! – добавляют читатели ura.news . - Это видать у них професиональное, от избытка ионизирующего излучения на мозг!!!» Но отечественного алармиста на бздо не возьмёшь. «Неопознанный летающий объект уже был зафиксирован в небе над городом 19 июля 2011 года, - спокойно выстраивают собственную картину мира эксперты. - Три НЛО видели и 23 июня 2012. Тогда объекты летели с разных сторон. Спустя минуту, после пролета первого объекта, появилось еще 2 НЛО с северного направления. Выполнив несложные маневры, они полетели следом за первым». Сотни, если не тысячи людей заняты тем, что восторженно зарабатывают клики на этой ерунде. Отпевание профессии продолжается. Порванные баяны из боя не выходят и ведут свою партию, как получится, до последнего вздоха. УДАРИМ ПО КРИЗИСУ ИЗВОРОТЛИВОСТЬЮ И СМЕКАЛКОЙ! Коль скоро одной телевизионной пропагандой сыт всё-таки не будешь, население закрытых городов ставит один криминальный рекорд за другим. Панорама насколько пёстрая, настолько же и широкая. «Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Северска. По версии следствия, 28 апреля обвиняемый с согласия своей знакомой приехал в ее гараж за инструментами. Однако на месте он решил похитить ворота гаража высотой 2,5 метра, общим весом 500 килограммов. Он спилил двухстворчатые ворота своей шлифовальной машинкой, распилил на части, погрузил в машину и отвез в пункт приема металлолома. Своими действиями он нанес собственнику гаража ущерб в размере 20 тысяч рублей». *** «В конце 2008 года жительница закрытого города, получавшая от МВД России пенсию по случаю потери кормильца на двух несовершеннолетних детей, решила подать документы в Управление Пенсионного фонда РФ по Заречному для получения аналогичных выплат. При этом женщина знала, что имеет право на материальную помощь только от одного ведомства. Решением комиссии УПФР данную пенсию назначили, и с 2009 по 2016 год на имя матери двоих детей стали поступать двойные выплаты. В итоге зареченка незаконно получила 787 588 рублей. Подсудимая вину в совершении преступления не признала, пояснив, что восемь лет она была в полной уверенности, что пенсионные начисления идут законно, так как государственное учреждение проверяло все ее документы. Впоследствии зареченка частично возместила причиненный ущерб. За совершенное преступление ей назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год». *** «23-летний педагог из закрытого города Трехгорный предъявила работодателю ранее приобретенный ею в Челябинске подложный диплом об окончании ФГБОУ „Челябинский государственный педагогический университет“, выданный в 2015 году, в соответствии с которым ей якобы присвоена квалификация „бакалавр“ по направлению „педагогическое образование“. Девушку приняли на работу завучем, однако после того, как был вскрыт подлог, в марте обвиняемая была уволена, а в отношении нее возбуждено уголовное дело. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 9 тыс. рублей». *** «В закрытом городе Озерск в Челябинской области возбуждено уголовное дело о хищении около 7,4 млн рублей при выполнении государственного контракта на строительство объектов войсковой части. В апреле 2012 года между Управлением капитального строительства МЧС России и ООО «РусЛайн М» был заключен госконтракт на выполнение работ стоимостью 1 млрд 200 млн рублей. В рамках исполнения контракта ООО «РусЛайн М» в декабре прошлого года представило к оплате документы, содержащие заведомо ложные сведения об объемах и качестве выполненных работ». *** Поистине шекспировским драматизмом дышит следующее сообщение: «Подсудимая в январе распивала с друзьями спиртные напитки в своей квартире. Каждый раз, когда алкогольный напиток заканчивался, она просила свою подругу сходить за ним в магазин. Отправившись в очередной раз за новой порцией, подруга встретила своих знакомых и ушла с ними. Обидевшись, подсудимая позвонила в полицию с сообщением о хищении денежных средств в сумме 50 000 рублей. В ходе расследования уголовного дела под давлением собранных доказательств подсудимая созналась в ложности своего заявления. В судебном заседании она признала свою вину в содеянном в полном объеме. Государственный обвинитель счел возможным исправление подсудимой без изоляции ее от общества. Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей» ( hотсюда ). *** А вот это чистой воды головоломка, я считаю. Отсутствие хоть какой-то фактуры низводит воспитательный эффект практически до нуля. А заодно наводит на печальные мысли о непреходящем треморе власти: «Следователи отдела по ЗАТО подозревают 20-летнего гражданина в совершении преступления по ч. 1 ст. 282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Подозреваемый, используя домашний компьютер, разместил на персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» графические изображения и видеозапись. Материалы содержали признаки побуждения к действиям, направленным на возбуждение ненависти и на унижение национального достоинства граждан. Деяние наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты за 3 года, либо работами до 4 лет, либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет». Матерущего бандюгана накрыли, однозначно. Наверняка хохол. Или даже еврей. КАЖДОМУ СВОЁ В рубрике «Богатые тоже плачут» у нас сегодня тоже судебно-криминальные новости. «В Озерском городском суде в рамках прений сторон завершается выступление бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко, обвиняемого в получении многомиллионных взяток от сити-менеджера закрытого города Евгения Тарасова и бизнесмена Олега Лакницкого. Обвиняемый подробно остановился на двух эпизодах, по версии следствия, доказывающих инкриминируемые ему преступные деяния. Речь в выступлении экс-сенатора шла о записях скрытого видеонаблюдения, которое в 2012 году вели оперативники ФСБ. Первый эпизод датирован 14 февраля 2012 года. Как утверждает сторона обвинения, в этот день в ресторане челябинского бизнес-отеля «ПаркСити» состоялась встреча Тарасова и Цыбко, на которой подсудимый переложил в карман несколько пачек банкнот из папки, принесенной Тарасовым. В цифровых файлах, содержащихся в материалах уголовного дела, в этот же день зафиксирован сити-менеджер Озерска Евгений Тарасов, отходящий от банкомата. Ранее на суде были зачитаны смс-уведомления с тарасовского телефона, свидетельствующие о зачислении на банковскую карту Тарасова 550 тыс. рублей. Аналогичным образом, по мнению экс-сенатора, рассыпается и другой эпизод «получения взятки». На этот раз речь идет о московском ресторане «Эль Гаучо», где сенатор 19 марта 2012 года должен был встретиться с магнитогорским бизнесменом Олегом Лакницким. «Билеты на авиарейс из Таиланда, показания свидетелей и данные геолокации моего мобильного телефона полностью опровергают версию следствия. Я находился в салоне самолета на высоте 10 000 метров. А деньги в этот день Лакницкий в сумме 5 млн рублей передал лично Тарасову, что неопровержимо доказано в суде», - напомнил на прошедшем заседании Цыбко». Вот вам и всесильная ФСБ, понимаете ли. *** «Бывший генеральный директор АО "Сибирский химический комбинат" Владимир Короткевич, приговоренный к семи годам колонии за коммерческий подкуп, освободился из исправительной колонии №4. Как сообщалось, Короткевич, его заместители Юрий Кунгуров и Леонид Романенко, а также исполнительный директор материально-технического обеспечения компании ТВЭЛ Тимур Букейханов обвинялись по п."а" ч.4 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору). В квартире гендиректора СХК были обнаружены и изъяты деньги на общую сумму более 80 млн рублей и золотые слитки весом 3 кг. Всего у фигурантов дела арестовано имущество на сумму 300 млн рублей. Органы следствия и УФСБ по Томской области при участии сотрудников госкорпорации "Росатом" вскрыли четыре эпизода преступной деятельности. Короткевич был арестован в июне 2012 года, осужден в 2014 году, в 2015 году по амнистии ему сократили срок заключения на 1 год 4 месяца и 19 дней, а в 2016 году, благодаря изменениям в законодательстве, срок снизили до 2 июня 2017 года». Теперь будем посмотреть, как скоро г-н Короткевич трудоустроен будет куда-нибудь в братские структуры «Росатома». По специальности, так сказать. СЕМЬЯ ОДНА, АППЕТИТЫ РАЗНЫЕ На суде Короткевич, если помните, заявил однажды, что взяток не брал, а всего лишь собирал с коммерсантов деньги на выборы для «партии жуликов и воров». Но это признание его не спасло, разумеется, а скорее – окончательно погубило. Не те нынче времена на дворе, граждане. Волчьи времена. Умри ты сегодня, а я завтра… Из закрытого Новоуральска пишут: «В городском округе прошли праймериз "ЕР" по определению кандидатур на выборах 20 депутатов городской думы. Участвовали 29 "кандидатов в кандидаты" и 105 выборщиков. На своей странице в фейсбук директор концертно-спортивного комплекса "Новоуральск", экс-депутат заксобрания области Дмитрий Шадрин написал: "С чувством непередаваемого словами изумления узнал, что на праймериз некоторые кандидаты одновременно являлись выборщиками". Как удалось выяснить Накануне.RU, ситуация на предварительном голосовании оказалась гораздо пикантнее. Праймериз проводились по так называемой третьей модели, когда 50% выборщиков – представители "ЕР" и еще 50% – от общественных организаций и объединений, с которыми у партии власти заключены соглашения о сотрудничестве. Общественниками была разыграна интересная партия, почти шахматная. Например, в Новоуральске есть местная Федерация футбола, Союз молодежных организаций, национально-культурная автономия "Дуслык" и другие. И для того, чтобы зарегистрировать выборщиков, в оргкомитет приходит участник, председатель Союза молодежных организаций Новоуральска Дмитрий Мясников, приводит с собой пять выборщиков, сам становится шестым в этом списке, при этом являясь еще и кандидатом. Как заявил кандидат Мясников, он действительно был и участником, и выборщиком, что не запрещено. Но при этом отметил: "Есть персоны, которые появляются только перед выборами, тогда сразу понятно, что рейтинг у них будет низкий. Мы с Союзом молодежи работаем постоянно, нас знают, поэтому и мой рейтинг оказался высоким". Другой кандидат - президент местной Федерации футбола Никита Вахрушев действовал по точно такой же схеме 5+1=6 выборщиков, где +1 сам Вахрушев. Схожая, но с некоторыми нюансами, ситуация у кандидата Марата Салихова. Он заявился в качестве выборщика от "Единой России", но при этом еще заручился поддержкой национально-культурной автономии "Дуслык". Далее технология простая: эти общественные организации договариваются между собой голосовать "за себя и за того парня". Таким образом, их представители без проблем становятся лидерами праймериз. В итоге мнение членов "Единой России", которые тоже привели своих выборщиков, оказалось нивелированным, оказать существенное влияние на предварительное голосование они уже не могли. Между городом и Уральским электрохимическим комбинатом была договоренность, что предприятие проведет, как минимум, восемь своих кандидатов. Но в результате заявились лишь шесть, остальные, видимо, пойдут как самовыдвиженцы. То, что среди проигравших представителей оказалось трое от УЭХК, наверняка будет иметь последствия. Ведь кандидаты от города и "ЕР" через праймериз прошли, можно сказать, без потерь, а от градообразующего предприятия в финал вышли лишь три человека. В аутсайдерах оказались заместитель генерального директора по юридическим и корпоративным вопросам, и.о. заместителя генерального директора по управлению персоналом и заместитель генерального директора НПО "Центротех". Можно только догадываться, насколько непросто будут в дальнейшем складываться отношения между городскими властями и комбинатом…» Сожрите друг друга, товарищи – что тут ещё можно добавить? OMNIA VANITAS «В отдельных закрытых административно-территориальных образованиях, а также городах-спутниках при атомных электростанциях заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией оказалась выше, чем среднем по стране. Замруководителя федерального медико-биологического агентства Андрей Середа предположил, что это может быть связано с тем, что в ЗАТО лучше налажена работа по выявлению вируса. Детальный охват обследованиями в любом регионе страны даст такие же результаты». Угу. Л – логика. *** «Зареченские выпускницы на поиски платья для главного события их года отправляются в Пензу. Возможности приобрести наряд в родном городе у них нет. При этом стоимость нарядов в специализированных магазинах вечерней моды начинаются от 20 тысяч рублей. И в них это считается ещё экономичным вариантом. Средний выпускной ценник в 2017 году составляет 20 – 30 рублей». *** «В Северске приступили к монтажу оборудования завода по производству ядерного топлива. Это первый по срокам сдачи элемент новой атомной станции "БРЕСТ-300", которая представляет собой опытно-демонстрационный энергетический комплекс нового поколения. Производство ядерного топлива начнется в 2020 году, а еще через четыре года, когда будет готов реактор, здесь начнут не только производить электричество, но и "пережигать" то, что до сих пор называлось "отработанное ядерное топливо". Очень важное свойство новой станции - ее безопасность. Характеристики "БРЕСТа" позволяют строить такие реакторы чуть ли не прямо в городах - никакой зоны отчуждения они не требуют. Правда, как считают на Сибирском химическом комбинате, которому выпало строить первый в мире почти безотходный ядерный энергетический комплекс, их опытно-демонстрационная установка вряд ли будет экономически рентабельной. Ее мощность - всего 300 мВт» ( отсюда ). *** «Необычный манифест у себя под ногами обнаружили утром 1 июня саровчане, шедшие по улице Зернова. Нет, это не хулиганство. Как оказалось, во Всемирный день отказа от курения колледж вспомнил хорошую традицию — рисовать на дороге около своего здания своеобразную социальную рекламу. «Первокурсники постарались на славу!» — сообщает официальный сайт Саровского медицинского колледжа Федерального медико-биологического агентства. «УБЕЙ сигарету и спаси жизнь свою», сообщает одна из надписей». Сразу ясно: табачные фабрики на этой неделе остановятся. *** «В Озерске государственная инспекция труда провела плановую проверку . Инспекторы выявили 168 нарушений трудового права, которое допустило предприятие и его руководство, ПО «Маяк» получило 11 предписаний, в том числе об отстранении от работы лиц, которые не прошли обучение, инструктаж, и стажировку на рабочем месте. В итоге работы уже лишились 11 человек. Также на предприятии запретили использовать средства индивидуальной и коллективной защиты работников без необходимых документов или несоответствующие государственным нормативным требованиям. «В отношении ФГУП «ПО МАЯК» и 7 должностных лиц возбуждено 21 дело об административных правонарушениях», – рассказали в инспекции». *** «Лето начнется с фанфарами! Более 900 музыкантов приедут в Новоуральск, чтобы принять участие во Всероссийском фестивале «Новоуральские фанфары». Впервые наш город посетят коллективы из Казахстана». *** «Снежинск остается закрытым городом, но ПЭТ-центр создается именно здесь. Почему, в чем причины? Исключительно в российском чиновничестве. Лицензирование любого нового РФП требуется провести в пяти ведомствах, причем каждое из них выдвигает «чуточку особенные требования». Например, в соответствии с ГОСТами семьдесят лохматых годов, РФП можно производить только в отдельном здании, толщина бетонных стен которого составляет не менее 200 см. Но как построить логистическую цепочку, да еще и с учетом режимности Снежинска? Предложения о том, как привести в психически нормальное состояние нюансы законодательства, атомщики подавали в профильные комитеты Госдумы уже несколько лет назад, а воз и ныне там. Остается надеяться, что Сергей Кириенко, получив серьезный пост в аппарате президента РФ, сможет стать лоббистом бывшей родной отрасли. Тут статистика очень печальна и сурова, между прочим. Количество активных коек на 1 миллион населения (спасибо медикам за изобретение такого показателя) в ядерной медицине в Европе составляет от 5 до 10 в разных странах, а в России — 0,8…» Воодушевляющие цифры, согласитесь. Гейропе до нашего уровня ещё оптимизироваться и оптимизироваться. ЖИЗНЬ СОБАЧЬЯ Никаких грязных намёков, реально про собак давайте почитаем, дабы отвлечься от чернухи. «Пса по кличке Мистер выкинули с третьего этажа. У собаки оказались сломаны передние лапы. До того, как зверя подобрали, он едва не погиб от голода. Спустя несколько месяцев лечения пес смог подниматься на лапы. Как сообщили зоозащитники, в Швейцарии нашлась семья, которая готова оплатить перелет и дальнейшее лечение пса. «Сегодня пришло подтверждение, что Мистера ждут в Швейцарии. Прекрасная, интеллигентная семья готова выделить ему комнату в своём роскошном доме. Надо только найти полноценное питание для лежачих больных, которое вводят в жидком виде. Все силы Мистера ушли на восстановление ног, теперь нужно и весь организм восстановить», — написала зоозащитница Евгения Решетникова. Пост женщины неожиданно вызвал возмущение горожан. «Не можем городскому мальчику собрать на лечение, а тут хоп… Собаку в Швейцарии ждут, на оплату перелета есть, только на лекарства надо немного», — возмутилась одна из горожанок. «Я в шоке. Лучше бы, действительно, детям помогли», — отметила Марина Александрова. «Найдутся люди, которые и на лечение собаки деньги соберут и найдутся те, кто ребенка спасет. Люди, которые кричат „лучше бы на лечение ребенка собирали, чем на собаку“, сравнивают чья жизнь более ценна, а в итоге не помогают никому», — привела взвешенную точку зрения Юлия Золотарева». Мдя. Полностью отвлечься от чернухи в России невозможно, видимо… А вот из Зеленогорска доносят: «Пожар произошел на ул. Строителей. Жильцы сообщили, что из окна квартиры на пятом этаже идет черный дым. Предположительно пожар начался из-за неисправного элетрооборудования кухонных бытовых приборов. Хозяев дома не было. В квартиру пришлось проникать по пожарной лестнице через балкон. И при тушении спасатели обнаружили в квартире домашних животных. Двух собак и кота. Эвакуировать их было сложно, животные сильно испугались. Но все же собак спасли и передали в ветеринарную службу. А кот, к сожалению, уже успел отравиться токсичным дымом и погиб». По логике предыдущей заметки стоит предположить наличие тут комментариев типа: «Людей спасать не успевают, а с какими-то собачками носятся». В примерно аналогичной ситуации создательница первого железногорского приюта для бездомных животных Нина Сорокина резонно интересовалась у негодующей общественности: «Что, и детей тоже я накормить должна?» ТОРОИДАЛЬНОСТЬ И ОТЦЫ-КОМАНДИРЫ «2 июня вступает в силу решение, благодаря которому «с легкой руки» Собрания представителей Заречного в ЗАТО появится новое муниципальное казенное учреждение, призванное сделать из закрытого города «конфетку». Информацию о создании нового учреждения с пространным названием «Управление городского развития и проектной деятельности» подтвердили в администрации. Главная задача нового МКУ – переформатировать деятельность властей с процессного управления на проектное для более эффективного использования ресурсов (особенно в условиях их ограниченного количества) и их концентрации на приоритетных направлениях развития. В Заречном вскоре появится ТОСЭР, на ее создание планируется потратить в 2017-2018 годах не менее 105 млн. рублей из бюджета области и ЗАТО». *** «Глава администрации Сарова представил отчёт о деятельности администрации за 2016 год. Благодаря слаженной работе структурных подразделений и грамотному взаимодействию с РФЯЦ-ВНИИЭФ и Правительствами Нижегородской области и Российской Федерации в прошлом году удалось добиться серьезных результатов. В частности Саров занимает 4 место из 52 в регионе по уровню социально-экономического развития и лидирует по следующим показателям: - среднемесячная заработная плата (более 43 т.р.), - соотношение средней зарплаты и прожиточного минимума (467%), - объем инвестиций в основной капитал в реальном секторе экономики на душу населения (более 81 т.р.). Кроме того, в Сарове самый низкий уровень фиксируемых преступлений за год на 10 тысяч человек населения – 58 случаев. Из демографических показателей положительным достижением является превышение рождаемости над смертностью (11 родившихся и 10 умерших на 1000 человек), а также снижение числа расторгнутых браков (372 в 2016, против 402 в 2015). Одним из наиболее важных достижений ушедшего года стало начало работы по созданию в Сарове территории опережающего социально-экономического развития, которая успешно продолжается в 2017 году. Реализация этого проекта поможет городу сделать серьезный экономический рывок и повысить привлекательность для внешних инвестиций. Также важно отметить начало строительство нового моста через р.Сатис, завершение которого запланировано на текущий год». *** «Защитой проектов завершился последний модуль обучения управленческих команд моногородов на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. Наша команда в составе пяти человек - главы города, руководителей администрации, градообразующего предприятия и городских предприятий – представила на защиту проектное решение под названием «Создание парка интеллектуальных компетенций». Предполагается, что реализация проекта позволит создать в городе площадку для генерации идей, повысить привлекательность Трёхгорного для молодежи, сформировать слой бизнес-лидеров и осуществить запуск инновационных бизнесов в сфере промышленности и сервиса. Ключевым показателем его воплощения в жизнь должно стать создание в городе в 2017-2018 годах 561 нового рабочего места, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. Это будет возможно при условии получения городом статуса ТОСЭР». Короче говоря, не будет ни денег, ни нового рывка. Как минимум потому, что и старого не было. Сами смотрите, чему нам сегодня предлагают радоваться. ОПЕРАЦИЯ «ДУРАКИ И (ИЛИ) ДОРОГИ» «В Озёрске подведены итоги электронных торгов на крупнейший в текущем году ремонт дорожных сетей закрытого города. Для участия в аукционе было подано восемь заявок. Непосредственно в торгах приняло участие шесть компаний, среди которых компании из Озёрска, Еткуля и Чебаркуля. В ходе аукциона начальная стоимость работ в размере более 61 млн. рублей, была снижена более чем на 20% - до 47 миллионов. Сэкономив для городского бюджета около 15 миллионов рублей, победителем стало ФГУП «ПО «Маяк», уже имеющее опыт масштабных ремонтных работ в прошлом году». *** «Муниципальное предприятие «Комбинат благоустройства и лестного хозяйства» города Заречного признано виновным в административном правонарушении. Шестого декабря прошлого года организация не приняла мер по предотвращению образования снежного наката на проезжей части. Из-за этого на участке дороги от перекрестка проспекта Мира с улицей Спортивной до перекрестка с проспектом 30-летия Победы возникла угроза безопасности дорожного движения. На организацию решением суда был наложен административный штраф в размере 300 тысяч рублей. Представители предприятия подали жалобу сначала в районный, а затем в областной суды, посчитав, что постановление было вынесено без учета погодных условий и нормативных сроков ликвидации зимней скользкости. Однако обе судебные инстанции пришли к выводу, что у работников комбината было достаточно времени для полного устранения снежного наката. Решение вступило в законную силу». *** «То яма, то канава. 4 миллиона 800 тысяч рублей — такую сумму из бюджета Новоуральска выделят на ремонт въездов во дворы. Специальная комиссия 22 мая определила наиболее проблемные участки для первоочередных работ». *** «Врио губернатора проверил, как проходят дорожные работы на территории ЗАТО Северск. Глава региона отметил, что дорожники закрытого города первыми завершили ремонт по областной программе. Ранее сообщалось, что порядка 135 миллионов рублей будет направлено на ремонт дорог в Северске из местного, областного и федерального бюджетов. Это самая крупная сумма, которая выделялась на дорожный ремонт в закрытом городе. В частности, 60 миллионов Северск получил от федерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». По словам главы администрации ЗАТО, на сегодня в рамках федерального проекта ремонт завершен на пяти улицах, что составляет половину от намеченных работ. «Окончание стоит на 1 августа, мы работаем круглосуточно. Ведется постоянный контроль со стороны подрядчика и специалистов ТГАСУ. Проверяется плотность дорожного покрытия, водонасыщение и другие параметры», — рассказал Диденко на выездном совещании. Он отметил что последние четыре года Северск при ремонте дорог использует щебеночно-мастичный асфальтобетон, так как он более долговечный». Гм. Интересно, как там наш холодный асфальт поживает? ДЕНЕЖКИ СЧЁТ ЛЮБЯТ «В 2017 году Северск получит более 31 миллиона рублей в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На эти средства в ЗАТО появятся фонтан «крестики-нолики» и скейт-парк. На это потребуется около четырех миллионов рублей — по два миллиона из местного и областного бюджетов. «В Северске работают четыре фонтана, сложно летом удерживать детей, они начинают купаться. У нас есть проект, чтобы дети могли ходить между струйками», — рассказал глава администрации ЗАТО. Реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Северске планируется начать уже в июне, а завершить до 1 сентября». Не могу удержаться и не процитировать ещё одно чудное предложение из пресс-релиза: «Десантникам этот фонтан тоже может понравиться». Чес-слово, так и написано. Придётся властям, похоже, время купания особо распределять. Дети, десантники, прочие городские алкаши и сумасшедшие… *** А вот это маленький бытовой шедевр из Заречного: «Денис Кравчук навестил бабушку и узнал, что к ней придут менять электросчетчики. Молодой человек решил выяснить подробнее, кому и зачем понадобилось оказывать пожилой женщине подобную услугу, а заодно включил кнопку «REC», когда специалист явилась на порог. Представляясь, женщина отчетливо дает понять, что имеет отношение к муниципальной организации «Горэлектросеть», однако в ее документе указано общество с ограниченной ответственностью, которое является самостоятельной коммерческой организацией. На вопрос, почему в квартире необходимо поменять счетчики, представитель компании объяснила, что в противном случае хозяевам придется серьезно переплачивать за электроэнергию: «плюс полтора коэффициента, плюс 50%». Гостья при этом ссылается на постановление российского правительства от 2012 года. «Никто, конечно, не имеет права принуждать. Это личное дело каждого. Но тех, кто не поменяет вовремя счетчики, всех плавно переводят на нормативы. Об этом никого не оповещают», - добавила женщина. Из видео можно понять, что покупка счетчика вместе с установкой и оформлением документации обойдется в 2600 рублей – весьма ощутимая для большинства пенсионеров сумма» ( отсюда ). Ничего нет оригинального под луной, даже у жуликов. Да и зачем? Если старьё прекрасно работает, а государство недалеко умаршировало от заведомых мошенников, как отличить одних от других? ТО ЛИ КАРНАВАЛ, ТО ЛИ КРЕСТНЫЙ ХОД Завершаем обзор праздничной темой, дабы избежать обвинений в нагнетании и разжигании. Закрытый городок Заречный отметил на днях 59 день рождения. «Жители признаются, что ни за что бы не променяли его на шумные мегаполисы. По традиции, в День города зареченцы приняли участие в праздничном шествии. Первыми в колонне шли молодые мамы и папы с колясками. В 2016 году в закрытом городе родились около 700 малышей. В праздничном параде приняло участие около 12 тысяч человек». Снежинск и Лесной к празднествам только готовятся: «Дорогие снежинцы! Активным ходом идет подготовка к 60-летнему юбилею города. Просим вас уделить особое внимание праздничному шествию трудовых коллективов «Салют! Снежинск!». Мы ждем вас на трибуне стадиона имени Гагарина. В этом году она будет открыта для всех желающих, кто не пойдет в колонне, без ограничений по размещению. Приходите вместе с друзьями, коллегами, семьями, берите с собой детей, родителей, приветствуйте трудовые коллективы праздничными слоганами, плакатами с пожеланиями любимому городу, всевозможными шумовыми атрибутами. Пусть ваша любовь к городу создаст праздничную атмосферу и хорошее настроение во время праздничного шествия». *** «17 июня в Лесном состоится городское праздничное шествие трудовых коллективов, посвящённое 70-летию города и градообразующего предприятия. Маршрут прохождения колонн: от площади СКДЦ «Современник» по улицам Ленина, Кирова, Победы до площади ДТиД «Юность». Среди колонн-участниц праздничного шествия состоится конкурс на лучшую колонну. К анкете необходимо приложить информационную справку о составе колонн, достижениях коллектива в 2016 – 2017 годах. и другую информацию о предприятии (подразделении), организации. Подведение итогов шествия, вручение переходящего Кубка победителя и благодарственных писем участникам праздничного шествия состоится на стадионе «Труд» во время праздничной концертной программы». Нету ничего оригинального под луной, да. Не приучены мы веселиться без команды сверху и построения в колонны под крики из мегафонов. При дефиците хлеба зрелища только такими и должны быть, судя по всему.