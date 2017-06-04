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Железногорск
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Страстотерпца Николая Печатать E-mail
Суббота, 03 Июнь 2017

Гендиректору АО "ИСС" действительно стоит посочувствовать.

СТРАСТОТЕРПЦА НИКОЛАЯ

Ужасно извиняюсь. Гендиректора АО «ИСС» и впрямь надо утешить.

Как человек не столько злой, сколько легкомысленный, ваш корреспондент отнёсся к идее награждения Тестоедова Н.А. званием почётного гражданина ЗАТО Железногорск непозволительно просто. Ха-ха, да и всё тут.  А ведь следовало для начала посмотреть, что новенького на «звёздной фирме». Вдруг преодолевающий суровые бури рынка Николай Алексеевич действительно нуждается в благодарности и поощрении?

Тем более, что так оно и есть: день рождения у него не скоро, а тут эвон как оно всё навалилось-то. Пять судебных исков только в мае – полный беспросвет и просто заговор какой-то:

«ГК по космической деятельности «Роскосмос» взыскивает с АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева» более 500 млн руб. Госкорпорация подала в красноярский арбитраж 12 мая три иска к компании на 481,1 млн руб., 5 млн руб. и 1 млн руб. Суть исковых претензий пока не раскрывается. Также иск о взыскании с ИСС 55,7 млн руб. днем ранее Роскосмос подал в суд Москвы.

В настоящее время в арбитраже Красноярского края рассматривается дело о взыскании Роскосмосом с ИСС неустойки в размере 26,5 млн руб. за нарушение сроков исполнения обязательств по одному из этапов госконтракта. Иск был подан в апреле, заседание суда назначено на конец мая. В марте суд Москвы принял к производству еще один иск Роскосмоса к ИСС о взыскании 10,6 млн руб. Рассмотрение дела назначено на июнь», - указывает «Коммерсантъ».

Лично я бы искренне заинтересовался, что это за злополучный контракт такой приключился у бывшего НПО ПМ.

«Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с иском к акционерному обществу «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (далее – ответчик) о взыскании 481 102 531,35 руб. неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по этапам № 4, 6.1, 6.2, 6.3 и 7.1 государственного контракта от 12.09.2012 № 307-8514/12…»

kad.arbitr.ru.

«Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с иском к акционерному обществу "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" (далее – ответчик) о взыскании неустойки в размере 5 033 233,50 руб. за нарушение срока исполнения обязательств по этапам № 2, 3.2, 4 и 5 государственного контракта от 18.07.2012 № 307-5117/12…»

kad.arbitr.ru.

«Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с иском к акционерному обществу "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" (далее – ответчик) о взыскании неустойки в размере 1 020 000 руб. за нарушение срока исполнения обязательства по этапу № 2.2 государственного контракта от 13.09.2012 № 307-Г054/12…»

kad.arbitr.ru.

«Судья Ведерников М.А., рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления истца Госкорпорации «Роскосмос» (ОГРН 1157700012502, ИНН 7702388027) к АО «ИСС» (ОГРН 1082452000290, ИНН 2452034898) о взыскании 55 755 008 рублей УСТАНОВИЛ, что исковое заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации...»

kad.arbitr.ru.

«Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к акционерному обществу "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" (далее – ответчик) о взыскании неустойки в размере 23 544 762,75 руб. за нарушение сроков исполнения обязательств по этапам № 1, 2.1, 2.3, 3.3, 3.5 государственного контракта от 12.09.2012 № 307- 8514/12...»

kad.arbitr.ru.

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А ведь одним маем дело, естественно, не ограничивается. Весь год такой у Тестоедова, а тут ещё мы со своими смешками лезем. Фу. Жестокое и неблагодарное Отечество…

«Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с иском к акционерному обществу "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" (далее – ответчик) о взыскании 26 512 065 руб. 60 коп. неустойки за нарушение срока исполнения обязательства по этапу № 2 государственного контракта от 14.06.2010 № 307- 1114/10 за период с 01.01.2012 по 03.04.2012...»

kad.arbitr.ru.

«Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к акционерному обществу «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» о взыскании 6 808 466 руб. неустойки по государственному контракту от 22.03.1993 № 12/93...»

kad.arbitr.ru.

«Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Агафоновой Е.Ю. рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСКОСМОС" (129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, д ДОМ 42, корпус СТРОЕНИЕ 1, 2, ОГРН 1157700012502, ИНН 7702388027) к ответчику АО "ИСС" (662972,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ,,ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК,,УЛИЦА ЛЕНИНА,52, ОГРН 1082452000290, ИНН 2452034898) о взыскании 10 672 000 руб. и приложенные к исковому заявлению документы, УСТАНОВИЛ: Исковое заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации…»

kad.arbitr.ru.

«Общество с ограниченной ответственностью «Магнат плюс» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к акционерному обществу «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (далее – ответчик) о взыскании: - задолженности по Договору поставки нефтепродуктов от 20.10.2016 № 171/16-к/м в размере 2 200 000 руб., - неустойки в размере 400 000 руб…»

kad.arbitr.ru.

Поглядел бы я на любого из наших читателей в состоянии такого непрерывного стресса, короче говоря, да ещё под гнётом постоянных конкурсных пертурбаций. Тут любой бы искал хоть какую-то однозначно позитивную отдушину.

К слову: чтобы вы представляли себе, что такое для «решетнёвской фирмы» эти полмиллиарда рублей, давайте заглянем на портал k-agent.ru. Данных за прошлый год там пока ещё нет, но в 2015-м железногорские спутникостроители получили прибыль в размере 702 млн рублей, сокративши, однако, объём продаж практически на четверть (с 34,15 млрд рублей до 25,28 миллиарда) и поднявши себестоимость продукции аж на 27,4 процента. Не устлан жизненный путь Тестоедова розами и лилиями, одним словом. Ничего даром не даётся ему.

«Госкорпорация «Роскосмос» объявила конкурс на изготовление и поставку трех космических аппаратов «Гонец-М», цена контракта составляет 1,15 млрд рублей. Согласно материалам закупки, спутники должны быть поставлены к 30 сентября 2021 года. В технических требованиях указывается, что срок активного существования аппаратов на орбите должен быть не менее пяти лет. Спутники будут выводиться на круговую орбиту высотой 1500 км.

В марте компания «Информационные спутниковые системы» сообщила, что завершает научно-исследовательскую работу по определению облика перспективных спутников персональной связи «Гонец-М1» и их количества на орбите. Ранее президент ОАО «Спутниковая система "Гонец"» Дмитрий Баканов сообщил RNS, что компания завершит проектирование новой системы спутниковой связи в 2017 году. Он отметил, что компания планирует продвигать систему на зарубежные рынки.

Федеральная космическая программа — 2025 предусматривает проект новой низкоорбитальной системы спутниковой связи. Комментируя эти планы, гендиректор компании «Информационные спутниковые системы» Николай Тестоедов сказал RNS, что «"Роскосмосом" ставится абсолютно правильная задача: сделать простую, скорее всего, одночастотную телематическую систему» (отсюда).

Итак, значок почётного святого горожанина – это самое малое, что мы с вами можем сделать для Николая Алексеевича в рамках предварительного утверждения программы моногородов. И не надо больше никакого зубоскальства, пожалуйста.

 
 
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