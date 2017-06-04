Ещё несколько слов о переходящем звании "врага народа". МАРОДЁРЫ НА ХОЗЯЙСТВЕ Надо было нам с Бахом предложить главным кластеростроителям на деньги поспорить. На большие деньги. На прошлой неделе «Информ-Экспресс» нанёс «Уран-Батору» едва ли не смертельное ранение прямиком в профессиональную честь. Вы, говорит, наверняка прохлопали сообщение о том, что подстанция «Город» начала работу в апреле. Ну, то есть, сказано-то это было с телеэкрана всем железным горцам чохом, но поскольку ваш корреспондент тщательно следит за феерической аферой «КРЭКа» уже скоро семь лет, данный укор я принял на свой счёт, естественно. И, огорчившись, задумался: а как же так могло получиться? И чем больше я думал, тем меньше понимал, как это могло получиться, ибо получиться такое не могло никак. То есть, совершенно никак. Позвольте кратенько систематизировать канву. В сентябре 2015 года железным горцам торжественно объявлено было, что фирма «КрасЭКо» (аkа «КРЭК») завершила, наконец, строительство заколючинского промпарка, а октябре – подстанции «Город». Все работы на объекте, мол, выполнены в полном объёме, промышленный парк сдан в эксплуатацию, трёхлетняя эпопея подошла к счастливому финалу. «Подстанция сможет дополнительно обеспечить Железногорск мощностью до 60 МВт для снабжения АО «ИСС», жилищной застройки города, а также самого Промпарка. Получение разрешительной документации планируется получить до конца года. Строительство являлось главным обязательством Красноярской региональной энергетической компании при получении объектов электросетевого комплекса Железногорска под свое управление». (И там же, кстати: «В конце года инновационный парк ожидает первых резидентов».) Прошло шесть месяцев. Средства массовой информации вновь вернулись к теме. «В Железногорске официально открыли подстанцию «Город», - сообщала, в частности, stolitca24.ru . - Событие это приурочили к приезду губернатора края. Помпезных церемоний не было, тем более, что объект уже работает». Хм. Ну как «работает»? Очень условно. Зато гендиректор «КрасЭКо» Николай Зуев в своём загадочном стиле пояснил журнализдам, что распределению в будущем подлежат не двести мегаватт электроэнергии (первоначальные планы были именно таковы), не сто двадцать шесть (это суммарная мощность установленных на болотине трансформаторов) и даже не пятьдесят, обещанных на последней стадии сумасшествия заколючинскими чинушами окрестным лошкам, а… всего-навсего тридцать пять. ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ, граждане. Из коих двадцать сразу забронировала, что называется, на вырост «звёздная фирма» и пятнадцать полагались потенциальным резидентам промпарка. При этом не слишком внятные объяснения Зуева частично помогли понять, однако, что пресловутые дополнительные мощности для жилищной застройки* в пятом микрорайоне на самом деле дополнительными не являются, а являются неким техническим перераспределением электроэнергии от очистных сооружений и АО «ИСС» на подстанцию П-340, что на Ленинградском. Сами посмотрите видео - никак иначе без специальной подготовки это бормотание понять невозможно. «На полную мощность подстанцию переключат, как только поступят заявки от потребителей», - объявили тогда же чиновники. Сергей Проскурнин, как мне кажется, едва сдерживал сардонический хохот, рассуждая на камеру о перераспределении мощностей и о том, что сразу только кошки родятся. Впрочем, за прошедший год все точки над «ё» в этой головоломке, уж конечно, расставлены были и все вопросы сняты? А хрена вам лысого, дорогие товарищи. Настоящий цирк только начинается, ибо приглашённый на прошлой неделе в студию программы «Откровенно говоря» очередной (повторный) директор железногорского филиала «КРЭКа» последовательно подтвердил все предположения бывшего железногорского мэра. Собственно, мы их и предположениями-то называем чисто из приличия. Геннадий Баховцев о перспективах подстанции «Город» говорил два года назад в утвердительной, а не в сослагательной форме. И оказался прав на все сто процентов. Сами судите: «В городе избыток трансформаторных мощностей, и технической необходимости в строительстве подстанции «Город» не было. Первым доказательством является муниципальная программа реформирования и модернизации жилищно­-коммунального хозяйства на территории ЗАТО. В ней указано, что в городе есть 276 МВт трансформаторной мощности, а потребление - 54 МВт. Также в одном из интервью руководитель местного филиала КРЭК Белей говорил, что город потребляет 67 МВт. Если сравнить с показателем программы 276 МВт, то получается четырёхкратное превышение. В одном из обращений я спросил, нужна ли городу сгоревшая секция на подстанции «Ноль» (П­0). И получил ответ: в марте 2014 года закончен капитальный ремонт здания и полная замена оборудования четвёртой секции П­0, повреждённой во время пожара в 2013 году. Но в настоящее время четвёртая секция не введена в работу, потому что её нагрузка перераспределена. Мощность силового трансформатора ­40МВт зарезервирована. То есть сами руководители города признают, что есть свободные 40 МВт, которые никому не нужны. По подстанции №340 максимальная загрузка 10 МВт при мощности 50 МВт. То есть ещё на одной подстанции 40 МВт свободно. Получается, что в городе свободно 80 МВт мощностей… Смотрим на карту: подстанция «Город» мощностью 126 МВт построена в полукилометре от П­0, где есть свободные 40 МВт электроэнергии. Чтобы искусственно нагрузить подстанцию, власти выделили 18 миллионов на строительство линии к микрорайону №5. Скорее всего, эта линия пойдёт мимо подстанции №340, где есть свободные мегаватты, но они, видимо, невкусные. И траты удивляют: 12 миллионов уйдёт на строительство линии, а шесть ­ на проектирование. Почему так много? Условия, говорят, трудные… Эти факты - ­доказательства от руководителей города, которые утверждали, что без подстанции город умрёт. Они сами пишут, что в городе есть 276 МВт, плюс построили ещё 126, которые абсолютно не нужны». А теперь слушаем крэковского спецкомиссара и загибаем пальцы на знакомых тезисах: Далее вновь возвращаемся к комментариям экс-мэра Баховцева. Цена вопроса многолетних бюджетных танцев на болоте особенно важна для тех туземцев, кого не слишком беспокоит энергетическая безопасность ЗАТО. Не в правилах «Уран-Батора» объяснять что-либо демонстративным идиотам, но ладно, давайте попробуем зайти поближе к телу, что называется: «Точную цифру, сколько потрачено на строительство подстанции «Город», мне, к сожалению, так и не предоставили. Поэтому я могу опираться лишь на данные из прессы, где заявляли, что подстанция стоит миллиард, а линия к ней ­ 800 миллионов. Поэтому будем исходить ориентировочно из полутора миллиардов. В чём же хитрость? Энергетический объект от любого другого отличается тем, что как только его сдают в эксплуатацию и передают на баланс какой-­то организации, она сразу начинает получать амортизационные отчисления ­ на полное восстановление стоимости. Что это значит? Скорее всего,­ с вероятность 99,9% подстанцию передадут КРЭКу. Срок службы энергетического оборудования -­ 15 лет. Значит, стоимость объекта делим на 15 лет, и по сто миллионов в год будет закладываться в электрический тариф. Население будет платить эту дань 15 лет! Ещё со времён СССР многие руководители Горэлектросети создавали запасы: кабели (их можно почти вечно хранить), трансформаторы. Только тогда кабель стоил десять рублей метр, а сейчас ­ десять тысяч метр. Весь этот кабель вывезли и продали. Также вывезли порядка шестидесяти силовых трансформаторов, ­это был аварийный запас и обменный фонд. Директор Кулинич несколько дней вывозил имущество в неизвестном направлении. Общая стоимость вывезенного добра порядка 18 миллионов, а заплатили они городу миллион. К сожалению, к созданию такой грабительской схемы приложил руку и прошлый депутатский корпус. С их помощью создана система изъятия денег у населения. Причём только амортизацией дело не ограничится. Будут эксплуатационные расходы, будут потери от недогруженных трансформаторов -­ примерно пять миллионов в год» ( отсюда ). *** Ещё раз позвольте напомнить, с чего начался этот разговор. С включения подстанции «Город» под нагрузку, о чём лоховатые железные горцы ухитрились ничего не узнать в апреле, увлечённые своими огородами и вставными зубами. Такое поведение непростительно, конечно, но мы всё же пару слов должны сказать в защиту населения Нашгорода. Откуда оно должно было узнать о столь радостном событии? От городской администрации? Нет. Серый дом ни слова о нём не проронил. От заколючинских либо краевых СМИ? Чёрта с два. Та же картина. От самого «КРЭКа», может быть? Вы здорово удивитесь, наверное, но на официальном сайте компании раздел новостей никаких данных о железногорской победе не содержит. В мае там размещены были три сообщения: Руководители «КРАСЭКО» вышли на разговор с потребителями , Сотрудники приняли участие в субботнике и Поздравление администрации с Днем Победы . В апреле – четыре: Команда «КРАСЭКО» заняла третье место на «Брейн-Ринге» энергетиков , В Ачинске состоялось заседание Совета Потребителей , Николай Зуев принял участие в расширенном заседании Коллегии Минэнерго и В Минусинске состоялось первое заседание Совета Потребителей . То есть, даже в самом «КрасЭКо» то ли не знали ничего про триумф подстанции «Город», то ли по неведомой причине не сочли необходимым оповещать потребителей о старте процесса амортизационных отчислений от неё… Тьфу, чёрт. В этой формулировке слова «неведомая причина» получаются лишними, не так ли? *** Напоследок – о планах «потенциального инвестора», который щедрою рукой инвестирует в свою собственность ваши денежки. Особого секрета Зуев никогда из планов этих не делал. В прошлом году в «Красноярском рабочем» его директор по развитию с чудесной фамилией «Авралов» откровенно сообщал: «Необходимость существования и эффективность работы ряда госпредприятий и учреждений давно вызывают сомнение. Как пример такого "лишнего звена" можно назвать муниципальное предприятие Железногорска "Горэлектросеть". На его балансе числится часть электросетевого комплекса, принадлежащего ЗАТО Железногорск, которую предприятие сдаёт в аренду. И это его основной вид деятельности в последние несколько лет. То есть фактически МП "Горэлектросеть" выступает промежуточным звеном, посредником между сетевой компанией и администрацией Железногорска, в его карманах оседает значительная часть арендной платы за эксплуатацию муниципальной собственности». Намёк более чем прозрачен. Уничтожение МП «ГЭС» стояло в виртуальной стратегии «КРЭКа» на первом месте прямо с лета 2010 года, но тогда железногорские энергетики подняли сильный шум, и руководящие рейдеры решили не рисковать без крайней нужды. Тем не менее, с мечтой получить электрические сети ЗАТО в безраздельное и вечное распоряжение сперва Кузичев и Ко, а затем Зуев и Ко не расстались, как видите. О том же говорит телезрителям «Канала 12» и Кулинич. Последний, правда, не воспользовался почему-то самым убойным доводом из заметки в «Красрабе»: «По оценкам железногорских коммунальщиков, в "Горэлектросети" одни из самых высоких зарплат среди предприятий коммунальной сферы. Это дестабилизирует ситуацию, поскольку остальные предприятия - "КБУ", "ГЖКУ", "ЖКХ", "КРАСЭКО", "ГОРТЕПЛОЭНЕРГО" - придерживаются общего курса экономии и не могут позволить подобное обеспечение своим сотрудникам. По мнению экспертов, существующее положение дел не соответствует неблагоприятной экономической ситуации, государственной политике экономии и оптимизации, а также приносит убыток казне Железногорска. Для городской администрации было бы выгоднее заключить прямой договор аренды электросетевого комплекса с сетевой компанией, что обеспечило бы дополнительные поступления в бюджет. - Сегодня МП "Горэлектросеть" за сдачу в аренду муниципальной собственности получает около 65 миллионов рублей в год, из которых в городскую казну ничего не перечисляется. Объединение двух предприятий на базе Железногорского филиала "КРАСЭКО" обеспечило бы поступление в бюджет города дополнительных 20 миллионов рублей, которые на данный момент МП "Горэлектросеть" расходует на свои нужды. В то время как численность персонала "КРАСЭКО" оптимизируется согласно заданному правительством России и Красноярского края курсу сообразно текущей экономической ситуации, штат МП "Горэлектросеть" в последние годы неуклонно растёт и уже сопоставим с численностью сотрудников Железногорского филиала "КРАСЭКО"...» ( отсюда ). *** Чистейшей воды 282 статья УК РФ о разжигании, не правда ли? И потом, не очень понятно, к чему здесь все эти разговоры про объединение. Подстанция, ради строительства которой «КРЭК» зашёл в город, давно готова. Гостей можно с честью проводить по домам,и обернуть ситуацию к довоенным параметрам. О том же, кстати, говорил в своё время Геннадий Баховцев: «Сейчас, когда представитель КРЭКа предлагает передать всё ему, я думаю, что лучшим решением будет вернуть всё городу. Да, это будет уже не то предприятие, ­ оно разграблено, не те возможности и мощности, но, если они будут в своих управляемых руках, многое можно восстановить. И тогда эти деньги, сто миллионов в год (хотя собирать их, конечно, неправильно), хотя бы пойдут на нужды города. В Горсети их точно не разворуют, ­ у неё нет оффшоров на Кипре и представителей типа Хардикова в Испании. Трансформаторы нужно отключить и законсервировать: пусть сторож сидит, это точно дешевле, чем пять миллионов в год. А что делать с линией, я не знаю. Если её отключить - ­ сдадут в металлолом. Оставить включенную - ­ будут потери, но зато её не разграбят…» *** И последнее. Депутаты краевого Законодательного Собрания обещали в мае месяце навестить железногорский промпарк и посмотреть, что там делается. Поездка не состоялась. Зато из Нерезиновой вернулся с победой г-н Чебурашкин. Он там, видите ли, «предварительно защищал программу развития моногорода». Мы недавно подробненько говорили об этом инновационном пускании мыльных пузырей по ветру. Там, в частности, упоминается «модернизация городского хозяйства», и вот что «молодой и энергичный» номер два имеет предварительно пояснить по данному поводу: «Тут планируется привлекать в помощь предприятия, в первую очередь связанные с госкорпорациями. Подобное решение уже принято со стороны руководства Росатома, с Роскосмосом тоже существует договоренность. Речь о том, чтобы тесно сотрудничать с компаниями, положительный опыт которых может быть использован в интересах городского хозяйства Железногорска. Например, на днях состоялось несколько встреч и совещаний с представителями «РосРАО» и «Ленгипрогора». Затрагивались сложные вопросы хранения и переработки твердых бытовых отходов, а также качества воды - она, как известно местным жителям, очень жесткая». Всё понятно, я надеюсь? Госкорпорация «Росатом» будет помогать муниципалитету инновационно закапывать в землю мусор. Госкорпорация «Роскосмос» снизит содержание солей железа в подземных водоносных слоях. Ну, а такую смешную мелочёвку, как энергетика - полтора мегаватта для Тестоедова и ещё меньше - для виртуальной банды новаторов - Медведев давным-давно перепоручил «КРЭКу» и заниматься ею впредь не намерен. У него задачи помасштабней имеются. Например, куда бы уже свалить отсюда, к растакой-то матери... * По данному поводу надо бы отписаться особо. Есть мнение, что фирма Сергея Сергеева так затрахала неплатежами своего субподрядчика на Ленинградском, что «Кульбытстрой» психанул и увёл на этой неделе рабочих с площадки пресловутого дома для малоимущих. Не касаясь пока общестратегических просчётов федерального проекта в Железногорске, просто отметим отсутствие ярко выраженной необходимости в массовой жилищной застройке на сегодня. И, как следствие, двойную бессмысленность финансовых трат на «электрическую революцию».