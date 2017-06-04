Правду говорить в Россиюшке можно. Но опасно для жизни. Чеченские сказки Саянских гор Следователи не торопятся возбуждать дело против тех, кто угрожал журналисту Афанасьеву. Следователь СК РФ Шаравин успешно завершил дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста Михаила Афанасьева. Для этого сыщику требовалось взять объяснения с Андрея Ащеулова — человек, угрожавший Афанасьеву (интернет-журнал «Новый Фокус»), требовал снять материал с сайта об Андрее Ащеулове, представился Андреем Ащеуловым, а звонил с телефона Елены Ащеуловой, жены Андрея Ащеулова. Недвусмысленная беседа записана. И если объект выглядит как утка, крякает как утка, плавает как утка… Казалось бы, чего проще, тем паче фигуранта к тому времени уже задержали и поместили в изолятор временного содержания. Но Ащеулов на просьбу СК РФ выйти из камеры отказался. И следователь Шаравин, «проанализировав результаты проведенной проверки», в возбуждении уголовного дела в отношении Ащеулова отказал. Напомню, за пару лет до этого расследующий убийство Бориса Немцова СК РФ попытался организовать доставку на допрос Руслана и Артура Геремеевых. Но из Чечни ответили, что во время выезда по месту проживания сначала одного брата, потом другого двери в их домах никто не открыл. Тенденция вроде ясна. Можно просто не открывать дверь. И никуда не ходить. С другой стороны, вряд ли кто не в курсе, как вскрывают двери болгаркой инакомыслящим. Например, Вячеславу Мальцеву. От чего именно зависит настойчивость органов, вот бы что понять. В том ли дело, что деликатными органы становятся, когда расследуют преступления, совершенные в отношении чуждых этому режиму элементов? Критично к нынешней российской власти настроенный Афанасьев — лауреат премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» и фигурант более десятка дел, возбужденных против него, но закончившихся оправдательными приговорами. Чем закончится такая избирательность органов, ясно. Политическая, идеологическая ангажированность силовиков — это их слабость, а слабость разрушительна и неминуемо ведет к летальному исходу всего организма. Развитие болезни налицо. Сначала не могут допросить представителей влиятельного чеченского тейпа, потом — обычного деревенского бандюгана в далекой Сибири. О бандюгане. Что предшествовало неудивительному, в общем, финалу? История опубликована в «Новой» №143 от 21 декабря 2016, и все ясно из заголовка: «Здорово, смертник. Я уже рядышком». Бандиты, ломающие битой кости женщинам, чтобы выдрать из ушей сережки, гуляют на свободе. Журналисту, расследующему преступления этой ОПГ, открыто угрожают убийством». Итак, Афанасьев написал в интернет-журнале «Новый Фокус» о банде, орудующей в Курагинском районе Красноярского края. Возглавил ее тот самый Ащеулов, выпущенный в феврале 2012 года из колонии под трехлетний административный надзор (являться в ОВД два раза в месяц, не находиться вне своего дома с 22 до 6 часов, не выезжать за пределы района без разрешения ОВД). Однако никто не помешал Ащеулову тут же начать свои полуночные «поднадзорные» похождения с битой и обрезом. Позже по их результатам откроют 9 уголовных дел, еще позже объединят их в одно производство. Возьмут Ащеулова с двумя корешами только после того, как они, постучав ночью в дверь дома, изувечат и переломают битами 28-летнего хозяина, его 24-летнюю жену и бабушку 70 лет. Но за решеткой Ащеулов с товарищами снова не задержится, суд выпустит всех в марте 2014-го под подписку о невыезде. Вскоре при странных обстоятельствах совершит «самоубийство» важнейший свидетель обвинения. А когда о банде Ащеулова напишет Афанасьев, логично утверждая, что все закончится очередной Кущевкой, ему позвонят двое, представившиеся Андреем Ащеуловым и Евгением. Есть запись беседы. «Здорово, смертник. Я уже рядышком. Я тебе оторву все. Записывай этот разговор, беги в полицию, пиши заявление… Если меня мусора 5 лет не могут посадить…» И т.д. Хотели звонившие одного — удалить материал из Сети. То есть два «состава» — угрозы и воспрепятствование профессиональной деятельности. Афанасьев бы, наверное, и не обращался в органы — привык, но когда «Новая» подключилась к его делу и обратилась в ГУ МВД Красноярского края, там резонно заметили, что ждут заявления. Передал эти настоятельные рекомендации и, чего уж, сам к ним присоединился: у Михаила трое детей. Вскоре стало ясно, что публикация, где местного «короля» ставят на место, придала местному народу уверенности, и когда Ащеул по обыкновению забрал в какой-то лавке ящик пива, хозяин написал на него заявление. И Ащеула вдруг арестовали — суд Минусинского, соседнего с Курагинским, района. Впрочем, потом все развивалось традиционно. Заявление самого Афанасьева долго мурыжили, ну и в результате проверки сообщили об отсутствии состава преступления. Вот что дословно пишет следователь Курагинского межрайонного следственного отдела Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю А.С. Шаравин в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела: «Опрошенный Ульчугачев А.В., являющийся начальником ИВС МО МВД России «Курагинский», пояснил, что 24.03.2017 на требование следователя Курагинского МСО ГСУ СК России по Красноярскому краю А.С. Шаравина о даче объяснений по материалу проверки о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста гр. Ащеулов А.А. выйти из камеры ИВС отказался, причину объяснить отказался. Опрошенный Ащеулов А.А. от пояснений отказался, мотивов отказа не пояснил». И резюме: «Причастность Ащеулова А.А. к преступлению не установлена. В ходе проверки также не установлен умысел со стороны лица, осуществившей звонок (так в документе. — А.Т.), на воспрепятствование законной деятельности журналиста». Отдельно сообщается, что отказано и в возбуждении дела в отношении самого Афанасьева по ч. 2 ст. 306 УК (заведомо ложный донос), поскольку события «имели место быть». То есть материал снять с сайта, угрожая, требовали. Но как-то безотчетно, без умысла. И неизвестно кто. В скобках нельзя не отметить: система ФСИН еще ждет очеловечивания, а некоторые изоляторы временного содержания, находящиеся в ведомстве полиции, уже достигли вершин гуманизма и права. Здесь можно положить на требование выйти из камеры. А еще Афанасьеву позвонили из енисейского Роскомнадзора: в опубликованной аудиозаписи звонка — мат. Потребовали удалить или запикать. Не вопрос, что грозят убить журналиста. Главное, чтобы не матерились. Вы не поверите, одна из функций этого ведомства — защита прав журналистов. Дело, в конце концов, не в Афанасьеве. Смертельный риск — часть этой профессии. Дело в том, что государство, присутствуя столь выборочно и ситуативно, действительно программирует кущевки. Впрочем, программирование тут простое: пустить все на самотек, а отморозков хватает повсюду и всегда. Это очень показательно, что тренды и модные тенденции всей России теперь задает Чечня. Это отнюдь не мелочь. Несколько лет назад на параде в Грозном генерал-майор Кадыров и полковник Даудов появились в кителях со стоячими воротниками. И вот, пожалуйста, на нынешнем параде Победы в Москве вместо двубортных мундиров с галстуками мы увидели на Шойгу, на генералах и офицерах такие же кители Большого стиля позднесталинской эпохи. А с чего/кого начиналась вся эта многолюдная теперь очередь оскорбленных и обиженных в своих религиозных чувствах помните? Я не к тому, что геям приготовиться, и не к тому, что российская государственность остывает, у меня всего один простой вопрос: что скажут в СК РФ, когда журналиста Афанасьева убьют? Впрочем, позитив в этой истории нашелся. Когда Афанасьев написал заявление в прокуратуру о несогласии с позицией СК, ему ответил прокурор Курагинского района Денис Шишков. Внезапно выяснилось, что его учреждение уже само признало незаконным постановление, вынесенное следователем Шаравиным, и отменило его в связи с «неполнотой проверочных мероприятий». Прокурор тоже отметил очевидные вещи: «В аудиозаписи содержатся сведения как об умысле, так и о целях лица, звонившего журналисту». Далее Шишков подробно перечисляет все, что должен был, но не сделал СК по этому делу. Материалы направлены в тот же Курагинский МСО ГСУ СК РФ по Красноярскому краю для проведения дополнительной проверки. Подождем. Раздавшиеся в прошлом году угрозы, в конце концов, не такое вопиющее преступление, как «страдание», причиненное омоновцу Гаврилову Юрием Кулием, участником протестных событий 26 марта: Кулий, напомню, уже осужден. novayagazeta. *** Своим всё. Национальные интересы России привели в детсады Абакана 4 апреля президент России Владимир Путин освободил от уплаты налогов в России «физических лиц», находящихся под экономическими санкциями Запада. Суть подписанного закона проста до неприличия – компенсировать друзьям Владимира Владимировича финансовые потери от введенных в 2014 году экономических санкций. Основными получателями нефтегазовых долларов в эпоху правления Путина оказались несколько друзей президента. И уже тогда Путина расставил приоритеты своей яростной борьбы «за достойное место России в мире». Суть его потуг создания справедливой социальной политики проста до неприличия: российским матерям по пятьсот рублей в месяц на ребенка, друзьям десятки миллиардов долларов. А после обострения отношения с остальным миром и введения Западом санкций, финансовые интересы друзей Путина потребовали законодательной защиты. Логика в действиях Владимира Владимировича есть, Россия для его товарищей лишь место работы и извлечения выгоды. Живут они давно на Западе. Зачем им тут платить на налоги? Российский народ на защиту своих экономических интересов может не рассчитывать. Наоборот, власть выжмет из российского народа последнее, компенсируя финансовые потери друзьям президента. За материальные потери бояр, согласно новому закону, будет рассчитываться челядь. Убытки олигархам компенсирует без того нищий российский народ. Причем, самые незащищенные прослойки справедливого общества: дети и старики. Хотя, казалось бы, это война российской власти, ее разборки с Западом. Но бизнесмены у кормила знают, народ, живущий по принципу «моя хата с краю», бояться грешно. Поропщет да проглотит. Более того, сам найдет оправдание своему унижению. Это же еще великий Александр Пушкин написал: К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь… Жители Хакасии уже могут почувствовать на себе заботу российского лидера о друзьях. В Абакане, например, родители возмущаются максимально усложненной схемой возмещения платы за посещения детьми детского сада. Настолько усложненной, что легче попросту отказаться от без того смехотворной компенсации. А в Саяногорске пенсионеров лишили копеечной компенсации за посещение бани. Вот и получается, что компенсировать долларовым миллиардерам финансовые потери будут абаканские дети да саяногорские пенсионеры. А сколько таких «ресурсов» у власти по всей стране? Куда приведет такая политика? Какие задачи решает власть за счет российского народа? Почему война в Сирии стала приоритетнее интересов матери? Что оплачивают российские дети и пенсионеры? Кому в бюджете Хакасии не урезают финансирование? В программе «Грани» в Интернет-журнале Хакасии «Новый Фокус» эту ситуацию обсуждают журналисты Михаил Валов, Михаил Афанасьев и первый секретарь Абаканского местного отделения ХРО КПРФ Роман Закорецкий. khakasia.info .