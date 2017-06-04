|Куплю щенка попугая
|Суббота, 03 Июнь 2017
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Жулик жулику рознь. Некоторые, например, вселяют оптимизм)))
Как говорил один мальчик в мультике, если я действительно так дорого стою,
нельзя ли получить хоть немого наличными (в рублях даже) прямо сейчас?
|След. >
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