|А можно всех посмотреть?
|Пятница, 02 Июнь 2017
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Утешительные новости для доверчивых заколючинских пенсионеров.
А МОЖНО ВСЕХ ПОСМОТРЕТЬ?
Детская доверчивость железных горцев системно уравновешивается наглостью жуликов.
Сегодня для автора нашей зимней публикации в сводках горУВД появилась потенциально хорошая новость. Некоторое время назад «Уран-Батору» частным образом сообщали уже об установлении личности двух воровок, системно бомбивших пенсов под видом коммивояжёров со всяким китайским ширпотребом в баулах. И вот: «Сотрудники МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск задержали 37-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении кражи крупной суммы денег у пенсионера». Думается мне, что полимилиции следует разместить в интернете фото, и тогда к имеющемуся эпизоду прибавится ещё, как минимум, один. А там и попрёт, глядишь. Торжественное линчевание можно будет устроить на День города на площади Ленина…
«С заявлением о хищении 700 тысяч рублей в дежурную часть полиции обратился 76-летний мужчина. Как выяснили сотрудники полиции, ранее к пенсионеру приходили две женщины, которые предлагали приобрести у них различные вещи. Спустя некоторое время после ухода гостей мужчина обнаружил пропажу крупной суммы денег, которые он откладывал с пенсии. В ходе работы полицейские установили личности подозреваемых и их местонахождение, а также причастность одной из них к совершению кражи. Злоумышленница была задержана и доставлена в отдел полиции. Более 500 тысяч рублей удалось вернуть владельцу. Следователями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет».
С почином, короче говоря.
|След. >
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